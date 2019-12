Gwint: Wiedźmińska gra karciana otrzymała nowy dodatek - Kupcy Ofiru

Bez żadnych zapowiedzi studio CD Projekt RED postanowiło udostępnić graczom Gwinta zupełnie nowy dodatek - Kupcy Ofiru.

Wiele się dzieje ostatnio wokół Gwinta. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wczoraj oficjalnie zaprzestano rozwijać konsolowe wersje gry (PlayStation 4, Xbox One). Oznacza to, że wiedźmińska gra karciana jest obecnie dostępna jedynie na PC i urządzeniach mobilnych z systemem iOS. Twórcy gry wyraźnie chcą pozbyć się niesmaku jakie wywołały ostatnie decyzje i bez żadnej zapowiedzi udostępnili właśnie graczom zupełnie nowe rozszerzenie o nazwie Kupcy Ofiru.

Kupcy Ofiru zaoferują nam przede wszystkim ponad 70 nowych kart, wśród których znajdziemy elitarnych wojowników dla każdej z dostępnych frakcji, 11 kart neutralnych oraz 12 kart z zupełnie nowej kategorii - manewrów bojowych. Te ostatnie zdaniem twórców "wzbogacą rozgrywkę o dodatkową warstwę planowania". Każdy manewr bojowy da graczowi, który zaczyna partię wyjątkowe bonusy.

Kolejną dużą nowością jest mechanika scenariuszy, która sprawia, że gracze otrzymują potężne bonusy za każdym razem gdy zagrają odpowiednią kartę.

Dodatek Gwint: Kupcy Ofiru jest już dostępny w grze. Twórcy przygotowali dla graczy małą niespodziankę i jeśli zalogujecie się do gry przed 16 grudnia, to otrzymacie darmową beczkę Kupców Ofiru, w której znajduje się 5 kart z dodatku, w tym co najmniej jedna rzadka lub lepsza. Dostępny jest również pakiet premierowy dodatku, w którego skład wchodzi 10 beczek Kupców Ofiru, unikalny rewers oraz skórka dowódcy potworów "upiór", jego cenę ustalono na poziomie niecałych 83 złotych.