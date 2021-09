HBO GO - zobacz nową komedię "I szczęśliwie"

Przedstawiciele serwisu HBO GO przedstawiają nowy film komediowy. O czym jest?

Dziś na platformie HBO GO premierę ma nowy film "I szczęśliwie", który opowiada historię zgodnego małżeństwa. Ale... czy na pewno tak szczęśliwego jak to wygląda na pierwszy rzut oka? Wygląda na to, że tak, dopóki ich przyjaciele nie zaczynają wszystkiego komplikować.

fot. HBO GO

I szczęśliwie

reż. Bendavid Grabinski

Szczęśliwe małżeństwo, wplątuje się w kryminalną historię łączącą martwe ciało i parę ich przyjaciół, którzy mogą wcale nimi nie być.

Bendavid Grabinski Obsada: Kerry Bishé, Joel McHale, Stephen Root, Natalie Zea, Paul Scheer

Kerry Bishé, Joel McHale, Stephen Root, Natalie Zea, Paul Scheer Gatunek: Komedia, Thriller

Komedia, Thriller Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Rok produkcji: 2021

2021 Kategoria wiekowa: 12+

