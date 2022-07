Gwent: Rogue Mage - premiera, cena, platformy, rozgrywka. Wszystko, co wiemy o nowej grze CD Projekt RED

Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje na temat gry Gwent: Rogue Mage.

CD Projekt RED ogłosił wydanie gry karcianej, która jest swego rodzaju "rozszerzeniem" Gwinta. Będzie ona jednak sprzedawana osobno i zapewni dużą zawartość przede wszystkim dla graczy, którzy chcą skupić się na pojedynkach PvE.

Gwent: Rogue Mage - premiera i platformy

Gra Gwent: Rogue Mage zadebiutuje już 7 lipca. Produkcja CD Projekt RED będzie dostępna na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.

Gwent: Rogue Mage - cena

Gwent: Rogue Mage dostępny będzie w dwóch wariantach cenowych. Za podstawową wersję gry zapłacimy 9,99 dolara (około 47 zł). Możemy zdecydować się także na edycję rozszerzoną, która będzie zawierała skórki, elementy kosmetyczne i pakiety karty do rozgrywki sieciowej. Za to wydanie będziemy musieli zapłacić 19,99 dolara (około 94 zł).

Gwent: Rogue Mage (fot. IGN)

Gwent: Rogue Mage - rozgrywka

CD Projekt RED zdecydował się oddzielić Rogue Mage od standardowego Gwinta. Powodem takiej decyzji była chęć wydania pełnej produkcji bez konieczności wprowadzania do Gwinta wielu dodatków. W Gwent: Rogue Mage gracze trafią na mapę i będą musieli wybrać jedną ze ścieżek. Naszym zadaniem będzie dotarcie do końcowego przeciwnika i pokonanie go. Oczywiście może się zdarzyć, że zginiemy po drodze. Wtedy rozgrywkę rozpoczniemy od początku. O podstawach rozgrywki opowiedział serwisowi IGN Vladimir Tortsov, game director Gwent: Rogue Mage.

Podczas gdy multiplayer w Gwincie to fantastyczna gra dla tych, którzy szukają wspaniałych wrażeń w trybie wieloosobowym PvP, doskonale rozumiemy, że wielu graczy Wiedźmina pokochało oryginalną mini-grę Gwinta z zupełnie innych powodów. Z Rogue Mage chcemy dać tej społeczności powód do grania w nowoczesny Gwint w preferowanym przez nich formacie.

Gwent: Rogue Mage (fot. IGN)

Na samym początku gracze otrzymają około tuzina kart. Każda z nich skupi się na wytłumaczeniu podstawowych mechanik. We wrażeniach z gry opisanych przez serwis IGN możemy się dowiedzieć:

Pierwsza talia skupia się na przykład na mechanice boostowania, co oznacza, że gracze wiedzą, że każda karta w niej ogólnie wzmocni inną lub zrobi coś fajnego, gdy sama się "doładuje". W sumie są cztery talie, ale gracze wybierają również spośród trzech kluczowych kart, które można zbudować w każdej talii.

Nowe karty będziemy zdobywać podczas eksploracji mapy. Co ważne, będziemy je zbierać pojedynczo, więc unikniemy sytuacji, że nagle dostajemy kilkanaście nowych kart z różnymi możliwościami i ciężko będzie się nam we wszystkim połapać. Co więcej, zdobywając doświadczenie (podczas kolejnych tras) będziemy wzmacniać karty i ich moc.

Ukończenie gry w 100 % może zająć około 30 godzin. Co ważne, pojedyncza rozgrywka (trasa) może zając około godziny. Możemy także skorzystać z wielu modyfikatorów rozgrywki, które wpływają np. na poziom trudności.

Gwent: Rogue Mage (fot. IGN)

Gwent: Rogue Mage - fabuła

Opowieść w Gwent: Rogue Mage toczy się na około 200 lat przed narodzinami Geralta. Wcielamy się w postać maga Alzura, który próbuje stworzyć pierwszego Wiedźmina. W trakcie naszych podróży będziemy brać udział w bitwach w Gwinta, dokonywać wyborów moralnych oraz odwiedzać Miejsca Mocy. Nie ma się jednak co spodziewać tak dogłębnej fabuły jak w growej trylogii Wiedźmina, książkach czy serialu. Torsov na temat fabuły powiedział:

Chociaż mamy do opowiedzenia historię o obsesji Alzura na punkcie stworzenia pierwszego wiedźmina, nie traktujemy tego dodatku jako oficjalnego dodatku do wiedźmińskiego lore. (...) Naszym celem w historii Rogue Mage jest zapewnienie graczom wystarczającego kontekstu na temat tego, kim jest Alzur, jaka jest jego motywacja i ogólne przedstawienie świata, w którym żyje. Mamy nadzieję, że gracze będą mieli wystarczająco dużo immersji, aby uzupełnić formułę gameplay-first, ale nie spodziewamy się, że historia będzie głównym powodem, dla którego gracze docenią to wydanie.

Gwent: Rogue Mage (fot. IGN)

