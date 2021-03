HBO GO - Premiery i nowości marca 2021

Lista premier marca na HBO GO prezentuje się bardzo ciekawie. Sprawdź, jakie nowości absolutnie nie mogą Cię ominąć!

Czeka na nas kolejny miesiąc premier na HBO GO, który zapowiada się niezwykle ciekawie. Wygląda na to, że przedstawiciele tego serwisu VOD postanowili wzbogacić bibliotekę o kilkanaście interesujących tytułów. W marcu będziemy mogli podziwiać parę dramatów, filmów dokumentalnych oraz akcji. Sprawdźmy, na co szczególnie warto czekać.

Hobbit [filmy]

Od kilku dni na platformie HBO GO dostępne są wszystkie części Hobbita. W wersji podstawowej jaki i w wersji rozszerzonej pojawią się tytuły jak: "Niezwykła podróż", "Pustkowie Smauga" oraz "Bitwa Pięciu Armii". Dla tych co jeszcze nie znają - jest to idealny moment na domowy maraton filmowy! Fabuła opowiada o hobbicie Bilbo Bagginsie, który wyrusza w podróż, by wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami pokonać smoka Smauga.

Gatunek: Przygodowy, Fantasy

Przygodowy, Fantasy Kraj produkcji: Nowa Zelandia

Nowa Zelandia Data premiery: 1.03.2021

Władca Pierścieni [filmy]

Jeżeli "Hobbit" to dla Was za mało to świetnym pomysłem będzie obejrzenie "Władców Pierścieni". Części są trzy: "Drużyna Pierścienia", "Dwie wieże" oraz "Powrót Króla", a każda z nich od dzisiaj jest dostępna w ramach abonamentu HBO GO. Fabuła opowiada o podróży hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy, której celem jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę - Saurona.

Gatunek: Przygodowy, Fantasy

Przygodowy, Fantasy Kraj produkcji: Nowa Zelandia

Nowa Zelandia Data premiery: 1.03.2021

Ojciec chrzestny [film]

Pod koniec II Wojny Światowej szefem nowojorskiej mafii jest sędziwy Don Vito Corleone, a jego pomocnikami są jego synowie. Pewnego dnia rodzina Corleone po odmowie dystrybucji narkotyków staje się celem innych okolicznych gangów, co prowadzi do wielkiej wojny.

Gatunek: Dramat, Gangsterski

Dramat, Gangsterski Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 01.03.2021

Allen kontra Farrow sezon 1 odcinek 3 [serial]

"Allen kontra Farrow" to bardzo głośny tytuł ostatnich tygodni. Od czasu premiery media szeroko rozpisują się na temat jego autentyczności i nic dziwnego, bo produkcja porusza kontrowersyjną tematykę. Serial dokumentalny "Allen kontra Farrow" przedstawia analizę trwającej od wielu lat sprawy zarzutów o molestowanie stawianych pod adresem Woody'ego Allena oraz jego późniejszy proces o opiekę nad Soon-Yi - przyszywaną córkę i partnerkę jednocześnie...

Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 05.03.2021

Snowfall sezon 4 [serial]

Akcja serialu umieszczona jest w Los Angeles w roku 1983. Historia opowiedziana jest z perspektywy kilku bohaterów takich jak: młodego afroamerykanina Franklina Saint, zapaśnika Gustava "El Oso" Zapata, pracownika CIA Teddiego McDonalda, oraz córki szefa meksykańskiej mafii Lucii Villanuevy.

Gatunek: Kryminalny, Dramat

Kryminalny, Dramat Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 11.03 i 18.03

Superman i Lois [serial]

Po latach zwalczania złoczyńców, kosmitów i potworów siejących spustoszenie w Metrapolis superbohater Clark Kent oraz dziennikarka Lois Lane zmierzą się z wielokrotnie gorszym przeciwnikiem - rodzicielstwem. Ponadto jakby tego było mało, Clark i Lois zdają sobie sprawę, że ich synowie Jonathan i Jordan mogli odziedziczyć supermoce po ojcu, które z czasem prawdopodobnie się ujawnią.

Reżyser: Todd Helbing, Greg Berlanti

Todd Helbing, Greg Berlanti Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Akcja, Sci-Fi Obsada: Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alex Garfin, Emmanuelle Chriqui, Inde Navarrette, Erik Valdez, Adam Rayner oraz Dylan Walsh

Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alex Garfin, Emmanuelle Chriqui, Inde Navarrette, Erik Valdez, Adam Rayner oraz Dylan Walsh Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 10.03 i 17.03

Mayans M.C. [serial]

Ezekiel Reyes swojego czasu uchodził za cudownego chłopaka zdolnego sięgnąć po karierę w stylu amerykańskiego snu. Teraz jednak jest członkiem gangu motocyklowego Mayanc M.C. działającego na kalifornijsko-meksykańskiej granicy. Mężczyzna próbuje pogodzić się ze swoim bratem oraz szukać prawdy o śmieci matki. W tym samym czasie ich ojciec Felipe marzy o tym by sprowadzić synów na właściwą drogę.

Reżyser: Elgin James, Kurt Sutter

Elgin James, Kurt Sutter Gatunek: Kryminalny, Dramat

Kryminalny, Dramat Obsada: JD Pardo, Sarah Bolger, Clayton Cardenas, Michael Irby, Carla Baratta, Richard Cabral, Raoul Max Trujillo, Antonio Jaramillo, Danny Pino

JD Pardo, Sarah Bolger, Clayton Cardenas, Michael Irby, Carla Baratta, Richard Cabral, Raoul Max Trujillo, Antonio Jaramillo, Danny Pino Kraj produkcji: USA

USA Data premiery: 17.03

Pełna lista premier marca na HBO GO

1 marca (poniedziałek)

Allen kontra Farrow, odc. 2

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem sezon 8, odc. 3

Hobbit: Niezwykła podróż

Hobbit: Niezwykła podróż (wersja rozszerzona)

Hobbit: Pustkowie Smauga

Hobbit: Pustkowie Smauga (wersja rozszerzona)

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (wersja rozszerzona)

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Dwie wieże

Władca Pierścieni: Powrót Króla

Ojciec chrzestny

Ojciec chrzestny 2

Ojciec chrzestny 3

Dni mojej chwały

Pod Mocnym Aniołem

Margaret Atwood. Słowo to siła

EM i On

2 marca (wtorek)

Batwoman sezon 2, odc. 6

All American sezon 3, odc. 7

3 marca (środa)

Superman i Lois, odc. 2

4 marca (czwartek)

Snowfall sezon 4, odc. 3

5 marca (piątek)

Młody Sheldon sezon 4, odc. 10

Nicky, Ricky, Dicky i Dawn sezon 3, odc. 1-24

Królewska Straż, odc. 14-26

Cicha impreza

Na planie, odc. 894

6 marca (sobota)

Diabeł ubiera się u Prady

Monica i przyjaciele

7 marca (niedziela)

Axios sezon 4 odcinek 5

Siedmiu wspaniałych

Okno na morze

8 marca (poniedziałek)

Cicha wojna

Małe Hanoi

Gen D: Ku światłu przez mrok

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem sezon 8 odcinek 4

Allen kontra Farrow sezon 1 odcinek 3

9 marca (wtorek)

All American sezon 3 odcinek 8

10 marca (środa)

Superman i Lois sezon 1 odcinek 3

Covid: Nowojorska kronika

11 marca (czwartek)

The Shop sezon 2 odcinek 1

Snowfall sezon 4 odcinek 4

Dwie matki

12 marca (piątek)

Wampiry: Dziedzictwo sezon 3 odcinek 6

Na planie sezon 18 odcinek 11

Młody Sheldon sezon 4 odcinek 11

Leniuchowo sezon 4, odc. 1-13

Top Wing: Ptasia Akademia, odc. 1-26

13 marca (sobota)

Królestwo niebieskie

Póki trwa wojna

14 marca (niedziela)

Diablada

Ogień

Axios sezon 4, odc. 6

15 marca (poniedziałek)

Fantastyczne

Romskie gliny

Wątpliwości pana Miłości

Rozterki Jiříego Lásky

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem sezon 8, odc. 5

16 marca (wtorek)

Batwoman sezon 2 odcinek 7

17 marca (środa)

Mayans M.C. sezon 3 odcinek 1

Superman i Lois, odc. 4

18 marca (czwartek)

Liga sprawiedliwości Zacka Snydera

Liga sprawiedliwości

Pokolenie, odc. 4-5

Snowfall sezon 4, odc. 5

19 marca (piątek)

Pora na przygodę: Odległe krainy, odc. 1

Wampiry: Dziedzictwo sezon 3, odc. 7

Na planie, odc. 896

20 marca (sobota)

Ben 10 sezon 2, odc. 1-40

Agenciaki

Tylko zwierzęta nie błądzą

Wierzba

21 marca (niedziela)

Każdego dnia

Na skraju świata

22 marca (poniedziałek)

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem sezon 8, odc. 6

Projekt 17, odc. 1-2

Biały miecz

Ci, którym się udało

Cudowni gladiatorzy

Młodzi, do dzieła!

Rozmowa

Sala widzeń

VII. Nie kradnij

23 marca (wtorek)

Rodzice sezon 2, odc. 1-2

Batwoman sezon 2, odc. 8

Ciche dziedzictwo

24 marca (środa)

Mayans MC sezon 3, odc. 3

Superman i Lois, odc. 5

25 marca (czwartek)

Dzień, w którym zamarł sport

26 marca (piątek)

Wampiry: Dziedzictwo sezon 3, odc. 8

Agent Binky: Pets of Universe, odc. 25-52

Zestresowany naród

Na planie, odc. 897

27 marca (sobota)

Droga powrotna

Dziewczynka z Parku Igieł

28 marca (niedziela)

Syn

Oszustki

29 marca (poniedziałek)

Miasto na wzgórzu sezon 2, odc. 1

Projekt 17, odc. 3-4

Serce świata

Zagraj to jeszcze raz, Sam

30 marca (wtorek)

Batwoman sezon 2, odc. 9

Rodzice sezon 2, odc. 3

31 marca (środa)