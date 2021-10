HBO GO usuwa ten film ze swojej oferty!

W tym tygodniu z HBO GO zniknie zaledwie jedna produkcja. Dlaczego?

W tym tygodniu z oferty HBO GO zniknie tylko jeden film. Do niedzieli 10 października możemy jeszcze oglądać Wyspę Fantazji.

Na pewnej odległej tropikalnej wyspie, w luksusowym kurorcie, enigmatyczny pan Roarke (Michael Peña) spełnia marzenia swoich szczęśliwych gości. Kiedy jednak ich fantazje zamieniają się w koszmary, pensjonariusze muszą rozwiązać tajemnicę wyspy. Tylko to pozwoli im utrzymać się przy życiu. Intrygujący horror z elementami kina akcji z Michaelem Peñą (Bogowie ulicy) w roli głównej. Obok niego w filmie występują Maggie Q (Szklana pułapka), Lucy Hale (serial Słodkie kłamstewka), Austin Stowell (Wojna płci) oraz Jimmy O. Yang (Bajecznie bogaci Azjaci). Reżyserii produkcji podjął się Jeff Wadlow (Kick-Ass 2), a zdjęcia do niej powstały na bajecznie pięknej wyspie należącej do archipelagu Fidżi.

Wyspa fantazji

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Jeff Wadlow

: Jeff Wadlow Scenariusz : Jeff Wadlow, Jillian Jacobs, Christopher Roach

: Jeff Wadlow, Jillian Jacobs, Christopher Roach Gatunek : horror, przygodowy

: horror, przygodowy Obsada : Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Michael Rooker, Jimmy O. Yang, Mike Vogel, Ryan Hansen, Patricia Fitz-Henley

: Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Michael Rooker, Jimmy O. Yang, Mike Vogel, Ryan Hansen, Patricia Fitz-Henley Dostępny do: 10 października

