Gwiazda Breaking Bad w kosmosie. Nowy thriller psychologiczny

Noomi Rapace i Jonathan Banks wezmą udział w tajemniczej, kosmicznej wyprawie. Serial Constellation ukaże się na jednym z serwisów streamingowych.

Jonathan Banks; AMC; Fot.: Wikimedia Commons

Serwis streamingowy Apple TV+ pracuje nad nowym serialem Constellation (tłum. Konstelacja), w którym w rolach głównych wystąpią Noomi Rapace (Prometeusz, Siedem sióstr) oraz Jonathan Banks (Breaking Bad, Better Call Saul).

Thriller psychologiczny stworzony przez Petera Harnessa (Wojna światów) będzie wyreżyserowany przez Michelle MacLaren (Breaking Bad), która już trzeci raz współpracuje z platformą. Nieoficjalnie produkcja koprodukowana przez Turbine Studios i Haut et Court TV nosi także dwie zamienne nazwy: Cosmonauts i Electric Eye, co świadczy o tym, że jest jeszcze na wczesnym etapie.

Zobacz również:

Serial przedstawi historię Jo (Noomi Rapace), która powraca na Ziemię po kosmicznej katastrofie tylko po to, by odkryć, że w jej życiu brakuje kluczowych elementów. Pełna akcji kosmiczna opowieść będzie eksploracją mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki, desperackiego dążenia do ujawnienia prawdy o skrywanej historii i odzyskania wszystkiego, co zostało utracone.

Jonathan Banks zagra zaś Henry'ego, fizyka i zdobywcę Nagrody Nobla, którego tajemnicze odkrycie jest chronione tak długo, jak Jo przebywa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Zobacz także: Ty - sezon 4. Premiera, obsada i ciekawostki. Wszystko, co wiemy

Źródło: deadline.com