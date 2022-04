HBO Max - premiery w tym tygodniu (18-24 kwietnia). Jakie nowe filmy i seriale zobaczymy?

Jakie filmy i seriale zobaczymy w tym tygodniu na platformie HBO Max? Oto premiery, których nie możesz przegapić.

Spis treści

Zobacz, jakie premiery filmów i seriali odbędą się w tym tygodniu na platformie HBO Max. Oto lista nowych tytułów z wyróżnieniem najciekawszych produkcji.

Komedianci debiutanci

Gatunek: Dramat / Komedia

Produkcja: Francja

Premiera na HBO Max: 21 kwietnia

Komedianci debiutanci to historia opowiadająca o Etienne, aktorze prowadzącym warsztaty teatralne w więzieniu, który chce wystawić ze skazanymi słynną sztukę Samuela Becketta pt. Czekając na Godota. Wspólna praca i wycieczki poza areszt zbliżają do siebie więźniów i sprawiają, że przedsięwzięcie staje się głośną i filozoficzną przygodą, której zwieńczenie ma dokonać się w Paryżu.

Zobacz również:

Stewardesa

Gatunek: Thriller

Produkcja: USA

Premiera na HBO Max: 22 kwietnia

Stewardesa to pełen czarnego humoru serialowy thriller opowiadający o Cassandrze "Cassie" Bowden, której życie wywraca się do góry nogami w ciągu jednej nocy. Kobieta budzi się w niewłaściwym hotelu, obcym łóżku, ze zwłokami nieznajomego mężczyzny obok i nie pamięta, co wydarzyło się wcześniej. Sezon drugi ten zwariowanej historii pojawi się już 22 kwietnia.

Mistrz

Gatunek: Biograficzny / Dramat

Produkcja: Polska

Premiera na HBO Max: 23 kwietnia

Mistrz to historia legendarnego boksera Tadeusza "Teddy'ego" Pietrzykowskiego, który dzięki walkom na ringu ocalił swoje życie w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Dramat ten przedstawia opartą na faktach historię polskiego sportowca, który w miejscu zagłady stał się symbolem nadziei.

Premiery 18 kwietnia

Julie & Julia

Sir Alex Ferguson: Never Give In

Premiery 21 kwietnia

Komedianci debiutanci

Premiery 22 kwietnia

Stewardesa - sezon 2

Premiery 23 kwietnia

Czynniki ludzkie

Mistrz

Premiery 24 kwietnia

Nowicjat

Wszystko zostaje w rodzinie

Zobacz także: Netflix - nowości w tym tygodniu (18-24 kwietnia). Zobacz najlepsze premiery