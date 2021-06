HBO GO - najlepsze horrory do obejrzenia w 2021 roku

Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najlepszych horrorów, które możecie obejrzeć na platformie HBO GO.

Spis treści

Na HBO GO możemy znaleźć sporo naprawdę ciekawych tytułów jeśli chodzi o horror. Zaczynając od absolutnych klasyków, kończąc na filmach, które stosunkowo niedawno opuściły sale kinowe. Zapraszamy na zestawienie, naszym zdaniem, najlepszych horrorów dostępnych na HBO GO.

Doktor Sen

Doktor Sen to bezpośrednia kontynuacja filmu Lśniene, który w tym momencie jest już absolutnym klasykiem kina grozy. Obie produkcje zostały oparte na książkach niekwestionowanego mistrza horroru, Stephena Kinga. Film opowiada historię dorosłego już Danny'ego Torrance'a, który chcąc zagłuszyć swoje zdolności paranormalne szuka ucieczki w alkoholu, i żyje na odleglej prowincji. Jego spokój zakłóca dziewczyna o imieniu Abra, wraz z którą stoczy walkę na śmierć i życie z wyznawcami kultu o nazwie Prawdziwy Węzeł. Polują oni na dzieci przejawiające zdolności paranormalne, aby osiągnąć upragnioną nieśmiertelność. Każdy fan horroru powinien zobaczyć ten film.

Oko bez twarzy

Oko bez twarzy (fot. HBO GO)

Cierpiący na agorafobię, samotny haker Henry, spędza większość czasu na podglądaniu i szpiegowaniu przez internet kobiet mieszkających w okolicy. W pewnym momencie orientuje się, że jedna z nich może być zamieszana w serię morderstw. Cała sytuacja przybiera zupełnie inny obrót, i teraz to on może stać się ofiarą. Świetne połączenie horroru i thrillera.

TO: Rozdział II

Członkowie "klubu frajerów" obiecali sobie, że jeżeli zło znów pojawi się w Derry, wrócą do miasteczka i ponownie stawią mu czoła. Po 27 latach od zakończenia pierwszej części filmu, Pennywise powraca i zaczyna siać grozę. Dorośli już przyjaciele z dzieciństwa muszą pokonać swoje największe lęki i stanąć do walki z demonicznym klaunem. Postać Pennywise została stworzona przez Stephena Kinga, niekwestionowanego mistrza horroru.

Anabelle wraca do domu

Anabelle wraca do domu opowiada historię najsłynniejszego małżeństwa demonologów, Eda i Lorraine Warren. Chcąc powstrzymać demoniczną lalkę przed dalszym sianiem terroru, umieszczają ją w swoim domu, w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu. Anabelle budzi zamknięte w pokoju duchy i obiera sobie córkę Warrenów za cel. Koszmar rozpoczął się od początku.

Martwe zło

Grupka przyjaciół wyjeżdża do domku położonego na odludziu. Znajdują w środku tajemniczą księgę, która budzi zło czyhające w okolicznych lasach. Nie jest to oryginalna wersja z 1981 roku, jednak producentem odświeżonej wersji jest Sam Raimi, twórca pierwowzoru. Remake jest wyjątkowo krwawy i brutalny.

The Grudge: Klątwa

Detektyw Muldoon, badająca sprawę morderstwa, przeprowadza się po stracie męża do nowego miejsca. Odkrywa, ze dom jest nawiedzony przez mściwego ducha i musi zrobić wszystko, aby uchronić siebie oraz syna przed śmiercią. Film nawiązuje do kultowej Klątwy z 2002 roku, a producentem filmu jest Sam Raimi.

Ukryty wymiar

Ukryty wymiar to świetne połączenie horroru oraz kina science-fiction. Statek Event Horizon został zaprojektowany w celu badania najdalszych obszarów kosmosu. Opracowana przez doktora Williama Weira technologia pozwala na tworzenie czarnych dziur, dzięki czemu statek może pokonywać duże odległości w krótkim czasie. W trakcie pierwszej misji, Event Horizon znika bez śladu. Po siedmiu latach pojawia się ponownie i wysyła sygnał alarmowy. Załoga ratunkowa odkrywa, że statek został opanowany przez mroczne siły.

Krzyk

Krzyk to już absolutny klasyk wśród horrorów. W małej miejscowości Woodsboro w USA dochodzi do morderstw nastolatków. Prawdziwa panika wybucha jednak po śmierci dyrektor szkoły. Za zbrodnie odpowiedzialny jest tajemniczy osobnik, w charakterystycznej białej masce. Reżyserem filmu jest Wes Craven, ikona gatunku. Na HBO GO dostępna jest także druga oraz trzecia część filmu.

Królestwo pająków

Krolestwo pająków to kolejny klasyk dostępny na HBO GO. Film z 1977 roku opowiada historię miasteczka, które zostało opanowane przez śmiertelnie jadowite pająki, przed którymi nie ma ucieczki. Dr. Diane Ashley zbadała próbki krwi padłego zwierzęcia, gdzie odkryła ogromne ilości jadu. Po dotarciu na miejsce, wraz z mieszkańcami odkrywa wielkie pajęcze gniazdo, a ich życie jest zagrożone.

