HBO GO - Premiery i nowości czerwca 2021

W czerwcu na platformie HBO GO pojawi się wiele nowości, które absolutnie nie mogą Cię ominąć. Podpowiadamy co ciekawego można obejrzeć.

Lista czerwcowych premier na HBO GO prezentuje się niezwykle ciekawie. Przedstawiciele platformy postanowili wzbogacić bibliotekę o szereg interesujących tytułów takich jak "Dunkierka" oraz "Player One". Poza tym pojawią się kolejne odcinki serialu "Opowieść podręcznej" oraz piąty sezon "Ricka i Mortty'ego". Krótko mówiąc - jest na co czekać.

Rick i Morty - sezon 5 [serial]

Fabuła opowiada o przygodach ekscentrycznego naukowca Ricka Sancheza i jego wnuka Morty’ego Smitha w odległych galaktykach i alternatywnych rzeczywistościach. Wszystkie nowinki dotyczące piątego sezonu znajdują się w zbiorczym artykule Rick i Morty sezon 5 - przecieki, plotki, oficjalne informacje.

Twórcy: Dan Harmon, Justin Roiland

Dan Harmon, Justin Roiland Gatunek: Komedia, Sci-Fi

Komedia, Sci-Fi Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2013-2021

2013-2021 Data premiery: 21.06

Opowieść podręcznej - sezon 4 [serial]

W czwartym sezonie June, jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania. Streszczenie odcinków czwartego sezonu możecie przeczytać tutaj.

Twórca: Bruce Miller

Bruce Miller Scenariusz: Bruce Miller

Bruce Miller Obsada: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Max Minghella, O-T Fagbenle, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd

Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Max Minghella, O-T Fagbenle, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Dramat, Sci-Fi Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 18+

18+ Data premiery: 3.06, 10.06, 17.06

Zapachy [film]

Anne Walberg jest prawdziwą mistrzynią perfum. Kobieta tworzy zapachy i sprzedaje je wielu firmom. Kobieta ma jednak trudny charakter, jest samolubną i temperamentną diwą. Guillaume jest natomiast jej nowym kierowcą i zarazem jedynym mężczyzną, który nie boi się stawić jej czoła. Prawdopodobnie właśnie dlatego Anne nie przyjdzie do głowy, by go zwolnić.

Reżyser: Grégory Magne

Grégory Magne Obsada: Emmanuelle Devos, Gustave Kervern, Sergi López, Grégory Montel, Zelie Rixhon

Emmanuelle Devos, Gustave Kervern, Sergi López, Grégory Montel, Zelie Rixhon Gatunek: Romantyczny, Komedia obyczajowa

Romantyczny, Komedia obyczajowa Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Francja

Francja Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 5.06

Betty - sezon 2 [serial]

Grupa pochodzących z bardzo różnych środowisk młodych dziewczyn z Nowego Jorku, próbuje realizować życiową pasję, którą jest, zdominowany przez mężczyzn, skateboarding.

Gatunek: Komedia

Komedia Rok produkcji: 2021

2021 Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 15+

15+ Data premiery: 12.06

Piłat [film]

Anna jest starszą kobietą ze wsi, która niedawno owdowiała. Jej córka Iza, wysoko ceniona lekarka, od razu decyduje się przenieść matkę z rodzinnego domu do zimnego, wielkomiejskiego mieszkania, aby się nią zaopiekować. Pozornie bezinteresowny akt szybko okazuje się wręcz traumatycznym przeżyciem dla Anny. Kobiety powoli zaczynają doprowadzać się do granic wytrzymałości. Miłość i troska zamieniają się w ból, na co pozostali członkowie rodziny patrzą bezradnie.

Reżyser: Linda Dombrovszky

Linda Dombrovszky Obsada: Ildikó Hámori, Anna Györgyi, Anna Györgyi, Zsolt Kovács, Sándor Terhes, Rémusz Szikszai

Ildikó Hámori, Anna Györgyi, Anna Györgyi, Zsolt Kovács, Sándor Terhes, Rémusz Szikszai Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Węgry

Węgry Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 6.06

Dunkierka [film]

Lato 1940 roku. Na plażach Dunkierki na północy Francji, Niemcy blokują brytyjskie i francuskie wojska. Otoczeni przez przeciwnika żołnierze czekają na cud. Ewakuacją z portu dowodzą komandor Bolton oraz pułkownik Winnant. W odpowiedzi na wezwania brytyjskiego rządu na ratunek uwięzionym żołnierzom spieszą nawet właściciele prywatnych statków. W tym samym czasie mała eskadra lotnicza, w skład której wchodzi Farrier osłania wycofujących się z kontynentu żołnierzy. Piloci RAF-u nie mają łatwego zadania. Muszą stawić czoła przeważającym siłom lotniczym nieprzyjaciela.

Reżyser: Christopher Nolan

Christopher Nolan Obsada: Fionn Whitehead, James Bloor, Tom Glynn-Carney, Damien Bonnard, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, Lee Armstrong

Fionn Whitehead, James Bloor, Tom Glynn-Carney, Damien Bonnard, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, Lee Armstrong Gatunek: Akcja, Wojenny

Akcja, Wojenny Rok produkcji: 2017

2017 Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 15+

15+ Data premiery: 5.06

Player One [film]

Rok 2045. Świat pogrąża się w chaosie. Wade Watts, podobnie z resztą jak większość ludzi, czuje, że żyje wyłącznie kiedy ucieka do OASIS — wirtualnego uniwersum, w którym jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Można tam podróżować, przeżywać przygody i być kimkolwiek się zapragnie. Po śmierci twórcy tego świata – ekscentrycznego geniusza Jamesa Hallidaya – trwają poszukiwania jego godnego następcy. W tym celu zorganizowany zostaje trzyetapowy konkurs, w którym nagrodą są duże pieniądze i całkowita kontrola nad OASIS. Wade i jego przyjaciele bez wahania podejmują wyzwanie.

Reżyser: Steven Spielberg

Steven Spielberg Obsada: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, Simon Pegg, T.j. Miller

Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, Simon Pegg, T.j. Miller Gatunek: Sci-Fi, Przygodowy

Sci-Fi, Przygodowy Rok produkcji: 2018

2018 Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 6.06

Wyścig o wszystko [film]

Lato 1998 roku, pierwsze etapy Le Tour de France zostają przeniesione do Irlandii. Mający dobre trzydzieści lat belgijski kolarz Dom Chabol był jednym z najlepszych wspierających przez ostatnie 20 lat. Nadawał tempo, blokował wiatr i zapewniał wsparcie, aby umożliwić zwycięstwo sprinterowi drużyny. Nagle jednak mężczyzna zostaje bezceremonialnie usunięty z zespołu, co bardzo przeżywa. Jednak kiedy szykuje się do powrotu do domu, jego kolega z drużyny zostaje wyrzucony za doping, a Dom dostaje od losu drugą szansę na wygranie chociaż jednego etapu wielkiego Tour.

Reżyser: Kieron J. Walsh

Kieron J. Walsh Obsada: Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee, Iain Glen, Karel Roden

Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee, Iain Glen, Karel Roden Gatunek: Sportowy, Dramat

Sportowy, Dramat Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Irlandia

Irlandia Kategoria wiekowa: 15+

15+ Data premiery: 13.06

14 dni, 12 nocy [film]

Adoptowana córka Isabelle Brodeur, Clara, ginie w wypadku. Pogrążona w żałobie kobieta wyrusza w podróż do Wietnamu, miejsca urodzenia pociechy. Los prowadzi ją do osoby, która niegdyś była nianią Clary. Dzięki niej Isabelle poznaje biologiczną matkę dziewczyny. Podczas tej pięknej podróży Isabelle odkrywa kraj swojej córki oczami kobiety, która sprowadziła ją na ten świat.

Reżyser: Jean-Philippe Duval

Jean-Philippe Duval Obsada: Anne Dorval, François Papineau, Leanna Chea, Tranh Thi Le Hang, Laurence Barrette, Ngoc Thoa

Anne Dorval, François Papineau, Leanna Chea, Tranh Thi Le Hang, Laurence Barrette, Ngoc Thoa Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: Kanada

Kanada Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 13.06

Kres długiego dnia [film]

II wojna światowa. John, Tom i Cliff to trójka brytyjskich spadochroniarzy, którzy czekają na swojego sierżanta za linią wroga. Niespodziewanie w ich ręce wpada niemiecki oficer – Helmut. Aby uniknąć śmierci, mężczyzna przekonuje Anglików, że pomoże im odszukać dowódcę. Szybko okazuje się jednak, że zostali oszukani, bo ten nie żyje. Na domiar złego żołnierze natykają się na niemiecki patrol...

Reżyser: Peter Collinson

Peter Collinson Obsada: David Hemmings, Tony Beckley, Tom Bell, Alan Dobie

David Hemmings, Tony Beckley, Tom Bell, Alan Dobie Gatunek: Dramat, Wojenny

Dramat, Wojenny Rok produkcji: 1968

1968 Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 14.06

Pełna lista premier czerwca na HBO GO

3 czerwca

Dobry rok

Opowieść podręcznej sezon 4 odcinek 8

4 czerwca

Na planie sezon 28 odcinek 23

Przerwa z Sam Jay sezon 1 odcinek 2

5 czerwca

Zapachy

Dunkierka

Whisney Tango Foxtrot

6 czerwca

Player One

Piłat

Crimson Peak. Wzgórze Krwi

7 czerwca

Dziewczyna z doświadczeniem sezon 3 odcinek 7

Czarny poniedziałek sezon 2 odcinek 3

Terapia sezon 4 odcinek 9

Pani Bovary

Przegląd tygodnia : Wieczór z Johnem Oliverem sezon 8 odcinek 14

8 czerwca

The Shop sezon 4 odcinek 1

Batwoman sezon 2 odcinek 15

Barbershop

9 czerwca

Superman i Lois sezon 1 odcinek 9

10 czerwca

Opowieść podręcznej sezon 4 odcinek 9

Kronika tajemnic: Związani winoroślą

11 czerwca

Wampiry: Dziedzictwo

Przerwa z Sam Jay

12 czerwca

Nocna jazda

Betty sezon 2 odcinek 1

13 czerwca

Axios sezon 4 odcinek 13

Wyścig o wszystko

Na skraju jutra

14 dni, 12 nocy

Włoskie wakacje

14 czerwca

Przegląd tygodnia : Wieczór z Johnem Oliverem sezon 8 odcinek 15

Dziewczyna z doświadczeniem sezon 3 odcinek 8

Kres długiego dnia

15 czerwca

All American sezon 3 odcinek 15

17 czerwca

Opowieść podręcznej sezon 4 odcinek 10

Dave

Pokolenie

18 czerwca

Transporter

Do ostatniej śmierci

Rick i Morty sezon 5

Przegląd tygodnia : Wieczór z Johnem Oliverem sezon 8 odcinek 16

28 czerwca