HBO GO - Najciekawsze premiery tygodnia [9.08-15.08]

Jeżeli szukacie ciekawego tytułu do obejrzenia to warto zerknąć na HBO GO. Jakie filmy i seriale pojawią się na platformie w tym tygodniu?

Po blisko dziesięciu latach od premiery pierwszego sezonu, na nasze ekrany powraca serial Słowo na L. Drugi sezon otrzymał dodatkowo przydomek Generacja Q. Na HBO GO pojawi się także dramat Lucy wśród gwiazd, pokazujący życie astronautki Lucy Coli po powrocie na Ziemię.

Słowo na L: Generacja Q

Serial dramatyczny HBO powraca z drugim sezonem. Serial pokazuje grupę przyjaciół ze społeczności LGBTQ+ oraz ich wzloty i upadki. W nowym sezonie poznamy konsekwencje decyzji Sophie podjęte na lotnisku, kiedy ona, Dani i Finley muszą zacząć od nowa.

Twórcy : Steph Green, Sarah Pia Anderson, Allison Liddi-Brown, Marja Lewis Ryan

: Steph Green, Sarah Pia Anderson, Allison Liddi-Brown, Marja Lewis Ryan Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Jennifer Beals, Leisha Hailey, Katherine Moennig, Arienne Mandi, Jacqueline Toboni, Sepideh Moafi

: Jennifer Beals, Leisha Hailey, Katherine Moennig, Arienne Mandi, Jacqueline Toboni, Sepideh Moafi Data premiery: 9 sierpnia

Gwiazdorskie życie

Kiedy w popularnym, tworzonym przez trzech przyjaciół zespole "The Style Boyz" dochodzi do rozpadu, jeden z jego członków - Conner - podejmuje solową karierę. Pierwsza samodzielna płyta wydana pod pseudonimem Conner4Real przynosi mu ogromną popularność, jednak problemy zaczynają się kiedy wyczekiwany przez publikę drugi album gwiazdy okazuje się być całkowitą porażką. Po serii upokarzających wpadek i sporów artysta powoli staje się pośmiewiskiem całego świata, uświadamiając sobie, że jego kariera wisi na włosku. Próba ratowania umierającej popularności daje Connerowi do zrozumienia, że to właśnie powrót do korzeni i współpraca z "The Style Boyz" są nie tylko jedyną szansą na powrót do światła reflektorów, ale również tym co liczy się dla niego najbardziej.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Akiva Schaffer, Jorma Taccone

: Akiva Schaffer, Jorma Taccone Scenariusz : Akiva Schaffer, Jorma Taccone, Andy Samberg

: Akiva Schaffer, Jorma Taccone, Andy Samberg Gatunek : komedia, muzyczny

: komedia, muzyczny Obsada : Akiva Schaffer, Jorma Taccone, Andy Samberg, Sarah Silverman, Imogen Poots, Tim Meadows, Maya Rudolph

: Akiva Schaffer, Jorma Taccone, Andy Samberg, Sarah Silverman, Imogen Poots, Tim Meadows, Maya Rudolph Data premiery: 14.08

Lucy wśród gwiazd

Lucy Cola niedawno wróciła na Ziemię po odbyciu misji w kosmosie. Obecność kochającego męża nie zdołała jednak osłodzić ciężkich chwil, których przyszło jej doświadczyć. Pogodzenie się z zakończeniem misji i oswojenie się z przeciętną w jej oczach rzeczywistością stanowi wyzwanie, zwłaszcza trudne do osiągnięcia, gdy poczucie osamotnienia i niezrozumienia doskwiera i ugniata coraz mocniej. Jedyne czego kobieta pragnie i wokół czego koncentrują się wszystkie jej myśli to powrót do nieba.

Fabuła dramatu oparta jest na prawdziwej historii z życia kobiety-astronautki Lisy Nowak. Film "Lucy in the Sky" porusza temat problemów, z jakimi muszą zmierzyć się astronauci, a także opowiada o trudach adaptacji i powrotu do dotychczasowego życia

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Noah Hawley

: Noah Hawley Scenariusz : Brian C. Brown, Elliott DiGuiseppi

: Brian C. Brown, Elliott DiGuiseppi Gatunek : dramat, sci-fi

: dramat, sci-fi Obsada : Natalie Portman, Dan Stevens, Zylan Brooks, Pearl Amanda Dickson, Ellen Burstyn, Jon Hamm, Tobias Schönleitner

: Natalie Portman, Dan Stevens, Zylan Brooks, Pearl Amanda Dickson, Ellen Burstyn, Jon Hamm, Tobias Schönleitner Data premiery: 14.08

Wszystkie premiery tygodnia na HBO GO:

09.08 (poniedziałek)

30-metrowa fala [odc. 4]

Rick i Morty [odc. 8, sezon 5]

Biały lotos [odc. 5, sezon 1]

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem [odc. 20, sezon 8]

Work in progress

Słowo na L: Generacja Q [odc. 1, sezon 2]

10.08 (wtorek)

Roswell, w Nowym Meksyku [odc. 3, sezon 3]

Lokalne wiadomości z Pahrump [odc. 3-4]

11.08 (środa)

Cudotwórcy [odc. 5, sezon 3]

Superman i Lois [odc. 14, sezon 1]

Stargirl [odc. 1, sezon 2]

12.08 (czwartek)

Dave [odc. 10, sezon 2]

Miasto duchów

13.08(piątek)

Sprawa idealna [odc. 8, sezon 5]

Mao Mao i bohaterowie czystego serca [odc. 1-39]

Na planie [odc. 33, sezon 18]

14.08 (sobota)

Bosy imperator

Gwiazdorskie życie

15.08 (niedziela)

Lucy wśród gwiazd

Psy nie noszą spodni

