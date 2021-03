HBO GO - Najciekawsze premiery tego tygodnia [29.03-4.04]

Jeżeli szukacie ciekawego tytułu do obejrzenia to warto zerknąć na platformę HBO GO. Jakie filmy i seriale pojawią się premierowo w tym tygodniu?

Spis treści

Ostatni tydzień marca zaskoczy nas ciekawymi premierami. Na liście nowości pojawia się "Wonder Woman 1984" oraz jeden z odcinków "Snowfall". Absolutnie nie możecie tego przegapić, sprawdźmy więc na co szczególnie warto czekać.

Wonder Woman 1984 [film]

W filmie Wonder Woman 1984 losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku - erze napędzanej przez nieustające dążenie do posiadania wszystkiego. Chociaż główna bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce, nadal pozostaje w cieniu, opiekując się starożytnymi artefaktami i korzystając ze swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie anonimowo. Teraz jednak Diana będzie musiała wyjść z ukrycia i wykorzystać całą swoją mądrość, siłę oraz odwagę, aby ocalić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli.

Reżyserka: Patty Jenkins

Patty Jenkins Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Akcja, Sci-Fi Rok produkcji: 2021

2021 Obsada: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Lilly Aspell, Amr Waked, Kristoffer Polaha

Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Lilly Aspell, Amr Waked, Kristoffer Polaha Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 1.04

Dom [film]

"Dom" to komedia animowana zrealizowana przez studio Dreamworks Animation, w którym powstały takie przeboje, jak "Shrek" i "Madagaskar". Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.

Reżyser: Tim Johnson

Tim Johnson Gatunek: Animowany, Fantasy, Przygodowy

Animowany, Fantasy, Przygodowy Rok produkcji: 2015

2015 Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 2.04

Snowfall [serial]

"Snowfall" to serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta. Produkcja składa się z czterech sezonów.

Twórcy: Dave Andron, Eric Amadio

Dave Andron, Eric Amadio Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Rok produkcji: 2021

2021 Obsada: Damson Idris, Carter Hudson, Sergo-Peris-Mencheta, Emili Rios, Amin Joseph, Isaiah John, Michael Hyatt, Angela Lewis, Juan Javier Cardenas

Damson Idris, Carter Hudson, Sergo-Peris-Mencheta, Emili Rios, Amin Joseph, Isaiah John, Michael Hyatt, Angela Lewis, Juan Javier Cardenas Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 1.04

Pełna lista premier w tym tygodniu na HBO GO

29 marca (poniedziałek)

Miasto na wzgórzu sezon 2, odc. 1

Projekt 17, odc. 3-4

Serce świata

Zagraj to jeszcze raz, Sam

30 marca (wtorek)

Batwoman sezon 2, odc. 9

Rodzice sezon 2, odc. 3

31 marca (środa)

Ostatnia wycieczka

1 kwietnia (czwartek)

Świadek

Pokolenie

Kim jest kobieta?

Wonder Woman 1984

Snowfall

Dobranoc

Fargo

2 kwietnia (piątek)

Na planie

Młody Sheldon

Terminator Genidys

Dom

3 kwietnia (sobota)

Kingsman: Złoty krąg

Kingsman: tajne Służby

4 kwietnia (niedziela)