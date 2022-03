HBO Max - jakie seriale warto obejrzeć?

HBO Max jest już oficjalnie dostępne w Polsce. Podpowiadamy, jakie seriale warto obejrzeć na platformie.

HBO Max debiutuje w naszym kraju. Serwis zapewnia nam sporo świetnych produkcji. Podpowiadamy, jakie seriale warto zobaczyć w pierwszej kolejności.

Peacemaker

Wyobrażacie sobie superbohatera tak bardzo chcącego zaprowadzić na świecie prawo i porządek, że w "słusznej sprawie" jest w stanie zabić każdego? Jazda bez trzymanki, rock'n'roll i John Cena to trzy określenia, które idealnie pasują do tego serialu. To wszystko dopieszczone sporą dawką humoru i błyskotliwymi dialogami. Peacemaker to DC na najwyższym poziomie.

The Sex Life of College Girls

The Sex Life of College Girls opowiada historię czterech współlokatorek, które rozpoczynają studia na prestiżowej uczelni Essex College. Poznamy tutaj nie tylko życie seksualne studentek, ale także przyjrzymy się bliżej ich przyjaźniom romansom, rozterkom i problemom, które trapią wielu młodych ludzi.

Wychowane przez wilki

Serial Wychowane przez wilki opowiada historię dwóch androidów, których zadaniem jest zaopiekować się oraz wychować dwójkę ludzkich dzieci. Muszą tego dokonać na tajemniczej, dziewiczej planecie. Twórcą serialu jest Ridley Scott.

Kamikaze

Julie ma życie jak z bajki. Ma wokół siebie wspaniałych przyjaciół, kochającą rodzinę oraz mnóstwo pieniędzy. Tuż po 18 urodzinach otrzymuje jednak informację od swojego ojca, którą wysyła na moment przed katastrofą lotniczą. To wydarzenie diametralnie zmieni jej życie i podejście do śmierci.

Euforia

W serialu Euforia poznamy historię 17-letniej Rue Bennett. Niedawno zakończyła odwyk i mocno zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie diametralnie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transseksualną dziewczynę, która przybyłą do miasta i podobnie jak nasza bohaterka, szuka swojego miejsca na świecie.

Somebody Somewhere

W serialu Somebody Somewhere poznajemy historię Sam Miller. Jest to kobieta mieszkająca w stanie Kasnas, jednak ma wrażenie, że nie pasuje do tego miejsca. Swoje problemy tłumi przez śpiew, który pozwala jej ma ucieczkę od prawdziwego życia i odnalezienie się w gronie wyrzutków, którzy się nie poddają i udowadniają, że na świecie jest miejsce dla każdego.

Sukcesja

Serial Sukcesja opowiada historię rodziny Roy. Logan jest bardzo wpływowym mężczyzną, który zarządza globalną korporacją medialną. Dzieci Logana z poprzednich związków wiodą, wydawałoby się spokojne i poukładane życie. Wszystko zmienia się podczas imprezy rodzinnej, kiedy dochodzi do kłótni. W tym momencie zaczyna się zaciekła walka o władzę i wpływy.

