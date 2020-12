HBO GO - najciekawsze grudniowe nowości 2020

Lista grudniowych premier na HBO GO jest już dostępna. Szczególnie ucieszą się fani Jamesa Bonda. Jednak co jeszcze ciekawego można obejrzeć na platformie VOD w grudniu?

Spis treści

Serwis streamingowy HBO GO przygotował listę premier na grudzień. Poza świątecznymi produkcjami pojawia się kilka wyjątkowo kuszących tytułów, z którymi warto się zapoznać.

Kolekcja filmów o Jamesie Bondzie

Na początku grudnia na platformie HBO GO w ramach abonamentu dostępne będą wszystkie filmy o agencie 007, Jamesie Bondzie. Z pewnością ucieszy to fanów, bo kolekcja liczy aż 25 pozycji (24 z oficjalnej serii i jeden film niezależny). Dla przypomnienia, James Bond jest szpiegiem brytyjskiej Secret Intelligence Service. Pierwotnie jego przygody opisywał Ian Fleming w autorskich powieściach, a po jego śmierci pałeczkę przejęli między innymi tacy autorzy jak: John Gardner, Reymond Benson i Anthony Horowitz. Największą popularność agentowi 007 przyniosła seria filmów wytwórni EON Productions.

Pełna lista:

Doktor No

Pozdrowienia z Rosji

Goldfinger

Operacja Piorun

Żyje się tylko dwa razy

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości

Diamenty są wieczne

Żyj i pozwól umrzeć

Człowiek ze złotym pistoletem

Szpieg, który mnie kochał

Moonraker

Tylko dla twoich oczu

Ośmiorniczka

Zabójczy widok

W obliczu śmierci

Licencja na zabijanie

GoldenEye

Jutro nie umiera nigdy

Świat to za mało

Śmierć nadejdzie jutro

Casino Royale

007 Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

Nigdy nie mów nigdy - film niezależny

Normalni ludzie

Serial „Normalni ludzie” otrzymał 4 nominacje do nagrody Emmy, między innymi za najlepszy scenariusz oraz reżyserię serialu limitowanego, filmu telewizyjnego lub dramatycznego programu specjalnego. Serial składa się z 11 trzydziestominutowych odcinków. Fabuła opowiada o Connelu oraz Marianne, którzy chodzą do tej samej szkoły w zachodniej Irlandii. Chłopiec jest popularny i lubiany, za to dziewczyna wycofana i niepopularna. Między nastolatkami zaczyna iskrzyć, jednak swoją zażyłość postanawiają ukryć przed rówieśnikami. Produkcja swoją premierę na platformie HBO GO miała pierwszego grudnia.

Bóg płodności

„Bóg płodności” to film dokumentalny dla osób o naprawdę mocnych nerwach. Reżyserka Hannah Olson przedstawia historię lekarza Dr Quinciego Fortiera, który przez ponad 30 lat potajemnie używał własnej spermy do inseminacji swoich pacjentek mających problemy z niepłodnością. Historia wychodzi na jaw, gdy dzieci spłodzone dzięki jego pomocy poddają się badaniom DNA. Prawda prowokuje rozważania na temat poprawności takiego działania pod względem etycznym i prawnym. Fabuła serialu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w Las Vegas w stanie Nevada. Póki co zidentyfikowano 24 kobiety, które zostały bez wiedzy zapłodnione spermą lekarza, jednak niewykluczone, że ofiar jest więcej. Premiera filmu na całym świecie miała miejsce 2 grudnia, a zapoznać się z produkcją można na platformie HBO GO od 3 grudnia.

Szczygieł

Film „Szczygieł” z pewnością przypadnie do gustu fanom znanych amerykańskich aktorów. Obsada jest tutaj wyśmienita, bo pojawiają się takie osobistości jak: Sarah Paulson („Ratched”), Nicole Kidman („Godziny”), Ansel Elgort („Gwiazd naszych wina”), Oakes Fegley („Mój przyjaciel smok”), Jeffrey Wright („Westworld”, „Igrzyska Śmierci: W pierścieniu ognia”) oraz Finn Wolfhard („Stranger Things”). Fabuła oparta jest na powieści Donny Tartt o tym samym tytule, która w 2014 została wyróżniona Nagrodą Pilitzera w kategorii fikcja literacka. Historia opowiada o młodym chłopcy, Teodorze „Theo” Deckerze, którego matka zginęła w zamachu bombowym w Metropolian Museum of Art. Tragedia zmienia jego życie diametralnie, przez co przez lata musi zmagać się ze smutkiem i poczuciem winy. Jedyne co mu towarzyszy to ukradzione z muzeum bezcenne dzieło sztuki o tytule „Szczygieł”.

Na noże

Film kryminalny „Na noże” w reżyserii Riana Johnsona został wyróżniony między innymi wygraną Satelity w kategorii najlepsza obsada filmowa, nominacjami do Oskara za najlepszy scenariusz oryginalny oraz Złotych Globów za najlepszą komedię lub musical, najlepszego aktora w komedii lub musicalu i najlepszą aktorkę w komedii lub musicalu. Na szczególną uwagę zasługuje również obsada, bo pojawiają się tacy aktorzy jak: Daniel Craig („Skyfall”), Ana de Armas („Blade Runner 2049”), Jamie Lee Curtis („Królowe Krzyku”) oraz Chris Evans V („Avengers: Koniec gry”). Fabuła filmu opowiada o słynnym autorze powieści kryminalnych Harlanie Trombleyu, który zostaje znaleziony martwy w swojej posiadłości dzień po 85-urodzinach. Sprawę prowadzi detektyw Benoit Blanc, który podejrzewa wszystkich. Jako, że potencjalnych sprawców jest zbyt wielu, mężczyzna postanawia testować rodzinę nieszablonowymi metodami. Zamknięci w luksusowej posiadłości podejmują się morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostaje zagadką. Film swoją premierę na platformie HBO GO będzie miał 20 grudnia.

Jedyny i niepowtarzalny Ivan

Czas na jeden z nowszych filmów familijnych studia Walt Disney Pictures, czyli na „Jedynego i niepowtarzalnego Ivana”. Tytułowy Ivan to potężny goryl, który żyje w podmiejskiej galerii handlowej razem ze słonicą Stellą i psem Bobem. Jego wspomnienia z przeszłości, kiedy żył w dżungli są bardzo niejasne, jednak odżywają na nowo, gdy do grupy dołącza słoniątko Ruby. Okazuje się, że nowoprzybyła została niedawno odebrana rodzinie przebywającej na wolności. Kiedy Iwan się o tym dowiaduje zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe życie, przeszłość oraz... przyszłość. Głosy, które usłyszymy w angielskiej wersji językowej należą do takich aktorów jak: Angelina Jolie, Sam Rockwell, Danny DeVito, Brooklynn Proce oraz Bryan Cranston. Premiera filmu na platformie HBO GO będzie 13 grudnia.

Sokół z masłem orzechowym

Komediowy film „Sokół z masłem orzechowym” świetnie sprawdzi się na wieczorny seans. Główny bohater, Zak, jest wyjątkowym chłopakiem i zrobi wszystko, żeby spełnić swoje nietypowe marzenie - chce podbić świat amerykańskiego wrestlingu. Żeby wszystko się zgadzało zdecydował się nawet na ksywkę zawodową: Sokół z masłem orzechowym. Na swojej drodze spotyka Tylera, drobnego złodziejaszka o wielkim sercu, który wbrew wszystkiego postanawia mu pomóc w spełnieniu marzenia. Zak i Tyler wyruszają wspólnie w podróż, która staje się zalążkiem wielkiej i prawdziwej przyjaźni. Obsada składa się z takich aktorów jak: Shia LeBeouf („Transformers”), Dakota Johnson („Pięćdziesiąt twarzy Greya”), John Hawkes („Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”), Thomas Haden Chirch („Bezdroża”) oraz Bruce Dern („Nebraska”). Warto zwrócić uwagę na debiut Zacka Gottsagena, który gra główną postać, Zaka. Film będzie dostępny na platformie HBO GO od 20 grudnia.

Midway

„Midway” to dramat wojenny w reżyserii Rolanda Emmericha. Fabuła opowiada o Wojnie na Pacyfiku, której początkiem był atak Cesarskich Sił Powietrznych na bazę Pear Harbour. Duża część amerykańskiej floty wojennej ulega zniszczeniu, a dowództwo nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. W takich okolicznościach baza na Midway pełni rolę ostatniego punktu obrony, a jej utrata może zaważyć na losach całej wojny. Dzieje bitwy śledzimy oczami zwykłych marynarzy i pilotów, ale także wysoko postanowionych przywódców, generałów i polityków, których decyzje zważały o życiu tysięcy ludzi. W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Ed Skrein („Deadpool”), Woody Harrelson („Igrzyska śmierci”, „Detektyw”), Patrick Wilson („Obecność”), Luke Evans („Hobbit”, „Piękna i Bestia”), Mandy Moore („Szkoła Uczuć”), Tadanobu Asano („Outsider”, „Thor”). Premiera na platformie HBO GO odbędzie się 27 grudnia.

Cztery wesela i pogrzeb

Brytyjska komedia romantyczna „Cztery wesela i pogrzeb” to remake dobrze nam znanej produkcji o tym samym tytule z 1994 roku. Fabuła opowiada o Mayi, młodej dyrektorce do spraw komunikacji, pracującej na rzecz kampanii senatorskiej w Nowym Jorku. Pewnego dnia otrzymuje ona zaproszenia na ślub swojej koleżanki z dawnych lat, na który zdecydowała się wybrać. Tam spotyka swoich starych przyjaciół i niespodziewanie zostaje rzucona w sam środek ich osobistych kryzysów. W głównych rolach zobaczymy aktorów takich jak: Nathalie Emmanuel („Gra o tron”, „Szybcy i wściekli”), Rebbeca Rittenhouse („Bractwo czerwonej opacki”), Brandon Mychal Smith („Słoneczna Sonny”, „Randka z gwiazdą”), John Reynolds („Stranger Things”), Nikesh Patel („Indian Summers”), Zoe Boyle („Frontier”). Serial swoją premierę na platformie HBO GO miał pierwszego grudnia.