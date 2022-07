HBO Max – premiery w tym tygodniu (25.07-31.07)

Na ostatni tydzień lipca HBO Max przygotowało naprawdę solidną dawkę premier. Brytyjski serial kostiumowy, mockument o wampirach czy najnowsze przygody Spider-Mana sprawią, że w najbliższych dniach na pewno nie będziecie się nudzić. Zajrzyjcie do naszego przeglądu premier dostępnych na platformie na HBO Max.

Downton Abbey (sezony 1-6)

Premiera: poniedziałek, 25 lipca

Kultowy brytyjski serial o rodzinie arystokratów zamieszkujących posiadłość Downton Abbey. Akcja opowieści rozgrywa się w latach latach 1914-1926. Robert Crawley, hrabia Grantham i jego żona hrabina Cora, posiadają trzy córki: lady Mary, Edith i Sybil. Każda z nich ma inny charakter i oczekiwania od życia, ale wszystkie poszukują idealnego kandydata na męża, wikłając się przy tym w intrygi i romanse. Tymczasem w przeznaczonej dla służby części domu mają miejsce dramaty biedniejszych i gorzej urodzonych bohaterów serialu: pokojówek, kucharek, lokajów i kamerdynerów.

Co robimy w ukryciu (sezon 4, odc. 1-2)

Premiera: środa, 27 lipca

Czwarta odsłona przygód wampirów ze Staten Island. Laszlo próbuje wychować zreinkarnowanego Colina i zaniedbuje siedzibę wampirów. Nadja wraca z Londynu i postanawia otworzyć luksusowy klub nocny. Tymczasem Nandor wciąż poszukuje prawdziwej miłości, a Guillermo próbuje odnowić więzi ze swoją rodziną.

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny (sezon 1, odc. 1-3)

Premiera: czwartek, 28 lipca

Kontynuacja popularnego serialu Słodkie kłamstewka. 20 lat po tragicznych wydarzeniach z oryginalnej serii, miasteczko terroryzowane jest przez zamaskowanego mordercę A. Psychopata poluje na nastolatki, chcąc wymierzyć im karę za przewinienia matek. Nie bez znaczenia są zresztą grzechy młodego pokolenia...

Morderstwo w Orient Expressie

Premiera: piątek, 29 lipca

Ekranizacja klasycznego kryminału Agathy Christie. Grupa pasażerów podróżuje luksusowym pociągiem znanym jako Orient Express. Podczas długiej podróży dochodzi do tragicznego wypadku – zostaje zamordowany jeden z pasażerów. Na szczęście na pokładzie pociągu znajduje się Herkules Poirot, najlepszy na świecie detektyw...

Spider-Man: Daleko od domu

Premiera: sobota, 30 lipca

Peter Parker wraz z przyjaciółmi wyjeżdża do Europy na zasłużone wakacje. Niestety, zamiast spokojnie imprezować i zwiedzać zabytki, znów musi stanąć do walki z siłami zła. Ziemię atakują bowiem tajemnicze "żywiołaki" – Spider-Man rusza więc do akcji, ze wsparciem Nicka Fury'ego i Mysterio.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Premiera: niedziela, 31 lipca

Spider-Man znów jest w Nowym Yorku i ma poważne kłopoty: świat poznał jego prawdziwe imię i nazwisko. Do tego jest oskarżany o przestępstwo, którego nie popełnił, a z innych wymiarów przybywają złoczyńcy marzący o tym, by go zabić. Peter i jego przyjaciele próbują zapanować nad sytuacją, nim zupełnie wymknie się ona spod kontroli.

