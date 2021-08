HBO GO - Najciekawsze premiery tygodnia [30.08-5.09]

Jeżeli szukacie ciekawego tytułu do obejrzenia to warto zwrócić uwagę na ofertę HBO GO. Jakie filmy i seriale pojawią się na platformie w tym tygodniu?

W tym tygodniu na platformie HBO GO pojawi się wiele filmów krótkometrażowych. Nie zabraknie oczywiście wielu kinowych hitów. Wśród nich znajdą się między innymi Ex Machina, Aquaman oraz Dziewczyna z portretu z oskarową rolą Alicii Vikander. Swoją premierę będzie miał także serial Co robimy w ukryciu. Zobaczymy też drugą połowę dziesiątego sezonu The Walking Dead.

Ex Machina

Młody informatyk Caleb wygrywa firmowy konkurs i na tydzień trafia do laboratorium, w którym pracuje szef firmy - Nathan. Caleb poznaje w nim piękną Avę - pierwszą na świecie sztuczną inteligencję pod postacią kobiety. Ava jest wynikiem eksperymentu Nathana. Czuje, myśli, wzrusza się i boi o własną przyszłość. Caleb nie wie, że sam jest częścią eksperymentu, który ma sprawdzić, jak na postać Avy zareaguje przeciętny człowiek.

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Reżyseria : Alex Garland

: Alex Garland Scenariusz : Alex Garland

: Alex Garland Gatunek : thriller, sci-fi

: thriller, sci-fi Obsada : Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Sonoya Mizonu, Corey Johnson, Claire Selby

: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Sonoya Mizonu, Corey Johnson, Claire Selby Data premiery: 5 września

Dziewczyna z portretu

Kiedy Gerda prosi swego męża Einara Wegenera, by pozował jej w kobiecym stroju, ujawniają się od dawna skrywane skłonności Einara, by zostać kobieta. Ciesząc się bezwarunkowym wsparciem kochającej żony, Einar podejmuje walkę o prawo bycia tym, kim chce być - pionierką zmiany płci Lili Elbe.

Kraj produkcji : USA, Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Belgia

: USA, Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Belgia Reżyseria : Tom Hooper

: Tom Hooper Scenariusz : Lucida Coxon

: Lucida Coxon Gatunek : dramat, biograficzny

: dramat, biograficzny Obsada : Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw, Matthias Schoenaerts, Sebastian Koch, Sophie Kennedy Clark, Amber Heard

: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw, Matthias Schoenaerts, Sebastian Koch, Sophie Kennedy Clark, Amber Heard Data premiery: 5 września

Aquaman

Aquaman, który jest legendą od ponad 70 lat, to Król Siedmiu Mórz. Misją, tego niechętnie sprawującego rządy na Atlantydzie władcy, jest ochrona całego świata. Miota się on jednak między światem ponad powierzchnią wód nieustannie pustoszącym morza, a mieszkańcami Atlantydy dążącymi do wszczęcia buntu.

Kraj produkcji : USA, Australia

: USA, Australia Reżyseria : James Wan

: James Wan Scenariusz : Will Beall, David Leslie Johnson-McGoldrick

: Will Beall, David Leslie Johnson-McGoldrick Gatunek : sci-fi, akcja

: sci-fi, akcja Obsada : Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Temuera Johnson

: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Temuera Johnson Data premiery: 5 września

Wszystkie premiery tygodnia na HBO GO:

30.08 (poniedziałek)

Słowo na L: Generacja Q [odc. 4, sezon 2]

Nowy Jork, Epicentra. 11 września > 2021 1/2 [odc. 2]

Work in Progress [odc. 3-4, sezon 2]

31.08 (wtorek)

Roswell, w Nowym Meksyku [odc. 6, sezon 3]

1.09 (środa)

Cudotwórcy [odc. 8, sezon 3]

Stargirl [odc. 4, sezon 2]

The Walking Dead [odc. 11-22, sezon 10]

Ganef

Jestem twoim ojcem

Taniec córki Boga

Malowany ptak

Jarmułka

Sprawa rodzinna

Miloš Forman: Co cię nie zabije...

Obsługiwałem angielskiego króla

2.09 (czwartek)

Ku'damm 56 [odc. 1-3]

Ku'damm 59 [odc. 1-3]

Ku'damm 63 [odc. 1-3]

Przekroczyć metę

Galeria handlowa

Poza kontekstem

Materac ma znaczenie

3.09 (piątek)

Sprawa idealna [odc. 10, sezon 5]

Na planie [odc. 34, sezon 18]

Czarne jezioro [odc. 1-8, sezon 3]

Więzienny eksperyment

Co robimy w ukryciu [odc. 1-2, sezon 3]

Ostatni i pierwsi ludzie

4.09 (sobota)

Wirtuoz. Pojedynek zabójców

O zmierzchu

Wojna państwa Rose

5.09 (niedziela)

Turbulencje [odc. 1-13, sezon 3]

LEGO. Przygoda 2

Aquaman

Dziewczyna z portretu

Ex Machina

