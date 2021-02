Gwiazdor The Mandalorian zagra Joela w serialu The Last of Us od HBO!

Właśnie poznaliśmy odtwórców głównych ról w nadccodzącym serialu od HBO - The Last of Us.

Gry wideo nie mają szczęście do kina. Zdecydowana większość ekranizacji gier to produkcje po prostu kiepskie bądź, co najwyżej, przeciętne. Skoro nie idzie na "dużym ekranie", to może lepiej będzie na małym? Z takiego założenia najwyraźniej wyszło studio Naughty Dog, które we współpracy z HBO zdecydowało się na zrealizowanie serialu w postapokaliptycznym świecie The Last of Us.

W ostatnich miesiącach na temat produkcji było dość cicho, ale dzisiaj producenci seriali przerwali milczenie i ujawnili kto wcieli się w głównych bohaterów. Pedro Pascal - aktor znany z przebojowych ról w serialach Narcos, a ostatnio także The Mandalorian wcieli się w postać Joela Millera.

Pedro Pascal

Na planie najczęściej będzie mu towarzyszyć młodziutka aktorka - Bella Ramsey, którą z pewnością rozpoznają sympatycy serialu Gra o Tron. Bella wcieli się oczywiście w postać Ellie. Dzisiejsze ogłoszenie to z pewnością dobry znak dla całego projektu. Ogłoszenie obsady oznacza, że już niebawem powinny ruszyć pierwsze prace na planie. Bella Ramsey

Przypomnijmy, serial The Last of Us powstaje w koprodukcji HBO z Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss oraz Evan Wells - szef Naughty Dog, czyli studia odpowiedzialnego za stworzenie gry. Sukces produkcji mają zapewnić również: uznany deweloper i współtwórca gier z serii - Neil Druckmann, a także Craig Mazin - jeden z autorów serialu Czarnobyl. Panowie mają wspólnie napisać scenariusz i nadzorować prace nad ekranizacją The Last of Us.

Niestety, na premierę serialu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

