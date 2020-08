HBO GO - 10 najlepszych filmów i seriali na lato 2020

Chciałbyś obejrzeć jakiś film lub serial, ale nie wiesz jaki? Nic straconego. Przygotowaliśmy listę najciekawszych produkcji dostępnych na platformie HBO GO! Zbiór wszystkich opisów wraz z trailerami poniżej. Zapraszamy do lektury.

Spis treści

Ostatnio przedstawialiśmy listę najlepszych filmów i seriali na lato z platformy Netflix, teraz czas na HBO GO. Co dla nas przygotował drugi najpopularniejszy serwis streamingowy? Przyjrzymy się temu bliżej.

Gwiezdne Wojny "Skywalker. Odrodzenie"

Gwiezdne Wojny zyskały sławę na całym świecie. Ogrom fanów z uwagą śledził losy bohaterów w kosmicznej rzeczywistości. Najnowsza część o tytule "Skywalker. Odrodzenie" to IX Epizod Gwiezdnych Wojen i jest już dostępna na platformie HBO GO. Dodatkowo od 3 sierpnia udostępniono również "Przebudzenie Mocy" oraz "Ostatniego Jedi", które są kolejno VII oraz VIII Epizodem. Nie masz planów na weekend? Idealnym pomysłem będzie spędzenie go na oglądaniu przygód przepięknej Rey oraz Finn'a, którzy jako członkowie Ruchu Oporu stawiają czoła Najwyższemu Porządkowi. Kto jest przyjacielem, a kto wrogiem i jak to się wszystko skończy? Przekonaj się sam.

Love Life

Droga pomiędzy pierwszą miłością, a prawdziwą jest czasami długa i kręta. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś nad tym jak przypadkowe znajomości wpływają na nasze życie - ten serial zdecydowanie przypadnie ci do gustu. Każda miłość, zauroczenie czy przyjaźń wpływa na ludzi i na to jacy są. Sezon 1 publikowany jest odcinkami. Premiera pierwszego jest 10 sierpnia, a kolejnych co poniedziałek na HBO GO.

Dom umarłych

Jeżeli zrobiło się za słodko, to czas na czarną komedię. Ciemny, nieznany las, a w nim przypadkowa amerykańska rodzina. Idealny przepis na horror, jak jeszcze dodać do tego jakąś złowieszczą postać. W tym przypadku są to zombie i mrożąca krew w żyłach historia kryjąca się za nimi. Głównymi postaciami jest tutaj para dzieciaków, które samotnie muszą stawić czoła potworom, by nie stać się ich ofiarami. Przetrwaj, albo przegraj.

Słodziak

Niech nikogo nie zmyli uroczy tytuł, a potraktuje go raczej jako słodko-kwaśną ironię. "Słodziak" to film dramatyczny przedstawiający życie aktora Otisa Larota. Scenariusz do tego filmu napisał Shia LaBeouf, czyli aktor znany z produkcji takich jak "Transformers", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" oraz "Furia". Aktor opowiada o swoich własnych doświadczeniach z dzieciństwa oraz burzliwej drodze kariery młodego artysty, który szybko staje się gwiazdą. Śmiało podejmuje się również terapeutycznego wyzwania, jakim jest zagranie w filmie własnego ojca. Film do obejrzenia na HBO GO.

Godzilla II - król potworów

Kolejna część Godzilli, tym razem z jeszcze większymi problemami i jeszcze większymi efektami specjalnymi. Idealna do oglądania w deszczową noc! Przy tej produkcji na pewno nie raz przejdą po karku nieprzyjemne dreszcze grozy, w końcu przyjście potwora z koszmarów niejednemu spędza sen z powiek, a trzeba przyznać, że wygląda bardzo przekonująco. Dodatkowym atutem i przyjemnością jest oglądanie na dużym ekranie Millie Bobby Brown, znanej również z serialu "Stranger Things" oraz Kyle'a Chandler'a znanego z serialu "Chirurdzy", gdzie grał Dylana Younga (za tę rolę miał nominację do nagrody Emmy). Film dostępny do obejrzenia na HBO GO.

Godność

Czas na thriller inspirowany prawdziwą historią. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie życie pisze najlepsze scenariusze. Tak jest i w tym przypadku. Tajemnicza sekta założona jeszcze przez byłego nazistowskiego żołnierza rozwijała się prężnie w jednym z chilijskich miast. Po zmianie władzy pewien młody prokurator federalny, Leo Ramírez, dostał za zadanie postawić przed sądem przywódcę tej sekty. Jak się okazuje, nieuchwytnego byłego żołnierza, jak i młodego Leo łączy coś więcej, niż gra w kotka i myszkę. Sezon 1 serialu będzie miał premierę 14 sierpnia na HBO GO.

Rodzina Addamsów

Ekscentryczna rodzina Addamsów w formie filmowej jest nam znana już od 1991 roku, kiedy wyszła pierwsza ekranizacja z tą rodziną w roli głównej. Tym razem jednak jest to wersja animowana. Szukając bezpiecznego miejsca do życia przenoszą się do opuszczonej rezydencji w New Jersey. Nie wszystkim to jednak pasuje, gdyż w niedalekiej odległości pewien inwestor chce wybudować nowoczesne osiedle. Sąsiedztwo obskurnej rezydencji nie pasuje do jego wizji, więc postanawia pozbyć się ekscentrycznej rodziny. I to jak najszybciej. Film będzie dostępny do obejrzenia na HBO GO od 16 sierpnia.

Kraina Lovecrafta

Już niedługo będzie możliwość zapoznania się z czymś świeżym jeżeli chodzi o seriale lata 2020. Siedemnastego sierpnia na HBO GO odbędzie się premiera serialu "Kraina Lovecrafta", który jest mieszanką horroru i dramatu. Produkcja zdecydowanie dla dojrzałych widzów ma być przyjemną wycieczką po Ameryce lat 50-tych. Głównym bohaterem jest czarnoskóry mężczyzna, który podróżuje przez rasistowskie ziemie w poszukiwaniu jego zaginionego ojca. Wyprawa jest istną walką o przetrwanie. Temat niezwykle codzienny, jeżeli spojrzeć na współczesną sytuację polityczną osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych.

Annabelle wraca do domu

Annabelle, czyli opętana lalka, której na drodze stają śmiałkowie, Ed i Lorraine Warren, którzy za wszelką cenę chcą przerwać serię dokonywanych okrutnych czynów. Horror, przy którym nie raz można zareagować krzykiem i panicznym zakrywaniem oczu. Przewieziona do zamkniętego pokoju w swoim domu nie omieszka utrudnić życie swoim oprawcom. Można ze spokojem uznać, że Annabelle trzyma poziom grozy. Film będzie miał premierę na HBO GO 23 sierpnia.

Jumanji: Następny Poziom

"Jumanji: Następny Poziom" to kontynuacja historii "Jumanji: Przygoda w dżungli". Tym razem jednak okazało się, że jeden z przyjaciół nie wyszedł z gry, więc reszta postanawia go uratować. Skutkiem tego jest powrót do gry Jumanji, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła różnym niebezpieczeństwom. Po przejściu jednego poziomu, przechodzą do następnego. Czy uda im się uratować przyjaciela? Film idealny do obejrzenia dla osób lubiących oglądać filmy przygodowe. Dostępny będzie 30 sierpnia na HBO GO.