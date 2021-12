Gwiazdorska obsada w zwiastunie "The Northman"!

Nowy film z gwiazdami Hollywood w obsadzie trafi do kin w 2022 roku! Czekacie?

Studio Universal Pictures zaprezentowało dzisiaj zwiastun swojej najnowszej produkcji: The Northman. Film opowiadający historię średniowiecznych Wikingów trafi do kin w 2022 roku. Teraz natomiast możemy obejrzeć jego zapowiedź:

Zwiastun pokazuje nam także wątek, wokół którego skupi się fabuła filmu. The Northman opowie historię młodego księcia Wikingów: Amletha, którego ojciec został zamordowany, kiedy ten był jeszcze dzieckiem. Młodzian przysięga zemścić się na swoim wuju, czyli mordercy ojca. Całość będzie działa się na terytorium dziesięciowiecznej Islandii.

Razem ze zwiastunem opublikowane zostały także pierwsze oficjalne zdjęcia filmu:

oraz zapowiadający go plakat:

Obsada The Northman naszpikowana jest hollywoodzkimi gwiazdami. W głównej roli zobaczymy Alexandra Skarsgårda (Czysta krew, Wielkie kłamstewka, Godzilla vs. Kong). Towarzyszyć będą mu Claes Bang (The Square, Drakula, Dziewczyna w sieci pająka), Nicole Kidman (Godziny, Niszczycielka, Wielkie kłamstewka), Anya Taylor-Joy (Gambit królowej, Emma, Split), Ethan Hawke (Maudie, Przed wschodem słońca, Dzień próby) oraz Willem Dafoe (Lighthouse, Spider-Man, Święci z Bostonu). Ten ostatni miał już okazję pracować z reżyserem i scenarzystą filmu - Robertem Eggersem - na planie świetnie przyjętego Lighthouse.

Film trafi do kin na całym świecie już 22 kwietnia 2022 roku.

"The Northman"

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania Reżyseria : Robert Eggers

: Robert Eggers Scenariusz : Robert Eggers, Sjón Sigurdsson

: Robert Eggers, Sjón Sigurdsson Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk

: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk Data premiery: 22 kwietnia 2022

