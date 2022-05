HBO Max - usługę opuszcza Rocky i James Bond, w tym „Nie czas umierać”. Śpiesz się, aby obejrzeć

James Bond dopiero co pojawił na HBO Max, a już niebawem opuści serwis streamingowy. Usługę opuści również Rocky i seria filmów mu poświęcona.

HBO Max od swojego debiutu w Polsce oferuje widzom mnóstwo przebojowych produkcji. Dzięki usłudze VOD mogliśmy już obejrzeć takie filmy jak "Diuna" czy "Batman". Od 1 maja dostępne są także wszystkie filmy kinowe opowiadające losy legendarnego agenta 007 - Jamesa Bonda. W sumie czeka na nas 26 filmów z serii, w tym najnowszy, pod tytułem - "Nie czas umierać". Niestety, jak się właśnie dowiedzieliśmy, James Bond nie zagości na dłużej w HBO Max. Co więcej, platformę już dzisiaj opuści inny kultowy bohater - Rocky.

HBO Max - lista filmów, które opuszczają usługę

Nie tylko legendarny bohater stworzony przez Sylvestra Stallone'a opuści HBO Max, już dzisiaj z usługi znikną następujące tytuły:

Australia

Creed II

Creed: Narodziny legendy

Duża ryba

Dziewczyna z doliny

Foxcatcher

Ja, Irena i Ja

Król Petar I

London

Mongolski łącznik

MotherFatherSon

Nafta

Nocne życie

Nox. W śmiertelnej pułapce

Obrazy bez autora

Oddział

Prawdziwe męstwo

Prawo dżungli

Rocky 2

Rocky 3

Rocky 4

Rocky 5

Rocky Balboa

Rocky

Rocky: 40 lat legendy

Sierpień

To nie jest kraj dla starych ludzi

Ucieczka z Alcatraz

Wpadki się zdarzają

Zamek

To jednak nie wszystko, ze względu na umowy licencyjne, do 30 lipca z HBO Max znikną wszystkie filmy z Jamesem Bondem, w tym „Nie czas umierać”:

Doktor No

Pozdrowienia z Rosji

Goldfinger

Operacja Piorun

Żyje się tylko dwa razy

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości

Diamenty są wieczne

Żyj i pozwól umrzeć

Człowiek ze złotym pistoletem

Szpieg, który mnie kochał

Moonraker

Tylko dla twoich oczu

Ośmiorniczka

Zabójczy widok

W obliczu śmierci

Licencja na zabijanie

GoldenEye

Jutro nie umiera nigdy

Świat to za mało

Śmierć nadejdzie jutro

Casino Royale

007 Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

Nie czas umierać

Gdzie będziemy mogli obejrzeć Rocky'ego i Bonda w przyszłości? Wszystko na to wskazuje, że bohaterowie razem zawędrują do Amazon Prime Video. Jest to pokłosiem przejęcie MGM (Metro Goldwyn Mayer) przez Amazon za niemal 9 miliardów dolarów. Na mocy umowy amerykański gigant nabył prawa do ponad 4 tysiące produkcji i około 17 tysięcy godzin seriali i programów telewizyjnych, w tym marki "Rocky" i "James Bond".

