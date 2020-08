HBO GO - 8 porad, które pomogą wam korzystać z serwisu VOD

HBO GO to jedna z popularniejszych platform streamingowych w Polsce. Oferuje ona wiele funkcji, które pomagają w korzystaniu na co dzień. Czy znasz je wszystkie?

Spis treści

Platforma HBO GO zyskała swoją popularność w czasie premier kolejnych sezonów Gry o Tron. Dziś często uzyskujemy do niej dostęp w pakiecie z Internetem i telewizją. Żal nie korzystać, kiedy oferuje nam bogatą bibliotekę pełną filmów i seriali - nie tylko własnej produkcji. Wszystkie najciekawsze funkcje i triki dotyczące HBO GO opisaliśmy w poniższym poradniku.

1. Dostęp do HBO GO

Są dwie drogi uzyskania dostępu do platformy HBO GO.

Pierwsza jest darmowa i możliwa do uzyskania, poprzez wykorzystanie 7-dniowego okresu próbnego. Przypominamy, że tylko pierwsze 7 dni jest za darmo, jeżeli po tym terminie nie zrezygnuje się z subskrypcji, to będzie pobierana regularna opłata.

Druga, płatna, poprzez wykupienie abonamentu przez Internet bądź u operatora, który oferuje usługi HBO GO.

Bez wykupionego abonamentu można jedynie przeglądać bibliotekę dostępnych produkcji oraz zapoznać się z trailerami.

2. Możliwość oglądania offline

Jeżeli zdarza się, że udajesz się w długie podróże, to z pewnością zainteresuje cię możliwość oglądania materiałów w trybie offline. HBO GO udostępnia funkcję pobierania treści na smartfony i tablety z systemem operacyjnym Android 5.0 lub nowszym. Posiadać można maksymalnie 25 produkcji, a materiały będą dostępne do obejrzenia przez 30 dni.

Można również korzystać z transmisji danych w sieci komórkowej, jednak oglądanie treści wideo wiąże się ze sporą ilością pobieranych danych. Podczas oglądania 40 minutowego odcinka na urządzeniu mobilnym należy liczyć się z transmisją sięgającą 600-800 MB.

3. Lista produkcji do obejrzenia

Jak często zdarza się znaleźć obiecujący film czy serial na później, by potem nie móc przypomnieć sobie jego tytułu? Odpowiedzią na tego typu problem jest funkcja o nazwie "Dodaj do listy".

Po zaznaczeniu ikony serduszka produkcja pojawi nam się na stronie głównej pod kategorią "Moja lista". Dzięki temu bez problemu będziemy mogli wrócić później do filmu, który nas interesuje. Może się jednak zdarzyć, że materiał zniknie. Oznacza to, że platformie HBO GO skończyła się licencja na udostępnianie danej produkcji.

4. Powiadomienia PUSH

Powiadomienia PUSH to spersonalizowane wiadomości wysyłane na urządzenia mobilne za pośrednictwem aplikacji HBO GO. Jeżeli nie chcesz przegapić informacji dotyczących nowo dodanych produkcji lub polecenia na podstawie tego co oglądasz, to musisz zainstalować aplikację HBO GO na urządzeniu mobilnym i zezwolić na otrzymywanie powiadomień. Wtedy już nic cię nie ominie!

Funkcja powiadomień PUSH jest dostępna tylko dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android, w wersji 5.0 lub nowszej.

5. Co będzie wkrótce?

Na stronie HBO GO jest możliwość sprawdzenia jakie premiery platforma przewiduje w najbliższym czasie. W wersji przeglądarkowej wystarczy rozwinąć kategorię "seriale" lub "filmy" i wybrać podkategorię "Wkrótce".

6. Konfiguracja chromecast

Od jakiegoś czasu HBO GO jest kompatybilne z urządzeniem Chromecast. Jeżeli nie posiadasz Smart TV - nic straconego. Najpierw należy skonfigurować Chromecast i podłączyć go do tej samej sieci bezprzewodowej, co główne urządzenie. Kolejno należy zainstalować najnowszą wersję aplikacji HBO GO na urządzeniu mobilnym lub najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome i pobrać oficjalną funkcję Google Cast. Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie to przycisk Chromecast pojawi się automatycznie w interfejsie użytkownika. W aplikacji HBO GO, jeżeli był konfigurowany z aplikacją lub na stronie internetowej, jeżeli w przeglądarce.

Teraz można się cieszyć obsługą HBO GO na telewizorze i to bez konieczności podpinania laptopa.

7. Kontrola Rodzicielska

Funkcja ustawienia kontroli rodzicielskiej z pewnością przyda się niejednym rodzicom. HBO GO narzuca każdej produkcji odpowiednie ograniczenia wiekowe, dzięki czemu bez większych problemów można wybrać odpowiednią filtrację. Na przykład, jeżeli chcemy, by dzieci mogły oglądać tylko produkcje przeznaczone dla osób do 15 roku życia, to po włączeniu treści o wyższym progu wiekowym pojawi się pole z prośbą o podanie kodu PIN. Treści o dostosowanym wieku będą odtwarzać się bez żadnych ograniczeń.

Kod PIN ustanawia się przy konfiguracji funkcji kontroli rodzicielskiej. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że kod PIN zostanie zapomniany, to można go zresetować na stronie internetowej. Wtedy platforma wysyła resetującego e-maila na przypisaną do konta skrzynkę pocztową.

8. Na jakich urządzeniach można korzystać z HBO GO

HBO GO jest dostępne na wielu urządzeniach. Obecnie usługi są dostępne na platformach takich jak: MAC, PC, iPhone, iPad, smartfony i tablety z systemem Android, Samsung Smart TV, LG SMart TV, Android Smart TV oraz Sony PlayStation 3 i 4. Dodatkowo HBO GO jest kompatybilne z Apple TV 4, Airplay i Chromecast.

Zobacz również: The Last of Us - do ekipy serialu HBO dołącza kolejny twórca "Czarnobyla"