HBO Max z datą premiery i ceną w Polsce. Netflix będzie miał problem

Spekulacje dotyczące daty polskiej premiery serwisu HBO Max znajdują wreszcie oficjalne potwierdzenie. Wiemy też ile trzeba będzie zapłacić za abonament oraz jaką promocję przygotowano dla nowych i obecnych subskrybentów.

HBO Max oficjalnie wystartuje w Polsce już 8 marca. Warto przypomnieć, że platforma zastąpi dotychczasową usługę, czyli HBO GO. Konta obecnych użytkowników zostaną automatycznie przeniesione. Zniknie za to aplikacja HBO GO, którą zastąpi nowa. Wystarczy pobrać ją ze sklepu z aplikacjami i ponownie zalogować się na swoje konto.

Dotychczasowa cena abonamentu HBO GO wykupionego bezpośrednio wynosiła 24,90 zł/mc. Po premierze HBO Max wskoczy na poziom 29,99 zł/mc, ale nowi użytkownicy do 31 marca mogą załapać się na 33 proc. ‘dożywotniej’ zniżki. Po rabacie za HBO Max zapłacą zatem tylko 19,99 zł/mc. Obecni użytkownicy HBO GO dostaną taką zniżkę z automatu.

Po 31 marca serwis uruchomi też możliwość wykupienia rocznego abonamentu na HBO Max za 234,99 zł/mc (dostęp na 12 miesięcy w cenie 8).

HBO Max jako rozwinięcie HBO GO pozwoli oglądać filmy i seriale w rozdzielczości 4K. W bibliotece serwisu znajdą się również superprodukcje, które będzie można oglądać 45 dni po kinowej premierze. Więcej informacji na temat nowej usługi znajdziecie tutaj.