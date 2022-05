HBO – nowości w tym tygodniu (23.05-29.05). Co warto oglądać?

W tym tygodniu HBO postawiło głównie na hity filmowe. W ofercie platformy pojawi się kilka klasyków, ale też kilka mniej znanych produkcji. Warto też zwrócić uwagę na dokumenty. Oto rozpiska premier na najbliższe dni.

Spis treści

Diuna (1984)

Premiera: 27 maja

Próba adaptacji dzieła Franka Herberta autorstwa Davida Lyncha. Rody Atrydów i Harkonennów walczą o planetę Arrakis, zwaną Diuną. Jest to jedyne we wszechświecie źródło melanżu, substancji pozwalającej na podróże kosmiczne, a także przedłużającej życie. Po ataku wrogiego wojska na swoją siedzibę, młody książę Paul Atryda (Kyle MacLachlan) i jego matka lady Jessica (Francesca Annis) uciekają na pustynię, gdzie łączą siły z Fremenami, koczowniczymi wojownikami Arrakis. Paul spotyka miłość swojego życia, Fremenkę Chani (Sean Young). Premiera filmu na HBO Max jest dobrą okazją do porównania adaptacji Lyncha z nową, obsypaną nagrodami adaptacją Diuny w reżyserii Denisa Villeneuve'a.

Szare ogrody

Premiera: 27 maja

Film dokumentalny w USA mający status klasyka. Tytułowe Szare ogrody to rezydencja w stanie Nowy Jork, należąca do matki i córki o tym samym imieniu – Edith Bouvier. Starsza z kobiet to ciotka słynnej Jackie Kennedy, młodsza zaś jest jej kuzynką. Wspaniała rezydencja, niegdyś symbol wysokiego statusu społecznego Dużej i Małej Edie, obecnie coraz bardziej przypomina ruinę. Bohaterki nie są w stanie utrzymać swojej posiadłości, ale jednocześnie nie chcą jej sprzedać, ze względu na związane z nią wspomnienia. Uwikłane w przeszłość i toczący się między nimi konflikt, matka i córka są praktycznie uwięzione w zniszczonej rezydencji.

Zobacz również:

Trawka (sezon 1-8)

Premiera: 28 maja

Owdowiała Nancy Botwin postanawia zarabiać na życie handlując marihuaną. Nielegalną działalność stara się pogodzić z wychowaniem dwóch synów. Serial śledzi jej losy od początku marihuanowego biznesu, przez zbudowanie bazy klientów, konflikty z innymi handlarzami i próby ukrycia handlu przed policją.

Premiera 24 maja

Coś się kończy, coś zaczyna

Obywatel USA: Podróż przez 50 stanów (film dokumentalny)

Ostatnia wyprawa

Plac Tahrir: 18 dni niedokończonej rewolucji (film dokumentalny)

Plan doskonały

Trofeum

Żona pilota

Premiera 25 maja

Billy Crystal: 700 niedziel (stand-up)

Bojkot

Arktyka

Premiera 26 maja

Jestem Bolt (film dokumetalny)

Wszystko w porządku

Z mama czy z tatą

Premiera 27 maja

Diuna (1984)

George Lopez: To nie moja wina (stand-up)

Miasto duchów (2008)

Przyjaciele Boga: Podróż z Alexandrą Pelosi (film dokumentalny)

Szare ogrody (film dokumentalny)

Upadła gwiazda Afganistanu (film dokumentalny)

Premiera 28 maja

W pętli ryzyka i fantazji

Trawka, odc. 1-10

Trawka 2, odc. 1-12

Trawka 3, odc. 1-13

Trawka 4, odc. 1-13

Trawka 5, odc. 1-13

Trawka 6, odc. 1-13

Trawka 7, odc. 1-13

Trawka 8, odc. 1-13

