HBO GO - Premiery i nowości kwietnia 2021

Czeka na nas kolejny miesiąc premier na HBO GO, który zapowiada się niezwykle ciekawie. Wygląda na to, że przedstawiciele tego serwisu VOD postanowili wzbogacić bibliotekę o kilkanaście interesujących tytułów. W kwietniu będziemy mogli podziwiać parę dramatów, filmów dokumentalnych oraz akcji. Sprawdźmy, na co szczególnie warto czekać.

Miasto na wzgórzu [serial]

Boston, lata dziewięćdziesiąte XX wieku, kiedy miastem rządziły korupcja i bezprawie. Afroamerykanin Decourcy Ward jest prokuratorem okręgowym, który pochodzi z Brooklynu. Idealistyczny mężczyzna, będący orędownikiem wprowadzenia zmian w mieście, zawiera niespodziewany sojusz ze skorumpowanym agentem FBI Jackie Rohr, który jest za utrzymaniem status quo. Razem pracują nad sprawą rabusiów okradających samochody pancerne, która wstrząśnie całym systemem sprawiedliwości Bostonu. W kwietniu premierę mają dwa odcinki sezonu 2.

Twórca: Chuck MacLean

Chuck MacLean Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2019

2019 Data premiery: 5.04, 12.04

Świadek [film]

Matka pomaga starszej kobiecie w centrum handlowym w Teheranie. Dochodzi do tragedii, która brutalnie konfrontuje ją ze skutkami swoich czynów.

Twórca: Ali Asgari

Ali Asgari Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Francja, Iran

Francja, Iran Rok produkcji: 2020

2020 Data premiery: 1.04

Wonder Woman 1984 [film]

W filmie Wonder Woman 1984 losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku - erze napędzanej przez nieustające dążenie do posiadania wszystkiego. Chociaż główna bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce, nadal pozostaje w cieniu, opiekując się starożytnymi artefaktami i korzystając ze swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie anonimowo. Teraz jednak Diana będzie musiała wyjść z ukrycia i wykorzystać całą swoją mądrość, siłę oraz odwagę, aby ocalić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli.

Reżyserka: Patty Jenkins

Patty Jenkins Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Akcja, Sci-Fi Rok produkcji: 2021

2021 Obsada: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Lilly Aspell, Amr Waked, Kristoffer Polaha

Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Lilly Aspell, Amr Waked, Kristoffer Polaha Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 1.04

Snowfall [serial]

"Snowfall" to serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta. Produkcja składa się z czterech sezonów i w kwietniu będzie mieć premiera siódmego i ostatniego, ósmego odcinka.

Twórcy: Dave Andron, Eric Amadio

Dave Andron, Eric Amadio Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Rok produkcji: 2021

2021 Obsada: Damson Idris, Carter Hudson, Sergo-Peris-Mencheta, Emili Rios, Amin Joseph, Isaiah John, Michael Hyatt, Angela Lewis, Juan Javier Cardenas

Damson Idris, Carter Hudson, Sergo-Peris-Mencheta, Emili Rios, Amin Joseph, Isaiah John, Michael Hyatt, Angela Lewis, Juan Javier Cardenas Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 1.04, 8.04

Dom [film]

"Dom" to komedia animowana zrealizowana przez studio Dreamworks Animation, w którym powstały takie przeboje, jak "Shrek" i "Madagaskar". Ekscentryczny przybysz z kosmosu Oh, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.

Reżyser: Tim Johnson

Tim Johnson Gatunek: Animowany, Fantasy, Przygodowy

Animowany, Fantasy, Przygodowy Rok produkcji: 2015

2015 Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 2.04

Młody Sheldon [serial]

Prequel kultowego serialu „Teoria wielkiego podrywu” autorstwa twórców pierwowzoru – Chucka Lorre’a oraz Stevena Molaro. Jest to historia dziewięcioletniego Sheldona Coopera, który jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Dorastanie we wschodnim Teksasie nie jest dla niego łatwe – w świecie, w którym królują sport i kościół, bycie matematycznym geniuszem zdaje się jeszcze bardziej komplikować i tak trudny już czas dorastania. Cała rodzina Cooperów też nie ma lekkiego życia z młodym Sheldonem. W kwietniu swoją premierę będą miały dwa ostatnie odcinki 4 sezonu.

Twórcy: Chuck Lorre, Steven Molaro

Chuck Lorre, Steven Molaro Gatunek: Komedia

Komedia Obsada: Iain Armitage, Lance Barber, Zoe Perry, Montana Jordan, Raegan Revord, Annie Potts, Ryan Phuong, Jim Parsons, Doc Farrow

Iain Armitage, Lance Barber, Zoe Perry, Montana Jordan, Raegan Revord, Annie Potts, Ryan Phuong, Jim Parsons, Doc Farrow Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 2.04 i 9.04

Bękarty wojny [film]

W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera.

Reżyser: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Gatunek: Wojenny

Wojenny Obsada: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl

Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl Rok produkcji: 2009

2009 Kraj produkcji: Niemcy, USA

Niemcy, USA Data premiery: 11.04

Mroczny Rycerz [film]

Batman podejmuje szeroko zakrojoną walkę z przestępczością. Z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta zabiera się za rozpracowywanie istniejących organizacji przestępczych nękających mieszkańców miasta. Współpraca przynosi efekty, ale bohaterowie wkrótce padną ofiarą chaosu, który rozpęta rosnący w siłę genialny przestępca, znany przerażonym mieszkańcom Gotham jako Joker.

Twórcy: Christopher Nolan, Jonathan Nolan

Christopher Nolan, Jonathan Nolan Gatunek: Kryminał, Dramat, Akcja

Kryminał, Dramat, Akcja Obsada: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman

Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman Rok produkcji: 2008

2008 Kraj produkcji: Wielka Brytania, USA

Wielka Brytania, USA Data premiery: 9.04

Wysoki sądzie [film]

Sędzia to człowiek, który na sali sądowej reprezentuje surowe zasady i prawa. Jednak jego własne życie osobiste to absolutny bałagan. Po tym, jak podejmuje decyzję o skazaniu kobiety na długi wyrok więzienia, jej brat zaczyna podążać za nim, aby zmienić zdanie co do wyroku. Sędzia pozostaje nieugięty, w końcu werdykt jest ostateczny. Między mężczyznami dochodzi do konfliktu, w wyniku którego sędzia sam staje się nagle przestępcą. Nie mogąc przyznać się do popełnienia przestępstwa, mężczyzna ucieka do Finlandii, gdzie seria komediowych zwrotów akcji prowadzi go do wielu dziwnych ludzi i komicznych sytuacji, jednak cienie jego mrocznych czynów wciąż go prześladują. Wraca do domu, aby porzucić swoją mroczną zbrodnię i naprawić swoje wcześniejsze decyzje.

Reżyser: Andres Puustusmaa

Andres Puustusmaa Gatunek: Dramat, Thriller

Dramat, Thriller Obsada: Mait Malmsten, Märt Avandi, Lee Trei, Sakari Kuosmanen, Sakarias Liukko

Mait Malmsten, Märt Avandi, Lee Trei, Sakari Kuosmanen, Sakarias Liukko Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: Rosja, Estonia

Rosja, Estonia Data premiery: 5.04

"Wysoki sądzie" 2019

Chinatown [film]

"Chinatown" to film z 1974 w reżyserii Romana Polańskiego. Fabuła opowiada o prywatnym detektywie, który rozwiązuje wyjątkowo skomplikowaną sprawę rodziny Mulwrayów.

Reżyser: Roman Polański

Roman Polański Gatunek: Kryminał

Kryminał Obsada: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez, John Hillermaan, Darrel Zwerling, Diane Lass, Roy Jenson

Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez, John Hillermaan, Darrel Zwerling, Diane Lass, Roy Jenson Rok produkcji: 1974

1974 Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 5.04

"Chinatown" 1974

Ostatnia rozmowa [film]

Bardzo samotny mężczyzna próbuje dodzwonić się na infolinię dla potencjalnych samobójców, ale przez pomyłkę łączy się z nadzorczynią budynku.

Twórca: Gavin Michael Booth

Gavin Michael Booth Gatunek: Dramat

Dramat Obsada: Sarah Booth, daved Wilkins, Matt Maenpaa

Sarah Booth, daved Wilkins, Matt Maenpaa Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 10.04

"Ostatnia rozmowa" 2019

Pełna lista premier kwietnia na HBO GO

1 kwietnia (czwartek)

Świadek

Pokolenie sezon 1 odcinek 8

Kim jest kobieta?

Wonder Woman 1984

Snowfall sezon 4 odcinek 7

Dobranoc

Fargo sezon 4 odcinek 1

2 kwietnia (piątek)

Na planie sezon 18 odcinek 14

Młody Sheldon sezon 4 odcinek 12

Terminator Genidys

Dom

3 kwietnia (sobota)

Kingsman: Złoty krąg

Kingsman: tajne Służby

4 kwietnia (niedziela)

22 Jump Street

21 Jump Street

150 milionów magicznych wróbelków

5 kwietnia (poniedziałek)

Chinatown

Miasto na wzgórzu sezon 2 odcinek 2

sezon 2 odcinek 2 Q: Nadchodzi burza Sezon 1 odcinek 5

Przegląd tygodnia: Wieczór Johnem Oliverem sezon 8 odcinek 7

Wysoki sądzie

Spongebob: Na suchym lądzie

6 kwietnia (wtorek)

Rodzice sezon 2 odcinek 4

9 kwietnia (piątek)

Mroczny Rycerz

Wampiry: Dziedzictwo

Batman - Początek

Paw Patrol: Ready, Race, Rescue

Mroczny Rycerz powstaje

10 kwietnia (sobota)

Ostatnia rozmowa

11 kwietnia (niedziela)

Bękarty wojny

12 kwietnia (poniedziałek)

Koszerny pocałunek

Miasto na wzgórzu sezon 2 odcinek 3

13 kwietnia (wtorek)