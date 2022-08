HBO Max – premiery w tym tygodniu (01.08-07.08)

W tym tygodniu na HBO przygotowało sporo hitów sprzed lat oraz kilka seriali kryminalnych. Zwróćcie też uwagę na animację o pewnej nastolatce wychowanej w domu pogrzebowym... Oto wszystkie nowości, które na platformę HBO Max trafią w tym tygodniu.

Spis treści

Miasto na wzgórzu III (odc. 1)

Premiera: poniedziałek, 1 sierpnia

Trzeci sezon serialu kryminalnego z Kevinem Baconem. Wszystko wskazuje na to, że Jackie Rohr otrzymał od życia rzadki dar – kolejną szansę na udane życie. Po wrzuceniu odznaki do rzeki i odejściu z FBI były detektyw zatrudnia się jako ochroniarz u bogatej rodziny. Wszystko wydaje się być w porządku, dopóki na jaw nie wychodzą długo skrywane tajemnice.

Fortitude (sezony 1-3)

Premiera: poniedziałek, 1 sierpnia

Serial kryminalny ze Stanleyem Tuccim w roli głównej. Fortitude to mała górnicza mieścina zlokalizowana za kołem podbiegunowym. Życie toczy się tu ospale, a przestępczość wydaje się nie istnieć. Tym większy szok przeżywają więc mieszkańcy, gdy pewnego dnia w miasteczku dochodzi do brutalnej zbrodni. Jej zagadkę próbuje rozwikłać szef policji Dan Anderssen i brytyjski detektyw Eugene Morton.

Zobacz również:

Statyści (sezony 1-2)

Premiera: wtorek, 2 sierpnia

Serial, do którego scenariusz stworzył Ricky Gervais, autor kultowego The Office. W statystkach gra on Andy'ego, niespełnionego aktora w średnim wieku, który nieustannie usiłuje zagrać dużą rolę w dobrym filmie. Zwykle kończy się jednak na odczytaniu jednej linijki tekstu. Każdy odcinek serialu opowiada o innej produkcji, w której występuje Andy.

Nastoletnia Euthanasia (sezon 1)

Serial animowany Adult Swim. Euthanasia nie należy do zwyczajnych nastolatek. Jej matka, Trophy Fantasy, zarządza domem pogrzebowym Tender Endings. Pomaga jej w tym syn Pete i babcia Baba. Gdy pewnego dnia Trophy umiera, Euthanasii udaje się ją wskrzesić jeszcze bardziej komplikując rodzinną sytuację.

Premiery 1 sierpnia

Miasto na wzgórzu III (odc. 1)

Fortitude (odc. 1-12)

Fortitude II (odc. 1-10)

Fortitude III (odc. 1-4)

Bob Costas II (odc. 1-2)

3stopy

Bramkarz

Don kontra błyskawica

Drzemka

Flic Story

Gernika. Prawdziwa historia

Gotowe do złożenia

Jowisz

Kamień, papier, nożyczki

Kraina chwały

Myszka

Piosenka dla Marii

Roy

Zamieniłam się na zmiany

Żywa

Premiery 2 sierpnia

Branża II (odc. 1)

Statyści (odc. 1-6)

Statyści II (odc. 1-6)

Statyści (Christmas Special)

Gość z Ameryki (odc. 1-4)

Premiery 3 sierpnia

Nastoletnia Euthanasia (odc. 1-7)

Love Spells (odc. 1-10)

Premiery 4 sierpnia

Midnight Express

Fort Apache The Bronx

Premiery 5 sierpnia

Rodzice III (odc. 1-10)

Morderca z Pembroke (odc. 1-3)

Co się stało, Brittany Murphy? (odc. 1-2)

Chłopcy z ferajny

Dom ślimaków

Pielgrzymi

Północ, północny zachód

Ukryte działania

Zabójcza broń

Zabójcza broń 2

Zabójcza broń 3

Zabójcza broń 4

Premiery 6 sierpnia

Dawno temu w Ameryce

Luzzu

Spotlight

Premiery 7 sierpnia

Obóz na wyspie IV (odc. 1-13)

Hazardzista

Piraci!

Zobacz także: HBO Max - premiery i nowości sierpnia 2022. Co warto oglądać?