HBO Max z datą premiery w Polsce? Wiemy, kiedy może zadebiutować usługa

HBO Max z całą pewnością zadebiutuje w Polsce w 2022 roku, ale kiedy dokładnie? Możliwe, że już to wiemy.

HBO Max (fot. WarnerMedia)

Nie jest żadną tajemnicą, że już w najbliższych miesiącach na polskim rynku zadebiutuje HBO Max. Przedstawiciele WarnerMedia już w zeszłym roku potwierdzili, że nowa usługa firmy trafi w 2022 roku do 27 nowych regionów, w tym do Polski. Okazuje się jednak, że debiut HBO Max może odbyć się szybciej niż nam się do tej pory wydawało.

Do ciekawych informacji dotarł słowacki serwis Zive. Według tamtejszych redaktorów premiera HBO Max na Słowacji odbędzie się już 22 lutego 2022 roku. Co istotne, wieści te pochodzą bezpośrednio od lokalnych operatorów, którzy podkreślają, że "nie przewiduje się dalszych opóźnień" z wprowadzeniem usługi. Najbardziej istotne z naszego punktu widzenia jest jednak informacja, że 22 lutego HBO Max ma zadebiutować na Słowacji i w "innych krajach z regionu". Wielce prawdopodobne, że może chodzić również o Polskę.

Czy warto wypatrywać rychłej premiery HBO Max w Polsce? Jak najbardziej tak, nowa usługa zastąpi u nas najprawdopodobniej HBO GO, jednocześnie znacznie je rozszerzając. HBO Max oferuje nie tylko wyższą jakość wyświetlanych treści (4K, lepsza i bardziej intuicyjna aplikacja), ale również wiele znakomitych produkcji, które niedawno debiutowały w kinach jak: "Diuna" czy "Matrix Zmartwychwstanie". Co istotne, cena HBO Max pozostanie na poziomie HBO GO.

Na potwierdzenie (bądź zaprzeczenie) tych informacji nie będziemy musieli długo czekać.

