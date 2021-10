HBO GO - Premiery i nowości października 2021

Przedstawiciele platformy HBO GO podzielili się pełną listą filmów i seriali, które będą miały premierę w październiku. Co warto obejrzeć?

Spis treści

Lista październikowych premier na HBO GO prezentuje się niezwykle ciekawie. Przedstawiciele platformy postanowili wzbogacić bibliotekę o szereg interesujących tytułów takich jak: "Deadpool" czy "Głębia strachu". Krótko mówiąc — jest na co czekać.

Deadpool

reż. Tim Miller

"Deadpool" to jeden z najciekawszych produkcji z uniwersum Marvela. Fabuła opowiada o byłym żołnierzu oddziałów specjalnych, który zostaje poddany niebezpiecznemu eksperymentowi. Niebawem uwalnia on swoje alter ego i rozpoczyna polowanie na człowieka, który niemal zniszczył mu życie. Premiera 9 października.

Reżyseria: Tim Miller

Tim Miller Obsada: Morena Baccarin, T.j. Miller, Ryan Reynolds, Gina Carano, Ed Skrein

Morena Baccarin, T.j. Miller, Ryan Reynolds, Gina Carano, Ed Skrein Gatunek: Akcja

Akcja Rok produkcji: 2016

2016 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 18+

Deadpool 2

reż. David Leitch

Część 2 filmu "Deadpool" opowiada kontynuacją historii. Oszpecony przez eksperyment główny bohater walczy ze złem w swój specyficzny sposób. Premiera 9 października.

Zobacz również:

Reżyseria: David Leitch

David Leitch Obsada: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz

Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz Gatunek: Akcja

Akcja Rok produkcji: 2018

2018 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 18+

Green Lantern

reż. Martin Campbell

"Green Lantern" to z kolei produkcja z uniwersum DC. Fabuła opowiada o roztargnionym pilocie, który przypadkowo otrzymuje tajemniczy pierścień. Okazuje się, że jest on przepełniony nadludzką siłą, którą bohater musi wykorzystać, by strzec kosmosu przed siłami zła. Premiera 9 października.

Reżyseria: Martin Campbell

Martin Campbell Obsada: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim Robbins

Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim Robbins Gatunek: Akcja

Akcja Rok produkcji: 2011

2011 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 12+

Lorelei

reż. Sabrina Doyle

"Lorelei" to amerykański dramat stworzony przez studio Freestyle Picture Company. Fabuła zaczyna się w momencie, gdy Wayland po piętnastu latach odsiadki wychodzi z więzienia. Wraca do swojego rodzinnego domu, gdzie przypadkowo spotyka licealną miłość. Okazuje się, że to niewinne spotkanie zmieni wiele w ich życiu. Premiera 9 października.

Reżyseria: Sabrina Doyle

Sabrina Doyle Obsada: Jena Malone, Pablo Schreiber, Amelia Borgerding, Parker Pascoe-Sheppard, Chancellor Perry

Jena Malone, Pablo Schreiber, Amelia Borgerding, Parker Pascoe-Sheppard, Chancellor Perry Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 15+

Siostry w ogniu

reż. Daphne Charizani

"Siostry w ogniu" to niemiecki dramat wojenny wyreżyserowany przez Daphne Charizani. Fabuła skupia się wokół historii Rojdy, młodej żołnierki o kurdyjsko-irackich korzeniach. Kobieta zgłasza się na ochotnika do misji w Iraku, by spróbować odnaleźć tam swoją zaginioną siostrę. Premiera 10 października.

Reżyseria: Daphne Charizani

Daphne Charizani Obsada: Almila Bagriacik, Zübeyde Bulut, Maryam Boubani, Christoph Letkowski, Judith Neumann, Gonca De Haas

Almila Bagriacik, Zübeyde Bulut, Maryam Boubani, Christoph Letkowski, Judith Neumann, Gonca De Haas Gatunek: Dramat, Wojenny

Dramat, Wojenny Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Niemcy

Niemcy Kategoria wiekowa: 12+

Wielki apetyt

reż. Pei-Ju Hsieh

"Wielki apetyt" to film dramatyczny, który swoją polską premierę będzie miał 11 października na HBO GO. Jest to produkcja szczególnie warta polecenia, ze względu na ponowne definiowanie standardu piękna. Fabułą opowiada o trzydziestoletniej Jian Ying-Juan, która cierpi na nadwagę. Pewnego dnia musi ona zmierzyć się z własną niepewnością i krytyką innych.

Reżyseria: Pei-Ju Hsieh

Pei-Ju Hsieh Obsada: Samantha Shu-Chin ko, Samantha Shu-Chin ko, Jia-Yin Tsai, Yao-Jen Chang, En Wei Chang, Tsu-Wu Hsieh, Lene Lai

Samantha Shu-Chin ko, Samantha Shu-Chin ko, Jia-Yin Tsai, Yao-Jen Chang, En Wei Chang, Tsu-Wu Hsieh, Lene Lai Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2019

2019 Kategoria wiekowa: 15+

Ten jedyny

reż. Ken Mok

Czas na kolejny amerykański dramat o tytule "Ten jedyny" w reżyserii Ken Mok. Fabuła opowiada o Sarze, pisarce przeżywającej kryzys twórczy. Wszystko się zmienia, gdy spotyka na swojej drodze intrygującego mężczyznę o nietypowej osobowości. Polska premiera odbywa się 14 października na HBO GO.

Reżyseria: Ken Mok

Ken Mok Obsada: Iliza Shlesinger, David Koechner, Cleopatra Coleman, Leanne Lapp, Trezzo Mahoro, Nick Thune

Iliza Shlesinger, David Koechner, Cleopatra Coleman, Leanne Lapp, Trezzo Mahoro, Nick Thune Gatunek: Romantyczny, Komedia

Romantyczny, Komedia Rok produkcji: 2021

2021 Kraj produkcji: Kanada

Kanada Kategoria wiekowa: 15+

Głębia strachu

reż. William Eubank

"Głębia strachu" w reżyserii Williama Eubanka to propozycja dla fanów thrillerów i science fiction. Produkcja osiągnęła ogromną popularność za sprawą ciekawie dobranej obsady. W roli głównej obsadzono między innymi Kristen Stewart ("Zmierzch") oraz Vincenta Cassela ("Nienawiść"). Fabuła opowiada o grupie naukowców, która próbuje wydostać się ze z niszczonej podwodnej stacji badawczej. Nie jest to oczywiście ani proste, ani bezpieczne. Premiera 17 października.

Reżyseria: William Eubank

William Eubank Obsada: Kristen Stewart, Vincent Cassel, Mamoudou Athie, T.j. Miller, John Gallagher Jr.

Kristen Stewart, Vincent Cassel, Mamoudou Athie, T.j. Miller, John Gallagher Jr. Gatunek: Science Fiction, Horror

Science Fiction, Horror Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 15+

Logan: Wolverine

reż. James Mangold

"Logan: Wolverine" w reżyserii Jamesa Mangolda to jeden z najlepszych filmów z uniwersum Marvela. Fabuła opowiada o tytułowym Loganie, który opiekuje się chorym Charlesem Xavierem. Codzienność jest dla niego tak trudna, że zmienia się w alkoholika. Wszystko zmienia się, gdy nieznajoma prosi go o przetransportowanie pewnej dziewczynki za kanadyjską granicę. Premiera 17 października.

Reżyseria: James Mangold

James Mangold Obsada: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant

Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant Gatunek: Akcja

Akcja Rok produkcji: 2017

2017 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 18+

Pełna lista premier października na HBO GO