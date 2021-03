HBO GO - Najciekawsze premiery tego tygodnia [1.03-7.03]

Jeżeli szukacie ciekawego tytułu do obejrzenia to warto zerknąć na platformę HBO GO. Jakie filmy i seriale pojawią się premierowo w tym tygodniu?

Spis treści

Przedstawiciele platformy HBO GO zdecydowali się zacząć marzec z przytupem! Premiery tego tygodnia są wyjątkowo kuszące dla fanów Fantasy, bo na serwisie pojawi się Hobbit, Władcy Pierścieni... ale nie tylko! Jeżeli poniższa lista to dla Was za mało, to warto zerknąć również na naszą rozpiskę premier tego tygodnia na Netflixie.

Allen kontra Farrow, odc. 2

"Allen kontra Farrow" to bardzo głośny tytuł tego tygodnia. Serial ledwo ma premierę, a media już rozpisują się na temat jego autentyczności i nic dziwnego, bo produkcja porusza kontrowersyjną tematykę, szczególnie w stanach. Serial dokumentalny "allen kontra Farrow" przedstawia analizę trwającej od wielu lat sprawy zarzutów o molestowanie stawianych pod adresem Woody'ego Allena oraz jego późniejszy proces o opiekę nad Soon-Yi - przyszywaną córkę i partnerkę jednocześnie...

Gatunek: Dokumentalny

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 01.03.2021

Hobbit

Od dzisiaj na platformie HBO GO dostępne są wszystkie części Hobbita. W wersji podstawowej jaki i w wersji rozszerzonej pojawią się tytuły jak: "Niezwykła podróż", "Pustkowie Smauga" oraz "Bitwa Pięciu Armii". Dla tych co jeszcze nie znają - jest to idealny moment na domowy maraton filmowy! Fabuła opowiada o hobbicie Bilbo Bagginsie, który wyrusza w podróż, by wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami pokonać smoka Smauga.

Gatunek: Przygodowy, Fantasy

Kraj produkcji: Nowa Zelandia

Data premiery: 1.03.2021

Władca Pierścieni

Jeżeli "Hobbit" to dla Was za mało to świetnym pomysłem będzie obejrzenie "Władców Pierścieni". Części są trzy: "Drużyna Pierścienia", "Dwie wieże" oraz "Powrót Króla", a każda z nich od dzisiaj jest dostępna w ramach abonamentu HBO GO. Fabuła opowiada o podróży hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy, której celem jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę - Saurona.

Gatunek: Przygodowy, Fantasy

Kraj produkcji: Nowa Zelandia

Data premiery: 1.03.2021

Ojciec chrzestny

Na platformie HBO GO pojawią się również trzy części kultowego już filmu "Ojciec chrzestny". Pod koniec II Wojny Światowej szefem nowojorskiej mafii jest sędziwy Don Vito Corleone, a jego pomocnikami są jego synowie. Pewnego dnia rodzina Corleone po odmowie dystrybucji narkotyków staje się celem innych okolicznych gangów, co prowadzi do wielkiej wojny.

Gatunek: Dramat, Gangsterski

Kraj produkcji: USA

Data premiery: 01.03.2021

Pod Mocnym Aniołem

W tym tygodniu na HBO GO pojawi się również polski tytuł. Tym razem mowa o dziele Wojciecha Smarzowskiego "Pod Mocnym Aniołem". Fabułą opowiada o Jerzym, który jest pisarzem pochłoniętym przez nałóg alkoholowy. Poznajemy go w momencie, w którym uwierzył, że może wygrać z alkoholizmem. Niestety, nie wytrzymuje długo. W końcu trafia na odwyk, gdzie poddaje się nietypowemu sposobowi leczenia.

Reżyser: Wojciech Smarzowski

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Polska

Data premiery: 1.03.2021

Pełna lista premier w tym tygodniu na HBO GO

1 marca (poniedziałek)

Allen kontra Farrow, odc. 2

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 3

Hobbit: Niezwykła podróż

Hobbit: Niezwykła podróż (wersja rozszerzona)

Hobbit: Pustkowie Smauga

Hobbit: Pustkowie Smauga (wersja rozszerzona)

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (wersja rozszerzona)

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Dwie wieże

Władca Pierścieni: Powrót Króla

Ojciec chrzestny

Ojciec chrzestny 2

Ojciec chrzestny 3

Dni mojej chwały

Pod Mocnym Aniołem

Margaret Atwood. Słowo to siła

EM i On

2 marca (wtorek)

Batwoman II, odc. 6

All American III, odc. 7

3 marca (środa)

Superman i Lois, odc. 2

4 marca (czwartek)

Snowfall IV, odc. 3

5 marca 2021 (piątek)

Młody Sheldon IV, odc. 10

Nicky, Ricky, Dicky i Dawn III, odc. 1-24

Królewska Straż, odc. 14-26

Cicha impreza

Na planie, odc. 894

6 marca (sobota)

Diabeł ubiera się u Prady

Monica i przyjaciele

7 marca (niedziela)