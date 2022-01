HBO GO usuwa ten serial! Dlaczego?

Serial, w którym główną rolę gra Chris Pine, już wkrótce zostanie usunięty z oferty HBO GO!

W ciągu najbliższych siedmiu dni platforma HBO GO usunie zaledwie jedną produkcję ze swojej oferty.

"I am the Night"

Inspirowany faktami miniserial TNT "I Am the Night" opowiada historię Fauny Hodel, nastolatki, która zaraz po urodzeniu została oddana do adopcji. Dziewczyna wiedzie spokojne życie na przedmieściach Reno w Nevadzie i jest w gruncie rzeczy pogodzona z faktem, że nic nie wie o swoim pochodzeniu. Pewnego dnia dokonuje jednak odkrycia, które sprawia, że zaczyna wszystko kwestionować. Fauna ze wszelką ceną próbuje poznać historię swoich narodzin. Na swojej drodze spotyka reportera, którego prześladuje sprawa sprzed lat. Wspólne poszukiwania coraz bardziej zbliżają ich do niesławnego ginekologa z Los Angeles, doktora George'a Hodela, który znany jest w mrocznych kręgach Hollywood.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Patty Jenkins, Victoria Mahoney, Carl Franklin, Chris Pine

: Patty Jenkins, Victoria Mahoney, Carl Franklin, Chris Pine Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Chris Pine, India Eisley, Jefferson Mays, Leland Orser, Connie Nielsen, Dylan Smith, Shoniqua Shandai, Golden Brooks, Jay Paulson, Yul Vazquez

: Chris Pine, India Eisley, Jefferson Mays, Leland Orser, Connie Nielsen, Dylan Smith, Shoniqua Shandai, Golden Brooks, Jay Paulson, Yul Vazquez Dostępny do: 28 stycznia

Zobacz także: Cieszmy się z "Małych rzeczy"! Sprawdźcie nowości platformy HBO GO!

Zobacz również: