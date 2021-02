HBO GO - premiery lutego 2021

Lista premier w lutym na HBO GO prezentuje się bardzo ciekawie. Sprawdź, jakie nowości absolutnie nie mogą Cię ominąć!

Luty kojarzy się przede wszystkim z Walentynkami, ale nie samym świętem zakochanych człowiek żyje. Z tego samego założenia wyszli przedstawiciele HBO GO, bo premiery w tym miesiącu są wyjątkowo zróżnicowane. Jest na czym zawiesić oko, ponieważ w lutym biblioteka filmów platformy VOD poszerzy się o naprawdę ciekawe tytuły. Na co warto czekać?

Najciekawsze premiery lutego

Skazani na siebie

„Skazani na siebie” to komedia romantyczna, która zaciekawi niejednego widza, ze względu na ciekawą obsadę aktorską oraz wyjątkowo aktualną tematykę. Fabuła opowiada o parze, która dopiero co się rozstała. Niestety, lockdown spowodowany koronawirusem wymusił na nich pozostanie w jednym mieszkaniu, co prowadzi do nieoczekiwanych skutków... W głównych rolach zobaczymy Anne Hathaway („Jeden dzień”, „Interstellar”) oraz Chiwetela Ejiofora („O chłopcu, który ujarzmił wiatr”).

Dama i Dale

”Dama i Dale” to serial dokumentalny, którego pierwszy sezon ma premierę w tym miesiącu. Odcinki wypuszczane są co tydzień w poniedziałek. Produkcja stworzona jest przez barci Marka i Jaka Duplass, którzy na swoim koncie mają taki serial jak „Pokój 104”. Fabuła opowiada historię Elizabeth Carmichael która stała się sławna za sprawą wypuszczenia na rynek ekonomicznego trójkołowego pojazdu w latach 70. XX wieku. W pewnym momencie na jaw zaczynają wychodzić tajemnice Carmichael, które mogą zaważyć na przyszłości niezwykłej businesswoman.

Stan zagrożenia

”Stan zagrożenia” to ciekawa pozycja do obejrzenia dla osób zainteresowanych współczesnymi wydarzeniami. Hiszpański serial dokumentalny opowiada o pracownikach i chorych szpitala pod Barceloną, którzy musieli zmierzyć się z pandemią COVID-19 w samym jej szczycie.

Profesor i szaleniec

Film „Profesor i szaleniec” to film wyjątkowo warty uwagi ze względu na interesującą fabułę. Tytułowy profesor James Murray podejmuje się niezwykle wymagającego zadania polegającego na napisaniu najobszerniejszego słownika języka angielskiego w historii. Nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie, dlatego bohater decyduje się zaangażować zwykłych ludzi. Profesor udostępnia ogłoszenie, w którym prosi o przesyłanie przykładów, które powinny się w słowniku pojawić. Pewnego dnia ze zdumieniem odkrywa, że jeden nadawca wysłał ponad 10 tysięcy słów. James Murray postanawia wynagrodzić jego zaangażowanie, jednak nikt nie spodziewał się tego co się wydarzy potem. Na ekranie zobaczymy takich znanych aktorów jak: Sean Penn („Sam”), Mel Gibson („Braveheart - Waleczne Serce”), Eddie Marsan („Ray Donovan”), Natalie Dormer („Dynastia Tudorów”, „Gra o Tron”) oraz Jennifer Ehle („Duma i uprzedzenie”).

Lato Bagnoldów

Czas na film komediowy „Lato Bagnoldów”, który jest idealną pozycją na leniwy wieczór. Fabuła opowiada o Sue oraz jej nastoletnim synu Danielu. Chłopak miał spędzić wakacje ze swoim ojcem i jego nową żoną na Florydzie, jednak plany w ostatniej chwili zostały odwołane. W takim wypadku matka z synem zmuszeni są spędzić ze sobą sześć długich tygodni. W rolach głównych: Earl Cave („The End of the F***ing World”), Monica Dolan („U boku oskarżonego”), Rob Brydon („Kopciuszek”) oraz Tamsin Greig („Emma”).

Axios: Sezon 4

„Anxios” to serial dokumentalny HBO stworzony we współpracy z firmą Axios, który wyjaśnia widzom współczesne trendy kształtujące Amerykę oraz resztę świata. Odcinki mają premierę w każdą niedzielę lutego.

Pełna lista premier na HBO w lutym:

1 lutego

Dama i Dale, odc. 1-2

Kocha, lubi, szanuje

Młoda Juliette

Titanic

Harmonia diabła

Happy Feet: Tupot małych stóp 2

Skok

30 srebrników: Za kulisami

2 lutego

All American III, odc. 3

Batwoman II, odc. 3

3 lutego

Podróbki sławy

4 lutego

Cormoran Strike: Zabójcza biel, odc. 3

Ranczerzy

Ranczerzy: Ślubny podarunek

5 lutego

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 3

Skazani na siebie

SpongeBob Kanciastoporty IX, odc. 1-26

SpongeBob Kanciastoporty X, odc. 1-11

Na planie, odc. 890

6 lutego

Malowanie z Johnem, odc. 3

Profesor i szaleniec

Rosyjski młokos

7 lutego

Stan zagrożenia, odc. 1-3

Axios IV, odc. 1

Lato Bagnoldów

Smak pho

8 lutego

Dama i Dale, odc. 3

Cast Away: Poza światem

Halali

9 lutego

All American III, odc. 4

10 lutego

Black Art: in the Absence of Light

11 lutego

Cormoran Strike: Zabójcza biel, odc. 4

12 lutego

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 4

Młody Sheldon IV, odc. 7

Niebezpieczny Henryk IV, odc. 1-22

Na planie, odc. 891

13 lutego

Malowanie z Johnem, odc. 4

Antygona

Stuber

14 lutego

Axios IV, odc. 2

Anioł

Miesiąc miodowy

Podróż poślubna

Prawdziwe kłamstwa

15 lutego

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 1

Dama i Dale, odc. 4

Wolny duch

Zulusi

16 lutego

Batwoman II, odc. 4

All American III, odc. 5

17 lutego

Nigdy nie jest za późno

19 lutego

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 5

Młody Sheldon IV, odc. 8

Fungisy!, odc. 1-18

Tom i Jerry Show II, odc. 1-78

Na planie, odc. 892

20 lutego

Malowanie z Johnem, odc. 5

Nędznicy

Prawda i sprawiedliwość

21 lutego

Axios IV, odc. 3

Most szpiegów

Nocą

22 lutego

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 2

Koda

Piosenka o miłości

Eliza

23 lutego

Batwoman II, odc. 5

All American III, odc. 6

24 lutego

Brutalna prawda

Prawdziwy gangster

25 lutego

Snowfall IV, odc. 1

26 lutego

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 6

Młody Sheldon IV, odc. 9

Leniuchowo III, odc. 1-13

Psi patrol III, odc. 1-26

Psi patrol IV, odc. 1-16

Na planie, odc. 893

27 lutego

Malowanie z Johnem, odc. 6

Naród i jego król

Znaki szczególne

28 lutego