HBO Max – premiery i nowości maja 2023. Co warto obejrzeć?

Wraz z nowym miesiącem na HBO pojawią się premiery filmów i seriali, a my postanowiliśmy wybrać dla Was najciekawsze produkcje. Sprawdźcie, czego nie można przegapić w maju na HBO Max.

Spis treści

Hydraulicy z Białego Domu

Premiera na HBO Max: 2 maja

Miniserial HBO Max opowiadający o kulisach afery Watergate. Rok 1971. Dwaj byli agenci E. Howard Hunt (Woody Harrelson) i G. Gordon Liddy (Justin Theroux) zostają zatrudnieni do zbadania tajemniczego wycieku papierów z Pentagonu. Rozwijająca się kariera obu mężczyzn doprowadza ich do Komitetu Reelekcyjnego Prezydenta, który snuje specyficzne plany zdyskredytowania swoich przeciwników politycznych...

Wielka – sezon 3

Premiera na HBO Max: 13 maja

Trzecia odsłona walki o władzę między Katarzyną (Elle Fanning) a Piotrem (Nicholas Hoult). Caryca na razie pozostaje górą w tym konflikcie i stara się wprowadzić w życie swój plan zmodernizowania Rosji. Jednocześnie próbuje zbudować relację ze swoim synem i mężem, który jest coraz bardziej znudzony odstawieniem na boczny tor.

Spy/Master

Premiera na HBO Max: 19 maja

Zimna Wojna. Victor Godeanu (Alec Secăreanu) to prawa ręka rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceaușescu... i jednocześnie tajny agent KGB. Gdy zwiększa się ryzyko zdemaskowania, Victor za wszelką cenę musi przedostać się do Niemiec, a stamtąd do USA. W trudnej wyprawie pomaga mu agentka Stasi (Svenja Jung) oraz agent CIA (Parker Sawyers).

Mayans M.C. – sezon 5.

Premiera na HBO Max: 24 maja

Ezekiel "EZ" Reyes (JD Pardo) musi za wszelką cenę sprostać zadaniu lidera grupy Mayans M.C. Wyzwanie jest tym większe, że zbliża się krwawa rozprawa z Synami Anarchii. Skonfliktowane są jednak nie tylko motocyklowe gangi – EZ coraz bardziej oddala się od swojego brata Angela (Clayton Cardenas), dla którego najważniejsza staje się rodzina.

