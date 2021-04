HBO GO - Najciekawsze premiery tego tygodnia [5.04-11.04]

Jeżeli szukacie ciekawego tytułu do obejrzenia to warto zerknąć na platformę HBO GO. Jakie filmy i seriale pojawią się premierowo w tym tygodniu?

Pierwszy tydzień kwietnia zaskoczy nas ciekawymi premierami. Na liście nowości pojawia się "Bękarty wojny" oraz absolutny hit "Mroczny Rycerz". Absolutnie nie możecie tego przegapić, sprawdźmy więc na co szczególnie warto czekać.

Wysoki sądzie [film]

Sędzia to człowiek, który na sali sądowej reprezentuje surowe zasady i prawa. Jednak jego własne życie osobiste to absolutny bałagan. Po tym, jak podejmuje decyzję o skazaniu kobiety na długi wyrok więzienia, jej brat zaczyna podążać za nim, aby zmienić zdanie co do wyroku. Sędzia pozostaje nieugięty, w końcu werdykt jest ostateczny. Między mężczyznami dochodzi do konfliktu, w wyniku którego sędzia sam staje się nagle przestępcą. Nie mogąc przyznać się do popełnienia przestępstwa, mężczyzna ucieka do Finlandii, gdzie seria komediowych zwrotów akcji prowadzi go do wielu dziwnych ludzi i komicznych sytuacji, jednak cienie jego mrocznych czynów wciąż go prześladują. Wraca do domu, aby porzucić swoją mroczną zbrodnię i naprawić swoje wcześniejsze decyzje.

Reżyser: Andres Puustusmaa

Andres Puustusmaa Gatunek: Dramat, Thriller

Dramat, Thriller Obsada: Mait Malmsten, Märt Avandi, Lee Trei, Sakari Kuosmanen, Sakarias Liukko

Mait Malmsten, Märt Avandi, Lee Trei, Sakari Kuosmanen, Sakarias Liukko Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: Rosja, Estonia

Rosja, Estonia Data premiery: 5.04

"Wysoki sądzie" 2019

Mroczny Rycerz [film]

Batman podejmuje szeroko zakrojoną walkę z przestępczością. Z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta zabiera się za rozpracowywanie istniejących organizacji przestępczych nękających mieszkańców miasta. Współpraca przynosi efekty, ale bohaterowie wkrótce padną ofiarą chaosu, który rozpęta rosnący w siłę genialny przestępca, znany przerażonym mieszkańcom Gotham jako Joker.

Twórcy: Christopher Nolan, Jonathan Nolan

Christopher Nolan, Jonathan Nolan Gatunek: Kryminał, Dramat, Akcja

Kryminał, Dramat, Akcja Obsada: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman

Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman Rok produkcji: 2008

2008 Kraj produkcji: Wielka Brytania, USA

Wielka Brytania, USA Data premiery: 9.04

Bękarty wojny [film]

W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera.

Reżyser: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Gatunek: Wojenny

Wojenny Obsada: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl

Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl Rok produkcji: 2009

2009 Kraj produkcji: Niemcy, USA

Niemcy, USA Data premiery: 11.04

Pełna lista premier w tym tygodniu na HBO GO

4 kwietnia (niedziela)

22 Jump Street

21 Jump Street

150 milionów magicznych wróbelków

5 kwietnia (poniedziałek)

Chinatown

Miasto na wzgórzu sezon 2 odcinek 2

Q: Nadchodzi burza Sezon 1 odcinek 5

Przegląd tygodnia: Wieczór Johnem Oliverem sezon 8 odcinek 7

Wysoki sądzie

Spongebob: Na suchym lądzie

6 kwietnia (wtorek)

Rodzice sezon 2 odcinek 4

9 kwietnia (piątek)

Mroczny Rycerz

Wampiry: Dziedzictwo

Batman - Początek

Paw Patrol: Ready, Race, Rescue

Mroczny Rycerz powstaje

10 kwietnia (sobota)

Ostatnia rozmowa

11 kwietnia (niedziela)