HBO GO - Premiery i nowości maja 2021

W maju na platformie HBO GO pojawi się wiele nowości, które absolutnie nie mogą Cię ominąć. Podpowiadamy co ciekawego można obejrzeć.

Spis treści

Lista majowych premier na HBO GO prezentuje się niezwykle dramatycznie. Wygląda na to, że przedstawiciele platformy postanowili wzbogacić bibliotekę głównie o dramatyczne tytuły, ale pojawią się również kryminały i horrory. W ostatnich dniach szczególną popularnością cieszą się nowe odcinki serialu "Opowieść podręcznej" oraz "Mare z Easttown". Sprawdźmy, na co jeszcze warto zwrócić uwagę.

Czarna wdowa [film]

Carmen, była królowa narkotyków, finguje swoją śmierć, aby ukryć się w Kanadzie. Wierzy, że dzięki temu jej dzieci będą mogły wieść spokojne życie w rodzinnym Amsterdamie. Stara się nie wychylać, do czasu kiedy pewnego wieczoru bliska jej osoba zostaje zaatakowana. Carmen nie ma innego wyjścia, jak tylko przyjść jej na ratunek. W ramach samoobrony zabija sprawcę i błyskawicznie zostaje aresztowana i odesłana do Holandii. Jej najbliżsi są w szoku. Nie brakuje też osób, które wciąż mają z nią niedokończone sprawy. Kiedy problemy zaczynają narastać, kobieta musi raz na zawsze skończyć swoją przeszłość, aby uratować rodzinę.

Reżyser: Diederik Van Rooijen

Diederik Van Rooijen Obsada: Monic Hendrickx, Niels Gomperts, Sigrid Ten Napel, Stijn Taverne, Olga Zuiderhoek

Monic Hendrickx, Niels Gomperts, Sigrid Ten Napel, Stijn Taverne, Olga Zuiderhoek Gatunek: Kryminalny, Thriller

Kryminalny, Thriller Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: Holandia

Holandia Kategoria wiekowa: 18+

18+ Data premiery: 14.05

"Czarna Wdowa" 2019

Siła przyzwyczajenia [film]

Film "Siła przyzwyczajenia" przedstawia jeden dzień z życia kilku kobiet i dekonstruuje z pozoru niezauważalną przemoc, której doświadczają zarówno w życiu prywatnym, jak i w społecznym.

Reżyser: Reetta Aalto, Alli Haapasalo, Anna Paavilainen, Kirsikka Saari, Miia Tervo, Elli Toivoniemi, Jenni Toivoniemi

Reetta Aalto, Alli Haapasalo, Anna Paavilainen, Kirsikka Saari, Miia Tervo, Elli Toivoniemi, Jenni Toivoniemi Obsada: Pinja Sanaksenaho, Julia Lappalainen, Krista Kosonen, Eero Ritala, Suvi Blick

Pinja Sanaksenaho, Julia Lappalainen, Krista Kosonen, Eero Ritala, Suvi Blick Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: Finlandia

Finlandia Kategoria wiekowa: 15+

15+ Data premiery: 15.05

Opowieść podręcznej - sezon 4 [serial]

W czwartym sezonie June, jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania. Streszczenie odcinków czwartego sezonu możecie przeczytać tutaj.

Twórca: Bruce Miller

Bruce Miller Scenariusz: Bruce Miller

Bruce Miller Obsada: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Max Minghella, O-T Fagbenle, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd

Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Max Minghella, O-T Fagbenle, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Dramat, Sci-Fi Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 18+

18+ Data premiery: 13.05, 20.05, 27.05

Osamotniona [film]

Końcówka lat sześćdziesiątych XX wieku. Jedenastoletnia Lucia zmuszona jest zamieszkać z babcią, podczas gdy jej rodzice emigrują do Francji w poszukiwaniu pracy. Dziewczynka nie jest zadowolona z faktu, że musi zostać we Włoszech. Z trudem przychodzi jej dorastanie w małej, tradycyjnej wiosce pod czujnym okiem surowej babci. Kobieta skrywa mroczny, rodzinny sekret, który mógłby złamać serce Luci.

Reżyser: Paolo Licata

Paolo Licata Obsada: Tania Bambaci, Lucia Sardo, Marta Castiglia, Nicoletta Cifariello, Ileana Rigano, Katia Greco, Valentina Ferrante, Claudio Collovà

Tania Bambaci, Lucia Sardo, Marta Castiglia, Nicoletta Cifariello, Ileana Rigano, Katia Greco, Valentina Ferrante, Claudio Collovà Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Włochy

Włochy Kategoria wiekowa: 15+

15+ Data premiery: 16.05

Miasto na wzgórzu [serial]

Boston, lata dziewięćdziesiąte XX wieku, kiedy miastem rządziły korupcja i bezprawie. Afroamerykanin Decourcy Ward jest prokuratorem okręgowym, który pochodzi z Brooklynu. Idealistyczny mężczyzna, będący orędownikiem wprowadzenia zmian w mieście, zawiera niespodziewany sojusz ze skorumpowanym agentem FBI Jackie Rohr, który jest za utrzymaniem status quo. Razem pracują nad sprawą rabusiów okradających samochody pancerne, która wstrząśnie całym systemem sprawiedliwości Bostonu.

Twórca: Chuck MacLean

Chuck MacLean Gatunek: Dramat, Kryminał

Dramat, Kryminał Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2019

2019 Data premiery: 17.05, 24.05

Relikt [film]

Kiedy starzejąca się Edna znika w niewytłumaczalnych okolicznościach, jej córka Kay i wnuczka Sam przyjeżdżają do rozpadającego się wiejskiego domu rodzinnego i znajdują wskazówki dotyczące jej narastającej demencji. Nagle Edna niespodziewanie wraca. Gdy jednak zachowanie jej staje się coraz bardziej nieprzewidywalne, córka i wnuczka zaczynają wyczuwać, że w domu obecna jest podstępna siła, która próbuje przejąć kontrolę nad starszą kobietą.

Reżyser: Natalie Erika James

Natalie Erika James Obsada: Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote, Steve Rodgers, Chris Bunton

Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote, Steve Rodgers, Chris Bunton Gatunek: Dramat, Horror

Dramat, Horror Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Australia

Australia Kategoria wiekowa: 18+

18+ Data premiery: 16.05

Interior [film]

Trzydziestopięcioletni Maciek traci wiarę w sens życia. Ryzykuje wszystko i rusza w desperacką podróż bez planu. W tym samym czasie w całym kraju trwają przygotowania do obchodów pewnej rocznicy. Pracowniczka Urzędu Miasta, trzydziestopięcioletnia Magda, współorganizuje uroczystości. Na początku bardzo oddana pracy, z czasem zauważa hipokryzję swojego najbliższego otoczenia. Zbieg okoliczności sprawia, że ich ścieżki skrzyżują się.

Reżyser: Marek Lechki

Marek Lechki Obsada: Magdalena Popławska, Piotr Żurawski, Helena Norowicz, Ilona Ostrowska, Lech Mackiewicz

Magdalena Popławska, Piotr Żurawski, Helena Norowicz, Ilona Ostrowska, Lech Mackiewicz Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2019

2019 Kraj produkcji: Polska

Polska Kategoria wiekowa: 15+

15+ Data premiery: 20.05

Prawdziwe męstwo [film]

Główna bohaterka, Mattie Ross nie może pogodzić się ze śmiercią ojca i zrobi wszystko, żeby dopaść jego mordercę, którym jest tchórzliwy Tom Chaney. Dziewczyna zatrudnia do pomocy najtwardszego szeryfa w Stanach Zjednoczonych, "Roostera" Cogburna. Mattie wyrusza z nim na poszukiwanie zbrodniarza. Przyłącza się do nich teksański ranger LaBoeuf. Trop wiedzie ich na terytorium Indian, gdzie będą musieli się zmierzyć z nie lada wyzwaniami.

Reżyser: Ethan Coen, Joel Coen

Ethan Coen, Joel Coen Obsada: Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld, Josh Brolin, Barry Pepper

Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld, Josh Brolin, Barry Pepper Gatunek: Western, Dramat

Western, Dramat Rok produkcji: 2010

2010 Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 15+

15+ Data premiery: 21.05

Na świat [film]

Jeanne pracuje jako pomoc w szpitalu położniczym w Marsylii. W dzień i w nocy kobieta i jej współpracownicy walczą, aby pomóc matkom i ich dzieciom w walce z brakami kadrowymi i ciągłą presją kierownictwa. Sama mieszka ze swoją 18-letnią córką Zoé. Kiedy dochodzi do tragedii w szpitalu, a Zoé wyjeżdża na studia do Paryża, tajemnice z przeszłości Jeanne zmuszają ją do zweryfikowania swoich życiowych wyborów.

Reżyser: Marion Laine

Marion Laine Obsada: Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika, Sarah Stern, Elsa Madeleine, Kenza Fortas

Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika, Sarah Stern, Elsa Madeleine, Kenza Fortas Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Francja

Francja Kategoria wiekowa: 12+

12+ Data premiery: 23.05

Pełna lista premier kwietnia na HBO GO

12 maja (środa)

Zbrodnia stulecia sezon 1 odcinek 2

Mayans M.C sezon 2 odcinek 10

13 maja (czwartek)

Letnie popołudnie

Opowieść podręcznej sezon 4 odcinek 5

Ojcze nasz

14 maja (piątek)

Na planie sezon 18 odcinek 20

Wampiry: Dziedzictwo sezon 3 odcinek 12

Czarna wdowa

Młody Sheldon sezon 4 odcinek 18

15 maja (sobota)

A Black Lady Sketch Show sezon 2 odcinek 4

Siła przyzwyczajenia

16 maja (niedziela)

Axios sezon 4 odcinek 7

Osamotniona

Relikt

17 maja (poniedziałek)

Dziewczyna z doświadczeniem

Miasto na wzgórzu sezon 2 odcinek 8

Nierealne

Przegląd tygodnia z Johnem Oliverem sezon 8 odcinek 12

Mare z Easttown sezon 1 odcinek 5

18 maja (wtorek)

All America sezon 3 odcinek 12

Batwoman sezon 2 odcinek 14

Rodzice sezon 2 odcinek 10

19 maja (środa)

Superman i Lios sezon 1 odcinek 6

20 maja (czwartek)

Interior

Opowieść podręcznej sezon 4 odcinek 6

21 maja (piątek)

Prawdziwe męstwo

22 maja (sobota)

Woda dla słoni

Pracujące dziewczyny

23 maja (niedziela)

Na świat

27 maja (czwartek)