HBO GO - Premiery i nowości lipca 2021

W lipcu na platformie HBO GO pojawi się wiele nowości, które absolutnie nie mogą Cię ominąć. Podpowiadamy, co ciekawego można obejrzeć.

Lista lipcowych premier na HBO GO prezentuje się niezwykle ciekawie. Przedstawiciele platformy postanowili wzbogacić bibliotekę o szereg interesujących tytułów takich jak "Ad Astra: Ku gwiazdom" oraz "Złe drogi". Poza tym pojawią się kolejne odcinki serialu "Ricka i Morty'ego". Krótko mówiąc - jest na co czekać.

Rick i Morty [serial]

Fabuła opowiada o przygodach ekscentrycznego naukowca Ricka Sancheza i jego wnuka Morty’ego Smitha w odległych galaktykach i alternatywnych rzeczywistościach. Wszystkie nowinki dotyczące piątego sezonu znajdują się w zbiorczym artykule Rick i Morty sezon 5 - przecieki, plotki, oficjalne informacje.

Twórcy: Dan Harmon, Justin Roiland

Dan Harmon, Justin Roiland Gatunek: Komedia, Sci-Fi

Komedia, Sci-Fi Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2013-2021

2013-2021 Data premiery: 12.07, 19.07, 26.07

Seks w wielkim mieście [film]

Carrie, Samantha, Miranda i Charlotte'a, bohaterki przebojowego serialu telewizyjnego, tym razem wystąpią na wielkim ekranie.

Reżyser: Michael Patrick King

Michael Patrick King Obsada: Chris Noth, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall

Chris Noth, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall Gatunek: Romantyczny, Komedia

Romantyczny, Komedia Rok produkcji: 2008

2008 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 15+

15+ Data premiery: 10.07

Seks w wielkim mieście 2 [film]

Życie Carrie, Samanthy, Charlotte i Mirandy jest ustabilizowane i dość przewidywalne. Każda z nich coraz częściej z sentymentem wspomina szalone czasy młodości. Dziewczynom potrzeba odpoczynku. Marzą o wyrwaniu się z codzienności, która ogranicza je do roli matek, żon i starych panien. Z pomocą przychodzi Samantha, która proponuje koleżankom wyprawę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kobiety udają się do najbardziej luksusowych, egzotycznych i tętniących życiem miejsc, gdzie czeka na nie wielka przygoda.

Reżyser: Michael Patrick King

Michael Patrick King Obsada: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattrall, John Corbett

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattrall, John Corbett Gatunek: Romantyczny, Komedia

Romantyczny, Komedia Rok produkcji: 2010

2010 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 15+

15+ Data premiery: 10.07

Cudotwórcy [serial]

Rok 1840. Pełen ideałów małomiasteczkowy kaznodzieja łączy siły z poszukiwanym banitą i wyzwoloną kobietą z prerii, aby poprowadzić karawanę wozów na zachód szlakiem Oregonu. W trzecim sezonie tego komediowego serialu przygodowego akcja rozgrywa się w amerykańskim krajobrazie, który – podobnie jak dzisiaj – pełen jest zarówno niebezpieczeństw, jak i wielkich obietnic.

Obsada: Steve Buscemi, Daniel Radcliffe, Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass

Steve Buscemi, Daniel Radcliffe, Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass Gatunek: Komedia

Komedia Rok produkcji: 2021

2021 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 14.07

Minjan [film]

David jest nastoletnim studentem jesziwy, który mieszka na Brooklynie ze swoją rosyjsko-żydowską rodziną imigrantów: apodyktyczną matką i agresywnym ojcem. Chłopak czuje się przytłoczony ograniczeniami swojej konserwatywnej wspólnoty religijnej. Pocieszenia szuka w książkach Jamesa Baldwina, alkoholu, a ostatecznie w barze gejowskim w East Village i pracującym tam szykownym barmanie. Gdy David doświadcza seksualnego i duchowego przebudzenia, zaczyna konfrontować się ze swoimi tożsamościami jako imigrant, Żyd i homoseksualista.

Reżyser: Eric Steel

Eric Steel Obsada: Samuel H. Levine, Ron Rifkin, Christopher Mccann, Mark Margolis, Richard Topol

Samuel H. Levine, Ron Rifkin, Christopher Mccann, Mark Margolis, Richard Topol Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 18+

18+ Data premiery: 19.07

Dotyk [film]

Fei Fei, zamężna kobieta z Zachodu mieszka wraz z rodziną w małym chińskim miasteczku. Pewnego dnia spotyka Bai Yu, chińskiego niewidomego masażystę i niespodziewanie pojawia się między nimi chemia. Wbrew wszelkim przeciwnościom, para rozpoczyna namiętny romans, który jest punktem zwrotnym w ich życiu. Fei Fei próbuje pogodzić swój pociąg do Bai Yu oraz stres związany z małżeństwem z Zhang Hua. Wreszcie bohaterowie odkrywają, że stworzone przez nich napięcie można rozładować jedynie poprzez zderzenie ich mieszanych pragnień i gwałtownych impulsów.

Reżyser: Aleksandra Szczepanowska

Aleksandra Szczepanowska Obsada: Aleksandra Szczepanowska, Jun Yang, Jiangwei Yuan, Beckhan, Aixian Teng

Aleksandra Szczepanowska, Jun Yang, Jiangwei Yuan, Beckhan, Aixian Teng Gatunek: Romantyczny, Thriller

Romantyczny, Thriller Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 15+

15+ Data premiery: 11.07

Złe drogi [film]

Cztery historie rozgrywające się podczas wojny na drogach Donbasu. W tym pogrążonym w chaosie miejscu nie ma bezpiecznych przestrzeni i nikt nie może zrozumieć, co się dzieje. Niektórym jednak udaje się sprawować władzę nad innymi. Ale na tym świecie, gdzie jutro może nigdy nie nadejść, nie wszyscy są bezbronni i nieszczęśliwi. Nawet najbardziej niewinne ofiary mogą dostać od losu szansę na przejęcie kontroli nad sytuacją.

Reżyser: Natalya Vorozhbit

Natalya Vorozhbit Obsada: Zoya Baranovskaya, Andrey Lelyukh, Oksana Cherkashyna, Igor Koltovskyy, Vladimir Gurin, Anna Zhurakovskaya, Maryna Klimova, Yuliya Matrosova, Oksana Voronina

Zoya Baranovskaya, Andrey Lelyukh, Oksana Cherkashyna, Igor Koltovskyy, Vladimir Gurin, Anna Zhurakovskaya, Maryna Klimova, Yuliya Matrosova, Oksana Voronina Gatunek: Dramat wojenny

Dramat wojenny Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Ukraina

Ukraina Kategoria wiekowa: 18+

18+ Data premiery: 17.07

Ad Astra: Ku gwiazdom [film]

Astronauta Roy McBride wyrusza na wyprawę na granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swojego zaginionego trzy dekady wcześniej ojca i dowiedzieć się, co dokładnie zagraża przyszłości naszej planety. W czasie swej podróży odkrywa sekrety, które stawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i naszego miejsca we wszechświecie.

Reżyser: James Gray

James Gray Obsada: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga, Kimmy Shields, Liv Tyler

Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga, Kimmy Shields, Liv Tyler Gatunek: Sci-Fi, Przygodowy

Sci-Fi, Przygodowy Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 11.07

Luźna znajomość [film]

Starzy znajomi, Drew i Emma, wpadają na siebie w barze po raz pierwszy od czasów liceum. Choć pojawia się między nimi chemia, każde z nich jest w innym związku. Drew właśnie kupił dom ze swoją wieloletnią dziewczyną Claire, podczas gdy chłopak Emmy, Alex, pragnie studiować za granicą. Wymiana z pozoru przypadkowych wiadomości przeradza się między nimi w serię sekretnych spotkań. Podczas gdy przyjaciółki Emmy, Cheri i Alana, pomagają jej określić jej własne priorytety, przyjaciel Drew, Allan, pomaga mu spojrzeć z innej strony na całą sytuację. Drew i Emma zastanawiają się razem, czy miłość, którą znają, jest lepsza od tej, która mogłaby ich połączyć.

Reżyser: Natty Zavitz

Natty Zavitz Obsada: Giacomo Gianniotti, Laysla De Oliveira, Laysla De Oliveira, Rachel Skarsten, Jonathan Keltz, Raymond Ablack, Adelaide Kane

Giacomo Gianniotti, Laysla De Oliveira, Laysla De Oliveira, Rachel Skarsten, Jonathan Keltz, Raymond Ablack, Adelaide Kane Gatunek: Romantyczny, Dramat

Romantyczny, Dramat Rok produkcji: 2018

2018 Kraj produkcji: Kanada

Kanada Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 10.07

W pół kroku [film]

Byron niedawno wyszedł z więzienia i przeżywa konflikt wewnętrzny. Z jeden strony w dalszym ciągu łączą go więzi ze starym światem miejskich gangów. Z drugiej jednak, stara się przystosować do życia na zwolnieniu warunkowym jako jedyny czarny mężczyzna w konserwatywnym, białym miasteczku na Środkowym Zachodzie.

Reżyser: Ben Caird

Ben Caird Obsada: Quinton Aaron, Jeffrey Demunn, Marcus Henderson, Gillian Zinser, Amy Pietz

Quinton Aaron, Jeffrey Demunn, Marcus Henderson, Gillian Zinser, Amy Pietz Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2016

2016 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 12.07

Pełna lista premier lipca na HBO GO

8 lipca

Pokolenia sezon 1 odcinek 16

Dave sezon 2 odcinek 5

Wojna klas

9 lipca

Na planie sezon 18 odcinek 28

Sprawa idealna sezon 5 odcinek 3

Łowcy zombie

10 lipca

Betty sezon 2 odcinek 5

Papier mâché

Luźna znajomość

Seks w wielkim mieście

Seks w wielkim mieście 2

11 lipca

Dotyk

Ad Astra: Ku gwiazdom

12 lipca

Czarny poniedziałek sezon 3 odcinek 7

Rick i Morty sezon 5 odcinek 4

W pół kroku

Biały lotos

13 lipca

All American sezon 2 odcinek 18

14 lipca

Superman i Lois

Sezon 1 odcinek 12

Cudotwórcy sezon 3 odcinek 1

15 lipca

Do Moskwy

17 lipca

Złe drogi

Sekretne życie Waltera Mitty

18 lipca

Terminator: Mroczne przeznaczenie

19 lipca

Rick i Morty sezon 5 odcinek 5

Minijan

26 lipca

Rick i Morty sezon 5 odcinek 6

