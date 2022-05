Gwiazda "Thora" w science-fiction od Netflixa. Poznaj szalonego geniusza

"Thor: miłość i grom" nadciąga wielkimi krokami, jednak to nie jedyna tegoroczna produkcja, w której będzie można zobaczyć Chrisa Hemswortha, Aktor zagrał w nowym filmie Netfliksa – w sieci właśnie pojawił się trailer filmu "Pajęcza głowa".

Chris Hemsworth sławę zdobył jako odtwórca roli złotowłosego i nieco nieokrzesanego boga piorunów w uniwersum Marvela. Aktor stara się jednak udowodnić, że wymachiwanie atrapą Mjölnira to nie jedyne, na co go stać i bierze udział również w innych projektach. W jego filmografii można znaleźć sporo superprodukcji, ale też bardziej ambitnych projektów – na uwagę zasługuje zwłaszcza nieźle oceniany przez krytyków Wyścig i barwne Źle się dzieje w El Royale.

Już 17 czerwca 2022 roku będziemy mieli okazję zobaczyć Hemswortha w kolejnym projekcie spoza marvelowskiej franczyzy. Netflix przygotował bowiem film science-fiction o enigmatycznym tytule Pajęcza głowa. Produkcja, oparta na opowiadaniu George Saundersa pt. Escape From Spiderhead, opowiada o dwóch więźniach osadzonych w ośrodku badawczym, w którym trwają eksperymenty nad nietypowym lekiem.

Trailer filmu możecie zobaczyć poniżej:

Chris Hemsworth wciela się w rolę Steve'a Abnestiego, naukowca-wizjonera testującego nowy lek na skazańcach. Abnesti chce znaleźć remedium na zło, a jego lek ma za zadanie zmieniać negatywne emocje i zachowania. Niestety, eksperyment niekoniecznie przebiega po myśli autora...

W opisie filmu możemy przeczytać:

W supernowoczesnym zakładzie karnym prowadzonym przez genialnego wizjonera Steve'a Abnestiego (Chris Hemsworth) w zamian za złagodzenie wyroków więźniowie noszą chirurgicznie wszczepione urządzenia, które odmierzają dawki leków zmieniających umysł. Nie ma tu krat, cel ani pomarańczowych kombinezonów. W Spiderhead uwięzieni mogą być sobą. Zazwyczaj. Czasami bowiem stają się swoją lepszą wersją.

W filmie występuje również Miles Teller, Jurnee Smollett, BeBe Bettencourt, Angie Milliken, Tess Haubrich, Mark Paguio, Stephen Tongun Joey Vierira i Sam Delich.

Pajęczą głowę wyreżyserował Joseph Kosinski, którego Top Gun:Maverick do kin trafi już 27 maja.

