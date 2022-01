HBO Max - poznaliśmy datę premiery usługi w Polsce. Długo nie będziemy musieli czekać

Wszystko wskazuje na to, że właśnie poznaliśmy oficjalną datę premiery HBO Max w Polsce.

Już kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że usługa HBO Max trafi do Polski w 2022 roku. Jeszcze do niedawna spekulowano, że trafi ona do nas dokładnie 22 lutego (wówczas zadebiutuje na Słowacji). Okazuje się jednak, że na start HBO Max w naszym kraju będziemy musieli poczekać nieco dłużej.

Na oficjalnej stronie HBO Max w Polsce pojawiła informacja, która wskazuje na to, iż już 8 marca tego roku usługa trafi także do Polski. Wydaje się, że pracownicy HBO Max nieco się pośpieszyli bowiem rzeczona informacja została już usunięta ze strony. Jednak jak dobrze wiem "w sieci nic nie ginie".

Przypomnijmy HBO Max to rozwinięcie usługi HBO GO. Wraz z wejściem usługi do polski, jej użytkownicy zyskają możliwość oglądania filmów i seriali w rozdzielczość 4K, a także z wykorzystaniem takich technologii jak: HDR, Dolby Atmos oraz Dolby Vision. Co więcej, biblioteka dostępnych widowisk również zostanie rozszerzona, w tym o kinowe superprodukcje w już 45 dni po ich premierze. Więcej na temat usługi HBO Max możecie przeczytać tutaj.

