HBO Max – premiery w tym tygodniu (6.06-12.06) Co obejrzeć?

W tym tygodniu HBO Max zaprasza m.in. na nowy serial z Alicią Vikander, krwawe spotkanie z Quentinem Tarantino i pewnym death metalowym zespołem. Przekonajcie się, co jeszcze obejrzycie w tym tygodniu na platformie HBO.

Irma Vep

Premiera: 7 czerwca

Serial ze zdobywczynią Oscara, Alicią Vikander. Mira to amerykańska gwiazda filmowa. Właśnie przyjechała do Francji, by zagrać we współczesnej interpretacji klasyka kina niemego Les Vampires. Aktorka ma wcielić się w postać Irmy Vep, kochanki przywódcy wampirów. Mira, załamana niedawnym rozstaniem, coraz mocniej zanurza się w mroczny świat swojego filmu. Serial HBO został stworzony przez Oliviera Assayasa, który w 1996 roku nakręcił filmową wersję opowieści.

Wściekłe psy

Premiera: 7 czerwca

Gangsterski klasyk od Quentina Tarantino. Grupa nieznających się mężczyzn planuje skok na sklep jubilerski. Starannie opracowany plan jednak całkowicie zawodzi, a złodzieje zdają sobie sprawę, że w ich szeregach jest policyjny informator. Zamknięci w opuszczonym magazynie, postanawiają przeprowadzić wewnętrzne śledztwo. Krwawa opowieść pełna zwrotów akcji i zapadających w pamięć dialogów.

Metalokalipsa

Premiera: 10 czerwca

Serial animowany dla starszych widzów. Bohaterowie to członkowie fikcyjnego norwesko-amerykańskiego zespołu death metalowego o dźwięcznej nazwie Dethklok. Ich sława jest tak ogromna, że pozwala im na wpływanie na losy świata.

Ból i blask

Premiera: 12 czerwca

Nagrodzony Złotą Palmą film Pedro Almodóvara. Grany przez Antonio Banderasa Salvador Mallo, to uznany filmowy reżyser. Po latach postanawia odnaleźć osoby, które wywarły na niego największy wpływ i wraca pamięcią do kluczowych momentów ze swojego życia. Jednym z najbardziej intensywnych doświadczeń okazuje się odkrycie kina.

Premiery 6 czerwca

Przyszłość to samotne miejsce

Wielki wieczór

Premiery 7 czerwca

Blackout (sezon 1, odc. 1-6)

Irma Vep (sezon 1, odc. 1)

Roswell, w Nowym Meksyku (sezon 4, odc. 1)

Historia pastora Teda Haggarda

Robert Klein bez taryfy ulgowej

Wściekłe psy

Premiery 8 czerwca

Amen

Premiery 9 czerwca

Kryptonim Jane

Premiery 10 czerwca

Metalokalipsa (sezon 2, odc. 1-18)

Metalokalipsa (sezon 3, odc. 1-10)

Metalokalipsa (sezon 4, odc. 1-12)

Nie oddychaj

Nie oddychaj 2

Lhamo i Skalbe

Nowy porządek

Premiery 11 czerwca

Poświęcenie

SpongeBob: na suchym lądzie

Z podniesionym czołem

Jar

Premiery 12 czerwca

Noughts + Crosses (sezon 2, odc. 1-4)

Portland Tower (sezon 1, odc. 1)

Ból i blask

Guermantes

Na życiowym zakręcie

Taniec rzeczywistości

Wszyscy wiedzą

Wybuchowa para

