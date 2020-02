Gwint: Wiedźmińska gra karciana na Androidzie już w marcu?

Wszystko wskazuje na to, że po długich oczekiwaniach posiadacze urządzeń z Androidem będą mogli zagrać w Gwinta już w marcu.

Gwint: Wiedźmińska gra karciana to pokaz siły trzeciej części Wiedźmina. Mini gierka, zaprojektowana na potrzeby tego znakomitego RPG-a przerodziła się później w pełnoprawny tytuł, który obecnie dostępny jest na PC, iOS, PlayStation 4 i Xbox One. Warto tu jednak podkreślić, że konsolowa wersja gry nie jest już oficjalne wspierana przez studio CD Projekt RED. Jeśli zatem chcecie spróbować swoich sił w Gwinta, to obecnie pozostaje wam PC lub urządzenia mobilne od Apple. Jak łatwo zauważyć brakuje tu jeszcze jednej, bardzo ważnej i popularnej platformy - Androida. Wersję na system Google'a zapowiedziano już wiele miesięcy temu, ale wciąż nie otrzymaliśmy żadnych konkretów od twórców.

Stanowisko CD Projekt RED w sprawie Gwinta na Androidzie jest jasne - gra zadebiutuje w pierwszym kwartale 2020 roku. Możliwe jednak, że właśnie poznaliśmy jej dokładną datę premiery. Jeden z czujnych użytkowników Reddita dostrzegł w sklepie Google Play kartę produktu z Wiedźmińską grą karcianą, co więcej, dostępny był tam również zwiastun produkcji, który wskazał datę premiery na 24 marca. Niestety stronę już zdjęto ze sklepu Google'a.

Powyższa data wydaje się być dość wiarygodna. Przede wszystkim, pokrywa się z oficjalnym oświadczeniem studia o debiucie w pierwszym kwartale, a co więcej, zostanie udostępniona po prestiżowym turnieju z serii World Masters, który odbędzie się w dniach 14-15 marca. Z pewnością będzie to idealna okazja do oficjalnego ujawnienia daty debiutu Gwinta na Androidzie.

Spekuluje się również, że wraz z Androidową wersją Wiedźmińskiej gry karcianej, do gry zawita nowy dodatek ze świeżą porcją kart i mechanik. Przypomnijmy, że ostatnie rozszerzenie do Gwinta zadebiutowało w grudniu i nosi tytuł "Kupcy Ofiru".

źródło: pocketgamer.com