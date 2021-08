HBO GO - Najciekawsze premiery tygodnia [2.08-8.08]

Jeżeli szukacie ciekawego tytułu do obejrzenia to warto zerknąć na HBO GO. Jakie filmy i seriale pojawią się na platformie w tym tygodniu?

Spis treści

W tym tygodniu HBO serwuje nam niedzielę z Russelem Crowe i Ridleyem Scottem. Australijskiego aktora z nowozelandzkimi korzeniami zobaczymy w takich hitach uznanego reżysera, jak Amerykański gangster, Robin Hood oraz Gladiator. Ponadto obejrzymy Lady Gagę i Bradleya Coopera w oskarowych Narodzinach gwiazdy oraz heroiczną obronę Sparty w 300 Zacka Snydera.

Narodziny gwiazdy

Bradley Cooper wciela się w rolę Jacksona Maine’a, gwiazdora muzyki country, którego kariera chyli się ku upadkowi, kiedy odkrywa utalentowaną, nieznaną nikomu piosenkarkę Ally (w tej roli Lady Gaga). Kiedy między tą dwójką wybucha płomienny romans, Jack nakłania Ally do wyjścia z cienia i pomaga jej osiągnąć sławę. Jednak gdy kariera Ally w szybkim tempie przyćmiewa dokonania Jacka, jest mu coraz trudniej poradzić sobie z własną gasnącą gwiazdą.

Zobacz również:

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Bradley Cooper

: Bradley Cooper Scenariusz : Will Fetters, Bradley Cooper, Eric Roth

: Will Fetters, Bradley Cooper, Eric Roth Gatunek : dramat, muzyczny

: dramat, muzyczny Obsada : Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos, Dave Chapelle

: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos, Dave Chapelle Data premiery: 8.08

Gladiator

Generał Maximus, jeden z najwybitniejszych dowódców w rzymskiej armii, dowiaduje się, że umierający cesarz Marek Aureliusz chce uczynić go swoim następcą na tronie. Nie podoba się to prawowitemu dziedzicowi, Kommodusowi, który postanawia pozbyć się rywala i skazuje go na karę śmierci wraz z całą rodziną. Maximusowi cudem udaje się uciec. Trafia do niewoli, gdzie zostaje wyszkolony na gladiatora. Z walki na walkę zyskuje popularność, a na jego występy zaczyna przychodzić coraz więcej ludzi. Maximus jako wojownik wraca do Rzymu, by pomścić swoich bliskich, ale wie, że jedyną potęgą większą od władzy cesarza jest wola ludu i dlatego, by dokonać zemsty, musi stać się największym bohaterem Imperium.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Ridley Scott

: Ridley Scott Scenariusz : David Franzoni, John Logan, William Nicholson

: David Franzoni, John Logan, William Nicholson Gatunek : dramat historyczny

: dramat historyczny Obsada : Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Richard Harris

: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Richard Harris Data premiery: 8.08

Robin Hood

Dzielny wojownik Robin zostaje wyjęty spod prawa, gdy wraz z grupą swych wiernych towarzyszy broni opowiada się przeciwko skorumpowanemu królowi Anglii. Zbuntowany bohater udaje się do Nottingham, gdzie poznaje pełną animuszu Lady Marion. Zafascynowany jej osobą zrobi wszystko, by zdobyć serce tej pięknej kobiety i ocalić jej rodzinne ziemie przed zbliżającym się zagrożeniem. W konsekwencji dramatycznych wydarzeń, Robin i jego ludzie zostaną wciągnięci w krwawą wojnę, która zadecyduje o przyszłej chwale Anglii oraz rozsławi legendę szlachetnego banity.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Ridley Scott

: Ridley Scott Scenariusz : Brian Helgeland

: Brian Helgeland Gatunek : dramat, kostiumowy, przygodowy

: dramat, kostiumowy, przygodowy Obsada : Russell Crowe, Cate Blanchette, Oscar Isaac, Mark Strong, Max von Sydow, William Hurt, Kevin Durand

: Russell Crowe, Cate Blanchette, Oscar Isaac, Mark Strong, Max von Sydow, William Hurt, Kevin Durand Data premiery: 8.08

Wszystkie premiery tygodnia na HBO GO:Wszystkie premiery tygodnia na HBO GO:

02.08 (poniedziałek)

30-metrowa fala [odc. 3]

Rick i Morty [odc. 7, sezon 5]

Biały lotos [odc. 4, sezon 1]

Czarny poniedziałek [odc. 10, sezon 3]

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem [odc. 19, sezon 8]

03.08 (wtorek)

Roswell, w Nowym Meksyku [odc. 2, sezon 3]

Lokalne wiadomości z Pahrump [odc. 1-2]

04.08 (środa)

Cudotwórcy [odc. 4, sezon 3]

Obama: Ku doskonalszej unii [odc. 1-3]

Bob Costas [odc. 1]

05.08 (czwartek)

Dave [odc. 9, sezon 2]

Barbershop [odc. 3, sezon 4]

Idealna 10-tka

06.08(piątek)

Sprawa idealna [odc. 7, sezon 5]

Mao Mao i bohaterowie czystego serca [odc. 1-39]

300

300: Początek imperium

07.08 (sobota)

Elizabethtown

Król Belgów

08.08 (niedziela)

Amerykański gangster

Gladiator

Robin Hood

Narodziny gwiazdy

Zobacz także: Netflix - najciekawsze premiery tygodnia [3.08-9.08]