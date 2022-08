HBO Max – premiery w tym tygodniu (15.08-21.08)

Sierpień na półmetku, a w HBO Max nowe filmy i seriale. Sprawdźcie, jakich premier można się spodziewać w tym tygodniu na platformie streamingowej.

Wróg u bram

Premiera: 15 sierpnia

Jeden z najbardziej znanych filmów wojennych. Druga wojna światowa, oblężenie Stalingradu. Rosjanin Wasilij Zajcew (Jude Law) to osławiony snajper. Oddziały NKWD zmuszają go do samobójczej szarży na wojska Wehrmachtu. Przeżywa jednak i kontynuuje walkę, a przez dowódców zostaje wykreowany na legendę i wzór do naśladowania. Rosnący bilans strat wśród niemieckich żołnierzy sprawia, że do ataku na Stalingrad zostaje wysłany strzelec wyborowy, major Erwin König (Ed Harris). Rozpoczyna się śmiertelny pojedynek pomiędzy dwoma świetnymi snajperami.

Clifford. Wielki czerwony pies

Premiera: 20 sierpnia

Film dla dzieci oparty na serii książek autorstwa Normana Bridwella. Emily Elizabeth (Darby Camp) to dziewczynka, która wraz z mamą mieszka w Nowym Jorku. Ma problemy w szkole, jest bowiem prześladowana przez rówieśników. Bardzo kocha swojego małego szczeniaczka Clifforda i chce, by stał się duży i silny. Pewnego dnia rzeczywiście tak się dzieje, jednak efekty przekraczają oczekiwania wszystkich. Clifford rośnie do niezwykłych rozmiarów, co sprawia, że trudno pomieścić go w mieszkaniu. Emily postanawia więc znaleźć czarodzieja, który przywróci psy zwykłe wymiary. Na poszukiwania wyrusza ze swoim wujkiem Caseyem (Jack Whitehall) i szkolnym kolegą Owenem (Izaac Wang). Tymczasem Cliffordem zaczyna interesować się pewien perfidny naukowiec...

