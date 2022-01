HBO GO: te filmy i seriale wkrótce znikną z platformy!

Już dzisiaj z oferty HBO GO zniknie wiele ciekawych produkcji. Jedną z nich jest "Titanic", wyreżyserowany przez Jamesa Camerona

Spis treści

Z oferty HBO GO najwięcej ubędzie dzisiaj, czyli 31 stycznia. Wraz z końcem miesiąca stracimy dostęp do ikonicznego już "Titanica" Jamesa Camerona oraz innych filmów, wśród których należy wyróżnić "Most szpiegów" z Tomem Hanksem oraz Markiem Rylance w rolach głównych, a także animację "Tupot małych stóp 2".

"Most szpiegów"

Most szpiegów to pełen dramatyzmu thriller rozgrywający się na tle historycznych wydarzeń. James Donovan, prawnik z Brooklynu, trafia w sam środek zimnej wojny, gdy CIA wysyła go ze, zdawać by się mogło, niemożliwą do wykonania misją wynegocjowania uwolnienia więzionego przez Sowietów amerykańskiego pilota wojskowego. W tym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami mocnym, trzymającym w nieustannym napięciu filmie twórcy udało się uchwycić istotę człowieczeństwa, gdy James Donovan gotów jest zaryzykować wszystko w imię swoiście pojętej sprawiedliwości i wierności ojczyźnie.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Niemcy, Indie

: Stany Zjednoczone, Niemcy, Indie Reżyseria : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Scenariusz : Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen

: Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen Gatunek : dramat, thriller

: dramat, thriller Obsada : Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd, Amy Ryan, Sebastian Koch, Alan Alda, Austin Stowell, Billy Maggnussen, Eve Hewson, Jesse Plemons

: Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd, Amy Ryan, Sebastian Koch, Alan Alda, Austin Stowell, Billy Maggnussen, Eve Hewson, Jesse Plemons Dostępny do: 31 stycznia

"Titanic"

Jake i Rose, poznają i zakochują się podczas dziewiczego rejsu "niezatapialnego" transatlantyku Titanic. Nie dane im było jednak zaznać pełni szczęścia i miłosnych uniesień. Gdy luksusowy liniowiec wpada na górę lodową, ich pełen pasji, płomienny romans przeradza się w przerażającą, mrożącą krew w żyłach walkę o przetrwanie o życie. Reżyserem "Titanica" jest prawdziwy wizjoner w świecie kina, James Cameron, wielokrotnie nagradzany reżyser.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : James Cameron

: James Cameron Scenariusz : James Cameron

: James Cameron Gatunek : melodramat, katastroficzny

: melodramat, katastroficzny Obsada : Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Billy Zane, Frances Fisher, Bloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill

: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Billy Zane, Frances Fisher, Bloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill Dostępny do: 31 stycznia

Wszystkie filmy i seriale usuwane z HBO GO w tym tygodniu:

poniedziałek (31 stycznia)

Tupot małych stóp 2

Nocą

Prawo Artura

Titanic

Taniec serca - historia baletu "Fortepian"

Między morzem a oceanem

Dom umarłych

Żyć, śpiewać

Smak Pho

The Following

Kot w ścianie

Z czym szumią wierzby

Spółka rodzinna

Niewidoczne życie sióstr Gusmao

Życie

Zulusi

Ranczerzy

Ranczerzy: Ślubny podarunek

Pójdę tam, gdzie ty

Jestem zwierzęciem: Ingrid Newkirk i organizacja PETA

Wolny duch

Most szpiegów

Odległa kraina

Final Fantasy: Wojna dusz

Kocha, lubi, szanuje

Nigdy nie jest za późno

Prawdziwe kłamstwa

Cast Away - poza światem

czwartek (3 lutego)

McMiliony

sobota (5 lutego)

Lucy wśród gwiazd

