HBO GO - premiera filmu Siostry w ogniu już dziś!

Do szerokiej biblioteki filmów i seriali platformy HBO GO dołączył właśnie nowy film o tytule "Siostry w ogniu". O czym opowiada?

Dziś na platformie HBO GO odbywa się premiera nowego dramatu wojennego. "Siostry w ogniu" to niemiecki film wyreżyserowany przez Daphne Charizani. Fabuła skupia się wokół historii Rojdy, młodej żołnierki o kurdyjsko-irackich korzeniach. Kobieta zgłasza się na ochotnika do misji w Iraku, by spróbować odnaleźć tam swoją zaginioną siostrę.

fot. IMDb

Siostry w ogniu

Reżyseria: Daphne Charizani

Daphne Charizani Obsada: Almila Bagriacik, Zübeyde Bulut, Maryam Boubani, Christoph Letkowski, Judith Neumann, Gonca De Haas

Almila Bagriacik, Zübeyde Bulut, Maryam Boubani, Christoph Letkowski, Judith Neumann, Gonca De Haas Gatunek: Dramat, Wojenny

Dramat, Wojenny Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Niemcy

Niemcy Kategoria wiekowa: 12+

