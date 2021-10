HBO GO - premiera filmu dramatycznego Lorelei już dziś!

Przedstawiciele serwisu HBO GO przedstawiają wzruszający film o tytule "Lorelei". O czym opowiada?

Dziś na platformie HBO GO odbywa się premiera nowego filmu dramatycznego. "Lorelei" w reżyserii Sabriny Doyle to amerykański tytuł stworzony przez studio Freestyle Picture Company. Fabuła zaczyna się w momencie, gdy Wayland po piętnastu latach odsiadki wychodzi z więzienia. Wraca do swojego rodzinnego domu, gdzie przypadkowo spotyka licealną miłość. Okazuje się, że to niewinne spotkanie zmieni wiele w ich życiu.

fot. IMDb

Lorelei

Reżyseria: Sabrina Doyle

Sabrina Doyle Obsada: Jena Malone, Pablo Schreiber, Amelia Borgerding, Parker Pascoe-Sheppard, Chancellor Perry

Jena Malone, Pablo Schreiber, Amelia Borgerding, Parker Pascoe-Sheppard, Chancellor Perry Gatunek: Dramat

Dramat Rok produkcji: 2020

2020 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 15+

Film "Lorelei" jest dostępny do obejrzenia na HBO GO.

