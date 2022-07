HBO Max – premiery w tym tygodniu (18.07-24.07)

Co nowego w tym tygodniu na HBO Max? Oto lista nowości, które na platformę trafią w najbliższych dniach – czeka nas parę klasyków, kultowy serial oraz animacje.

Spis treści

Parks and Recreation

Premiera: 18 lipca

Leslie Knope (Amy Poehler) to pozytywnie nastawiona do życia zastępczyni kierownika departamentu Parków i Rekreacji w miasteczku Pawnee w stanie Indiana. Wbrew wszelkim przeciwnością stara się zmienić życie mieszkańcó na lepsze, wszystkie pokłady energii inwestując w mobilizowanie do działania swoich współpracowników. Do pomocy ma ciekawą grupę urzędników: sarkastycznego kierownika Toma Haverforda (Aziz Ansari), sceptycznego wobec rządu Rona Swansona (Nick Offerman), pełnego rozczarowania Marka Brendanawicza (Paul Schneider), cyniczną April Ludgate (Aubrey Plaza), Jerry'ego Gergicha (Jim O'Heir) i Donnę Meagle (Retta).

Wszystko o mojej matce

Premiera: 18 lipca

Kultowy, nagrodzony Oscarem film Pedro Almodóvara. Manuela (Cecilia Roth) samotnie wychowuje nastoletniego syna Estebana. Chłopak interesuje się literaturą i pewnego dnia pisze opowiadanie pt. Wszystko o mojej matce. W dniu 17 urodzin Estebana matka i syn idą do teatru na spektakl Tramwaj zwany pożądaniem. Podczas oczekiwania na aktorów pod wyjściem z teatru dochodzi do tragicznego wypadku... Manuela wyrusza do Barcelony, by odnaleźć ojca Estebana.

Tomb Raider

Premiera: 23 lipca

Kolejne podejście do adaptacji kultowej gry. Lara Croft (Alicia Vikander) to córka ekscentrycznego podróżnika, lorda Richarda (Dominic West), który zaginął przed laty. Dorosła Lara postanawia w końcu odnaleźć ojca i wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż do grobowca położonego na mitycznej wyspie u wybrzeży Japonii. Co tam odnajdzie? Czy uda się jej rozwiązać zagadkę z przeszłości?

Premiera 18 lipca

Parks and Recreation (sezony 1-7)

Wszystko o mojej matce

Obiekt

Premiera 19 lipca

Dziewczyny nie powinny chodzić same nocą

Dania

Rosyjski spleen

Suita Peckinpaha

Nikki Glaser: Porządna dawka świństw

Premiera 20 lipca

Przygody pierścienia (sezon 1)

Godziny szczytu

Premiera 21 lipca

Almost Fly (sezon 1)

Africa En Cinecicleta

Człowiek z bieguna

Premiera 22 lipca

Primal (sezon 2, odc. 1-2)

Rap Sh!t (sezon 1, odc. 1-2)

Lovers

Ty jesteś następna

Premiera 23 lipca

Tomb Raider

Garderobiany (2015)

Ul

Certain Kind of Silence

Pocoyo (sezon 4, odc. 1-27)

Zwariowane Melodie: Kreskówki (sezon 2, odc. 1-10)

Premiera 24 lipca

Pogromcy duchów: Dziedzictwo

Tralala

