Gwiazda Wiedźmina zagra w nowej wersji Nieśmiertelnego

Henry Cavill walczył o główną rolę w remake'u "Highlandera" w reżyserii Chada Stahelskiego i udało mu się. Aktor znany z "Wiedźmina" zaczął współpracę z twórcą "Johna Wicka".

"Highlander", w Polsce znany jako "Nieśmiertelny" to seria filmów fantasy z lat 80. Fabuła skupiała się na historii górala ze Szkocji, który został obdarzony nieśmiertelnością. W rolach głównych obsadzono Christophera Lamberta oraz Seana Connery'a, a muzykę do filmu nagrał zespół Queen. Seria szczyt swojej popularności osiągnęła w latach 90 i do dzisiaj liczy sobie ogromną ilość fanów na całym świecie. Głównie z tego powodu reżyser Chad Stahelski postanowił nieco odświeżyć wizerunek Nieśmiertelnego tworząc reboot serii. Co ciekawe, Henry Cavill, aktor znany z serialu "Wiedźmin" produkcji Netflixa, zdobył jedną z głównych ról w "Highlanderze".

„Dzisiejsza bardzo ekscytująca wiadomość. Jestem fanem Highlandera, odkąd byłem chłopcem. Zacząłem od filmów w latach 80-tych, kiedy zespół Queen osiągnął chwałę w programie telewizyjnym z aktorem, który wyglądał niesamowicie jak jeden z moich braci. Mając na uwadze reżysera tak utalentowanego jak Chad Stahelski, jest to okazja inna niż wszystkie - poinformował Henry Cavill na swoim Instagramie

W poście na Instagramie aktor pokazał również coś co przypomina miecz oraz kilka książek historycznych. Henry zdradził, że projekt "Nieśmiertelny" skłonił go do zagłębienia się w swoje szkockie korzenie. Jednak poza tym mężczyzna nie zdradza za wiele. Do tej pory nie wiadomo czego możemy spodziewać się po fabule remake'u, wiemy tylko, że prawdopodobnie jest na co czekać.