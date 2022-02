HBO Max w Polsce – data premiery, cena, nowości. Sprawdź, co już wiemy [25.02.2022]

Rok 2022 w Polsce zapowiada się rewelacyjnie dla fanów filmów i seriali. W najbliższych miesiącach zadebiutuje u nas HBO Max i Disney Plus. Sprawdźcie, co wiemy na temat tej pierwszej usługi.

HBO Max w Polsce już w 2022 roku (fot. WarnerMedia)

HBO Max – kiedy w Polsce?

To już pewne - HBO Max zadebiutuje w Polsce w 2022 roku. Taką oficjalną informację podali we wrześniu 2021 roku przedstawiciele WarnerMedia – korporacji będącej właścicielem HBO. Kiedy jednak dokładnie zadebiutuje nowa usługa w Polsce?

Koniec z plotkami i przypuszczeniami. Oficjalnie możemy potwierdzić, że 8 marca 2022 roku HBO Max zadebiutuje w Polsce. Data ta pojawiała się w branżowych plotkach już wcześnie, a dzisiaj oficjalnie potwierdzili ją przedstawiciele WarnerMedia w Polsce.

Aktualizacja 21.01.2022

Poznaliśmy nowe szczegóły na temat daty startu usługi HBO Max w Polsce. Coraz więcej wskazuje na to, że już niebawem możemy spodziewać oficjalnej prezentacji daty premiery serwisu w naszym kraju. Na polskiej stronie HBO Max pojawiła się bowiem grafika, która zdradza, że usługa wystartuje w Polsce już 8 marca. Choć rzeczonej grafiki już tam nie znajdziecie, to - jak wiadomo "w sieci nic nie ginie".

HBO Max w Polsce (fot. Twitter / Filmowicz)

HBO Max – nowości i zmiany

Choć HBO Max to przede wszystkim ogromna biblioteka filmów i seriali, to nowa usługa przyniesie ze sobą również spore zmiany w jakości i dostępie. Wszystkie wyświetlane treści będą mogły pochwalić się lepszą jakością obrazu i dźwięku. Standardem będzie rozdzielczość 4K, a także wsparcie dla takich technologii jak: HDR, Dolby Atmos oraz Dolby Vision. Premierze serwisu w europie ma również towarzyszyć zupełnie nowa aplikacja, która będzie nie tylko szybciej działać, ale zapewni także dostęp do szeregu nowych funkcji. Rodziców na pewno ucieszy możliwość tworzenia specjalnych profili dla swoich dzieci w ramach jednego abonamentu.

HBO Max wprowadzi na europejski rynek nową, globalną platformę technologiczną. Będzie to całkiem nowe doświadczenie streamingu z nowymi rozwiązaniami i funkcjami, które dostarczą dopasowane treści i osobiste rekomendacje, tworząc ofertę skrojoną na miarę dla każdego użytkownika z osobna. Subskrybenci będą mogli spersonalizować swój profil, nadając mu osobisty charakter, a rodzice, za pomocą kontroli rodzicielskiej, tworzyć profile dla swoich dzieci, aby mieć pewność, że oglądają one treści odpowiednie do ich wieku – WarnerMedia.

HBO Max – filmy i seriale

HBO Max posiadać będzie znacznie bogatszą bibliotekę filmów i seriali niż HBO GO. Na co dokładnie możemy liczyć? Przede wszystkim, w ramach jednego abonamentu otrzymamy dostęp do wszystkich marek należących do Warner Media, to jest: Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network czy Max Originals. Co istotne, największe kinowe produkcje wytwórni Warner Bros. będą dostępna na platformie HBO Max już po 45 dniach od premiery.

Bogata i różnorodna biblioteka HBO Max to lubiane i cenione produkcje, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Są wśród nich tytuły Warner Bros., jak Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkierka, Władca pierścieni, Lśnienie i Mechaniczna pomarańcza. Są też filmy DC, takie jak: Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman kontra Superman i Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Są także przełomowe seriale HBO, takie jak Gra o tron, Rodzina Soprano, Sukcesja, Sceny z życia małżeńskiego, Od nowa, Seks w wielkim mieście oraz Euforia. Nie zabraknie też produkcji Max Originals, jak Stewardesa, Plotkara, Wychowane przez wilki oraz Przyjaciele: Spotkanie po latach. Spośród kultowych familijnych tytułów warto wymienić animacje Tom i Jerry, Atomówki czy Zwariowane melodie.

Aktualizacja - Wszystkie produkcje Sony Pictures, w tym Spider-Man No Way Home, Venom 2: Carnage czy Uncharted trafią do HBO Max w Polsce!

Znakomitą wiadomość przekazali nam przedstawiciele WarnerMedia. Otóż na mocy nowej umowy z Sony Pictures Television, wszystkie najważniejsze produkcje wytwórni trafią do HBO Max w Europie Środkowo-Wschodniej już w dniu premiery usługi. Oznacza to, że już 8 marca w Polsce będziemy mogli legalnie i w najwyższej jakości obejrzeć z kanapy m.in. takie filmy, jak: "Spider Man: No Way Home", "Ghostbusters: Afterlife", "Venom 2: Carnage" czy "Hotel Transylvania". Co istotne, umowa ta obejmuje również przyszłe produkcje Sony, a więc oznacza to, że wkrótce po premierze w kinach na HBO Max zobaczymy m.in.: "Uncharted" czy "Morbius".

Aktualizacja 2 - nie wszystkie hity na premierę HBO Max w Polsce

Do tej pory wydawało się, że wraz z premierą HBO Max w Polsce otrzymamy dostęp do pełnej biblioteki największych filmów na platformie. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie czołowe produkcje Warner Bros. czy Sony Pictures będą dostępna na HBO Max już 8 marca. Choć pełną listę otrzymamy dopiero w okolicach premiery usługi, to już teraz możemy potwierdzić, że na start HBO Max w Polsce otrzymamy dostęp do takich widowisk jak: "Diuna", "Matrix Zmartwychwstania" oraz "Kosmiczny mecz: Nowa era". Wielce prawdopodobne, że kolejne produkcje, które niedawno gościły w kinach będą w regularnych odstępach wzbogacać bibliotekę usługi.

Na pocieszenie mamy jednak dobrą wiadomość dla fanów Batmana. Najnowsza filmowa odsłona przygód "Człowiek-nietoperza", której kinowa premiera odbędzie się już 4 marca, zadebiutuje w HBO Max 19 kwietnia 2022 roku.

HBO Max – cena w Polsce

HBO Max zapowiada się niezwykle interesująco, ale ile przyjdzie nam za to zapłacić w Polsce? Nowa usługa streamingowa została wyceniona w naszym kraju niezwykle atrakcyjnie. Nowi użytkownicy będą mogli dołączyć do zabawy już za 29,99 złotych miesięcznie. Przedstawiciele korporacji ujawnili również, że z okazji startu usługi w Polsce dostępna będzie specjalna oferta promocyjna, dzięki której użytkownicy otrzymają permanentną 33% zniżkę na miesięczny abonament. Oznacza to, że jeśli do 31 marca zdecydujecie się na wykupienie usługi, to już zawsze będziecie płacić za nią jedynie 19,99 zł miesięcznie.

To jednak nie wszystko. Osoby, które zdecydują się na dołączenie do HBO Max po 31 marca 2022 roku, będą mogli liczyć dodatkowo na promocyjny plan roczny w cenie 234,99 zł. W jego ramach otrzymujemy 12 miesięcy usługi w cenie ośmiu.

HBO Max vs HBO GO – co się zmieni?

Dotychczasowi posiadacze usługi HBO GO mogą się zastanawiać co się stanie z ich abonamentem wraz z wejściem na rynek HBO Max. Przede wszystkim obecny serwis WarnerMedia zostanie całkowicie zastąpiony przez HBO Max. Oczywiście wszystkie seriale i filmy dostępne na HBO GO znajdą się również w nowej usłudze, więc nie musicie się martwić, iż nie dokończycie ulubionego serialu. Co więcej, dotychczasowi użytkownicy HBO GO, subskrybujący serwis bezpośrednio, zostaną automatycznie przeniesieni do HBO Max, a cena ich subskrypcji będzie wynosić jedynie 19,99 zł miesięcznie. W dużym skrócie – będą mogli oni korzystać z dobrodziejstw HBO Max w cenie niższej niż obecnie płacicie za HBO GO.

Gdzie będzie dostępny HBO Max?

Serwis HBO Max otrzyma nową dedykowaną aplikację, która automatycznie zastąpi dotychczasową, powiązaną z HBO GO. Na szczęście, w dniu premiery usługi wystarczy jedynie pobrać nową aplikacją i zalogować się na swoje konto, aby móc cieszyć się nowymi możliwościami serwisu.

HBO Max bez problemu znajdziecie i uruchomicie na: telewizorach Smart TV (w tym Samsung, LG oraz Android TV), Apple TV 4K, Google Chromecast, konsolach do gier (PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S), komputerach (za pośrednictwem przeglądarki) oraz smartfonach i tabletach (z iOS lub Android).

