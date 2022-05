HBO – nowości w tym tygodniu (30.05-5.06). Co warto zobaczyć?

Na początek czerwca HBO przygotowało sporo klasyków, w tym słynny film Stanleya Kubricka. W tym tygodniu pojawi się również kilka dokumentów, a także serial platformy Hulu. Sprawdźcie czerwcowe premiery na HBO Max.

Spis treści

Oczy szeroko zamknięte (1999)

Premiera: 31 maja

Słynny thriller erotyczny Stanleya Kubricka. Alice (Nicole Kidman) i Bill (Tom Cruise) należą do nowojorskiej socjety. Choć wiodą przyjemne życie i wydaje się, że niczego im nie brakuje, ich małżeństwo przechodzi kryzys. Po tym, jak kobieta przyznaje się do zdrady, Bill wyrusza na miasto, szukając okazji do erotycznych przygód. Natrafia na trop ekskluzywnych imprez tylko dla wtajemniczonych organizowanych przez tajemnicze stowarzyszenie. Za wszelką cenę postanawia wziąć udział w jednej z nich.

W jedności siła. Żołnierze Kompanii E

Premiera: 31 maja

Film dokumentalny opowiadający o żołnierzach amerykańskiej jednostki spadochronowej Easy Company. Jej członkowie uczestniczyli m.in. w desancie w Normandii, w ofensywnie w Ardenach i zajmowali hitlerowską kwaterę Orle Gniazdo. Na podstawie ich losów powstał serial Kompania Braci. Autorzy dokumentu odwiedzili kilkadziesiąt amerykańskich i europejskich miast, by porozmawiać z żyjącymi weteranami jednostki i przedstawić ich wspomnienia o II wojnie światowej.

Rozmowy z przyjaciółmi – sezon 1

Premiera: 3 czerwca

Serial platformy Hulu, zrealizowany na podstawie powieści Sally Rooney. Frances (Alison Oliver) to studentka i początkująca pisarka. Jej najlepszą przyjaciółką jej Bobbi (Sasha Lane). Dziewczyny zaprzyjaźniają się z dziennikarką Melissą (Jemima Kirke) i jej mężem, aktorem Nickiem (Joe Alwyn). Obie bohaterki są zafascynowane beztroskim i dostatnim życiem pary. Z pozoru niewinna znajomość zaczyna coraz bardziej się komplikować, gdy Frances nawiązuje romans z Nickiem, a Bobbi – z Melissą.

Premiery 30 maja

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnica Dumbledore'a

O Angliku, który wszedł na wzgórze, a zszedł z góry

Najtrudniejsza walka Muhammada Alego

Moja kolacja z Hervé

Wszystko zostało powiedziane: Gloria Vanderbilt i Anderson Cooper (film dokumentalny)

Premiery 31 maja

Amores Perros

Bodyguard (1992)

Oczy szeroko zamknięte (1999)

Kareem: Jeden jedyny (film dokumentalny)

Życie po życiu: Ameryka bez cenzury (film dokumentalny)

Tajemnice rodzinne

Odzyskane życie

W jedności siła. Żołnierze Kompanii E (film dokumentalny)

Steven Universe: Film

Premiery 1 czerwca

Zmagania

Premiery 2 czerwca

LOL

Premiery 3 czerwca

Niebiańska plaża

Rozmowy z przyjaciółmi (sezon 1)

Premiery 4 czerwca

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski

Księżna

Akademik (sezon 1)

Premiery 5 czerwca

Rodzina Addamsów 2

Niefortunny numerek lub szalone porno

Dyktator

Balon

