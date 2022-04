HBO Max - premiery w tym tygodniu (11-17 kwietnia). Lista nowych filmów i seriali

Jakie filmy i seriale zobaczymy w tym tygodniu na platformie HBO Max? Oto nowości, których nie możesz przegapić.

Jakie nowe filmy i seriale zobaczymy w tym tygodniu na platformie HBO Max? Oto premiery, których nie możesz przegapić.

Escape Room: Najlepsi z najlepszych

Gatunek: Horror

Produkcja: RPA / USA

Premiera na HBO Max: 15 kwietnia

Escape Room: Najlepsi z najlepszych to druga część thrillera Escape Room z 2019 roku. Film opowiada o szóstce nieznajomych, która trafia do intrygującego pokoju zagadek. Z początku pozytywnie nastawieni gracze, odkrywają, że są tylko pionkami w sadystycznej zabawie. Kluczem do wygranej może być ujawnienie najmroczniejszych tajemnic.

Film balkonowy

Gatunek: Dokumentalny

Produkcja: Polska

Premiera na HBO Max: 17 kwietnia

W Filmie balkonowym reżyser Paweł Łoziński przygląda się przechodniom ze swojego balkonu i przeprowadza z nimi rozmowy. Przypadkowe osoby opowiadają mu o rzeczach błahych, ale i o życiu oraz swoich problemach. Film udowadnia, że cały świat można zmieścić w jednym kadrze, a oryginalnych bohaterów nie trzeba szukać na innych kontynentach.

Premiery 12 kwietnia

Cisza

Premiery 14 kwietnia

Randkowanie w Nowym Jorku

Premiery 15 kwietnia

Escape Room: Najlepsi z najlepszych

Premiery 16 kwietnia

Szczęście

Premiery 17 kwietnia

Śmierć Otara

Film balkonowy

