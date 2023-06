HBO Max – premiery i nowości czerwca 2023. Co warto obejrzeć?

W czerwcu na HBO Max pojawi się sporo kinowych hitów, ale także seriale i dokumenty. Przekonajcie się, na jakie produkcje warto zwrócić uwagę na początku lata.

Spis treści

Nago. Głośno. Dumnie – odc. 1-5

Premiera: 1 czerwca

Pierwszy serial dokumentalny stworzony przez HBO Max. Nago. Głośno. Dumnie. to opowieść o polskiej scenie burleski i drag queens. W 5 odcinkach przedstawione zostają historie performerów i performerek, ich miłość do sceny, dążenia do równości i akceptacji. Występują: Kim Lee, Betty Q, Twoja Stara, Pin Up Candy, Red Juliette, Kali Katharsis, Gąsiu, Bunny de Lish i Hieemeras.

Mayans M.C – sezon 5

Premiera: 1 czerwca

Polska premiera ostatniego sezonu serialu o gangu motocyklowym. Ezekiel "EZ" Reyes (JD Pardo) jako lider grupy Mayans M.C. musi stanąć na wysokości zadania i zwyciężyć w starciu z Synami Anarchii. Skonfliktowane są jednak nie tylko motocyklowe gangi – pogłębia się rozłam między EZ a jego bratem Angelem (Clayton Cardenas), dla którego najważniejsza staje się rodzina.

Zobacz również:

Creed: narodziny legendy

Premiera: 2 czerwca

Do Filafdelfii przyjeżdża młody Adonis Creed (Michael B. Jordan), syn Apolla, dawnego rywala i przyjaciela Rocky'ego Balboa (Sylvester Stallone). Choć mężczyzna nigdy nie poznał tragicznie zmarłego ojca, tak jak on pragnie trenować boks. Odrzucony przez środowisko, mentora znajduje w Rockym.

Creed II

Premiera: 2 czerwca

Adonis Creed (Michael B. Jordan) szykuje się do najważniejszej walki bokserskiej w swojej karierze. Aby zwyciężyć musi jednak uporządkować swoje osobiste sprawy. Na szczęście w swoim narożniku jak zwykle ma wsparcie w postaci Rocky'ego Balboa (Sylvester Stallone).

Magic Mike: Ostatni taniec

Premiera: 2 czerwca

Trzecia część trylogii o charyzmatycznym performerze męskiego striptizu. Michael Lane (Channing Tatum) znów powraca do świata występów, choć wydawało się, że zostawił go daleko za sobą. Pewnego dnia poznaje jednak piękną celebrytkę (Salma Hayek), która namawia go na podróż do Londynu i stworzenie odważnego show.

Idol – odc. 1

Premiera: 5 czerwca

Opowieść o hipnotyzującym i niebezpieczny świecie showbiznesu. Jocelyn (Lily-Rose Depp) to młoda gwiazda pop, która po załamaniu nerwowym próbuje wrócić do występowania. Gdy pewnego razu poznaje Tadrosa (The Weeknd), właściciela nocnego klubu i samozwańczego guru, jej życie przybiera nieoczekiwany obrót, a drzwi do wielkiej kariery wydają się stać otworem.

IO

Premiera: 9 czerwca

Nominowany do Oscara film Jerzego Skolimowskiego. Opowieść o świecie zwierząt i ludzi, przedstawiona z perspektywy osiołka. Zwierzak przemierza Europę, spotykając na swojej drodze różne osoby i doświadczając rozmaitych przygód.

Zobacz także: