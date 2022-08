HBO Max żegna się z użytkownikami. Co dalej z Peacemakerem i filmami DC?

Na subskrybentów HBO Max, zwłaszcza polskich, padł blady strach. Platforma streamingowa ma bowiem zniknąć z rynku! Pojawi się za to serwis stworzony z połączenia HBO Max i Discovery+. Kiedy wystartuje nowa platforma i jakie produkcje będą na niej dostępne? Czy trzeba pożegnać się z ulubionymi serialami? Co z produkcjami z uniwersum DC?

W kwietniu tego roku doszło do ciekawego wydarzenia – korporacje Discovery Inc. oraz WarnerMedia dokonały fuzji i przerodziły się w jedno gigantyczne przedsiębiorstwo o nazwie Warner Bros. Discovery. Siłą rzeczy za tym połączeniem musiała pójść nowa polityka względem produkowanych i nadawanych programów. Tym bardziej, że CEO spółki, David Zaslav, jasno dał do zrozumienia, że jego celem jest zarobienie dla firmy tak dużo pieniędzy, jak to tylko możliwe.

Pierwsze zmiany właśnie nadeszły. Wczoraj świat obiegła informacja o likwidacji platformy HBO Max, która w naszym kraju wystartowała w marcu 2022 roku, zastępując przestarzałe HBO GO. Oczywiście streaming nie zniknie zupełnie – po prostu HBO Max zostanie połączone z serwisem Discovery+, tworząc jedną, dużą platformę. Skąd taka decyzja? Ano z powodów finansowych – do 2025 roku Warner Bros. Discovery chce bowiem posiadać 130 milionów subskrybentów i ma nadzieję pozyskać ich w wyniku fuzji streamingów.

HBO, HBO Max, Warner Bros. Discovery... o co w tym chodzi?

Kluczem do zrozumienia całego zamieszania jest struktura organizacyjna koncernów medialnych, o których mówimy. Jest ona oczywiście bardzo skomplikowana, przyjrzymy się więc jej najważniejszym elementom.

Medialny gigant Warner Bros. Discovery składa się z 8 działów:

Warner Bros.

Warner Bros. Pictures Group – głównie wytwórnie filmowe: Warner Bros. Pictures, DC Films , Warner Animation Group, New Line Cinema, Castle Rock Entertainment;

– głównie wytwórnie filmowe: Warner Bros. Pictures, , Warner Animation Group, New Line Cinema, Castle Rock Entertainment; Warner Bros. Television Group – produkcja programów telewizyjnych w ramach wytwórni Warner Bros. Television Studios;

– produkcja programów telewizyjnych w ramach wytwórni Warner Bros. Television Studios; Warner Bros. Entertainment Group – produkcje teatralne, muzyczne, internetowe;

Home Box Office, Inc. – prowadzi kanały telewizyjne z grup HBO i Cinemax;

CNN Global – prowadzi kanały telewizyjne z grupy CNN;

Warner Bros. Discovery Networks U.S. – w USA prowadzi kanały spoza grup HBO, Cinemax i CNN, w tym Cartoon Network, Discovery Channel i Animal Planet;

Warner Bros. Discovery Sports – prowadzi telewizyjnych kanałów sportowych;

Warner Bros. Discovery Global Streaming & Interactive Entertainment – prowadzi platformy streamingowe, w tym HBO Max i Discovery+, dystrybuuje filmy na DVD, gry i reklamy;

Warner Bros. Discovery Enterprises – prowadzi parki rozrywki;

Warner Bros. Discovery International – prowadzi działalność poza USA:

Warner Bros. Discovery Asia-Pacific (Azja i Australazja)

(Azja i Australazja) Warner Bros. Discovery EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka)

(Europa, Bliski Wschód i Afryka) Warner Bros. Discovery Polska (Polska)

(Polska) Warner Bros. Discovery Americas (Ameryka Łacińska).

fot. Warner Bros. Discovery

Jakie seriale zobaczymy na nowej platformie?

Do tej pory w serwisie HBO Max subskrybenci mogli obejrzeć produkcje stworzone przez należące do Warner Bros. Discovery wytwórnie filmowe (np. Warner Bros. Pictures i DC Films) oraz stacje telewizyjne (np. HBO, Cartoon Network). Na HBO Max trafiły również produkcje Warnera, do których prawa korporacja musiała odkupić od innych dystrybutorów np. Przyjaciele, Teoria Wielkiego Podrywu czy seria filmów o Harrym Potterze.

Z kolei na Discovery+ dostępne były produkcje z należących do Warner Brosa stacji telewizyjnych. Wśród nich znajdowały się komedie, dramaty i reality show. Nowy serwis pomieści bibliotekę obu platform, ale będzie oparty na technologii stosowanej przez Discovery+. Podobno cieszy się ona większym uznaniem wśród użytkowników niż interfejs HBO Max.

Max Originals – co dalej z oryginalnymi produkcjami HBO Max?

Na początek uspakajamy: produkcje HBO na pewno nie znikną, bowiem kanał telewizyjny i jego zawartość mają stabilną przyszłość. Fani takich hitów, jak Ród Smoka, Euforia czy Barry nie muszą się o nic martwić. Nieco inaczej wygląda jednak sprawa z produkcjami HBO Max, czyli tzw. Max Originals. Tutaj na razie nie do końca wiadomo, czego się spodziewać.

Jak donoszą zaniepokojeni widzowie, z HBO Max zniknęły już takie produkcje platformy, jak Wiedźmy, Wyprawa na Marsa, Superinteligencja, Amerykanin w marynacie, Charm City Kings i Skazani na siebie. Przypomnijmy, że HBO Max stoi również za stworzeniem Peacemakera, Hacks, Tokyo Vice czy serialu Nasza bandera oznacza śmierć. Wygląda więc na to, że los ich kontynuacji zawisł niestety na włosku.

Pewien optymizm mogą jednak zachować fani Peacemakera – według twórcy serialu, Jamesa Gunna, sezon drugi na pewno powstanie:

Yes, guys, calm down. — James Gunn (@JamesGunn) August 2, 2022

Kinowe hity Warner Bros. Czy zobaczymy je na nowej platformie?

Nowa strategia działania Warner Bros. Discovery znajdzie też odbicie w polityce tworzenia filmów kinowych. Od pewnego czasu filmowe hity należących do koncernu wytwórni bardzo szybko trafiały do oferty HBO Max. Jednak w najnowszym oświadczeniu Zaslav stwierdził, że nie ma żadnego ekonomicznego uzasadniania dla takiej praktyki i od tej pory kino będzie głównym celem wielkich produkcji.

Platforma HBO Max i Discovery+. Premiera i abonament

Zgodnie z planem wspólna platforma będzie wprowadzana stopniowo:

USA: lato 2023

lato 2023 Ameryka Południowa: 2023

2023 Europa i Azja Pacyficzna: 2024

Wygląda więc na to, że do Polski nowa platforma trafi najwcześniej za dwa lata.

Nie zostały jeszcze ujawnione żadne informacje na temat nazwy nowej platformy i jej planów abonamentowych.

Filmy z uniwersum DC – jaka przyszłość czeka Supermana i spółkę?

Zarówno fani komiksów, jak i przeciętni widzowie i krytycy mieli powody, by narzekać na uniwersum filmów DC. W przeciwieństwie do Disneya i Marvel Studios wydawało się, że Warner Bros. i DC Films nie mają żadnego sensownego planu na rozwój franczyzy. Apogeum tego chaosu nastąpiło w tym tygodniu, gdy świat obiegła wieść, że przechodzący fazę pokazów testowych film Batgirl zamiast do kin i serwisu VOD trafi... do kosza. Z drugiej strony pojawiła się plotka, że Ben Affleck powróci do roli Batmana w Aquamanie 2, choć zdawało się, że rolę przejął już Robert Pattinson.

Te dziwne działania są być może świadectwem agonii dawnego DC. Zaslav obwieścił bowiem nowy plan na rozwój franczyzy, wprost powołując się na sukces MCU pod rządami Kevina Feige'a. Według CEO:

Dokonaliśmy resetu. Zrestrukturyzowaliśmy biznes, na którym zamierzamy się skoncentrować i nad którym będzie pracował zespół z 10-letnim planem skupiającym się tylko na DC.

Konkretne informacje na temat planów Warner Bros. Discovery dopiero nadejdą.

