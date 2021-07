HBO GO przy zakupach w Media Expert!

Nie masz HBO GO? Kup jeden z produktów objętych promocją i włączaj najlepsze seriale i filmy.

Klienci sklepu Media Expert mogą teraz skorzystać z wyjątkowej oferty promocyjnej. Kupując jeden z wybranych produktów, otrzymają voucher dla nowych użytkowników HBO GO. Będzie on umożliwiał 30 dni bezpłatnego dostępu do świata rozrywki (ponad 800 filmów i 300 seriali).

Jak skorzystać z promocji?

Dokonaj zakupu produktu objętego promocją w sklepie lub na www.mediaexpert.pl

Przy zakupie na www.mediaexpert.pl voucher zostanie wysłany na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

W przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym otrzymasz wydruk vouchera na paragonie.

Ciesz się dostępem do ulubionych filmów i seriali na urządzeniach mobilnych, komputerach, konsolach oraz telewizorach dostępnych w Media Expert.

Akcja promocyjna trwa od 23.06.2021 do 15.09.2021.

Zobacz także: Lidl: tanie artykuły ogrodnicze - co warto kupić?

Źródło: Media Expert